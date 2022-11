Quanto guadagna Lewis Hamilton? La cifra vi stupirà

Lewis Hamilton è un mito e una leggenda della F1, per questo motivo anche i suoi contratti sono sempre stati da capogiro.

Le grandi scuderie acquistano i grandi campioni e i grandi campioni chiaramente devono essere pagati come meritano, con Lewis Hamilton che rappresenta sicuramente l’apice assoluto del mondo della Formula 1 in questi ultimi anni, per questo motivo i suoi contratti sono andati davvero molto ricchi.

Quando si parla del mondo della Formula 1 non c’è assolutamente dubbio sul fatto che bisogna per forza conoscere alcuni nomi che hanno fatto la storia e la leggenda di questo Motorsport.

Per questo motivo uno di quelli che ha dimostrato è sempre di più il suo talento davvero innato con in mano un volante è stato indubbiamente Lewis Hamilton.

Fin dei suoi primi anni di carriera ha sempre messo in evidenza come mai potesse essere visto come un vero e proprio simbolo delle quattro ruote, con le macchine che sembravano essere davvero telecomandate da un genio come lui.

Già nella stagione 2007, ovvero quella del suo debutto nella principale competizione automobilistica internazionale era addirittura riuscito a sfiorare il titolo mondiale.

Le liti interne con Fernando Alonso sono entrate nella leggenda e nella storia, con Kimi Raikkonen e la Ferrari che hanno prontamente ringraziato queste discussioni interne, ma ciò non ha tolto l’opportunità al fenomeno britannico di inanellare una serie di successi incredibili.

Già nel 2008, con una McLaren decisamente meno competitiva rispetto all’anno precedente ma con una Ferrari con i problemi dettati dalla gestione di Raikkonen e di Massa, lo portò così a vincere il suo primo titolo Mondiale, l’unico con la scuderia britannica prima di diventare una leggenda con la Mercedes.

È stato proprio il suo approdo all’interno della scuderia tedesca a cambiargli completamente la carriera, perché la casa di Stoccarda ritornava finalmente all’interno della Formula 1 dopo un’assenza voluta per oltre 50 anni viene dopo la tragedia di Le Mans nel 1955.

Il suo ruolo inoltre sarebbe stato quello di sostituire Michael Schumacher, con il Kaiser tedesco che aveva deciso di ritornare in pista dopo il suo ritiro nel 2006, con il 2013 che fu fin da subito un anno di grandi cambiamenti per Hamilton.

Tutto sembrava andare per il verso giusto fin dall’inizio, soprattutto perché il suo compagno di squadra era quel Nico Rosberg che conosceva benissimo fin da quando erano bambini, ma il rapporto tra i due sincrono ben presto.

Uno dei motivi era dettato sicuramente dall’ingaggio dei due, con il tedesco che percepiva indicativamente attorno ai 15 milioni di euro, mentre era ben più sostanzioso a quello dell’inglese.

Hamilton inizialmente firmò infatti un contratto da ben 33 milioni di euro con la Mercedes, con l’accordo che crebbe sempre di più fino a toccare l’apice nel 2021.

Il suo ultimo rinnovo infatti lo ha portato a guadagnare una cifra davvero spaventosa, con il totale che tocca addirittura i 40 milioni di dollari, il che fa di esso il pilota in questo momento maggiormente pagato dalla Formula 1.

Hamilton, il nababbo della F1: contratto faraonico

Dunque l’ultimo contratto di Lewis Hamilton con la Mercedes gli ha permesso di migliorare sempre di più il suo conto in banca, con 40 milioni di dollari a stagione che di sicuro gli permetterà di arrivare a fine mese senza troppi pensieri.

Non possiamo però negare il fatto che siano ampiamente guadagnati e meritati, ricordandoci sempre come i piloti siano delle vere e proprie leggende assolute.

Nonostante la sicurezza sia stato sicuramente un tema molto più importante negli ultimi anni, con la Federazione che ha cercato in tutti i modi tutelare i piloti, sappiamo sempre come il rischio sia dietro l’angolo.

Inoltre sono decisamente molto di più i soldi che Lewis Hamilton ha potuto portare all’interno delle casse della Mercedes per i vari sponsor e soprattutto le grandissime vittorie che ha ottenuto.

Il record di 7 titoli mondiali vinti nella storia della Formula 1 deve essere condiviso con il tedesco Michael Schumacher, ma per quanto riguarda i successi con una singola Scuderia, i suoi 6 rappresentano un record assoluto per la Mercedes.

Il Kaiser infatti aveva distribuito i suoi successi in cinque con la Ferrari e due con la Benetton dunque nessuno nella storia è mai stato in grado di poter vincere sei volte un Mondiale con la stessa scuderia.

Siamo di fronte all’ultimo rinnovo della carriera da parte di Lewis Hamilton, con il 2023 che a questo punto sarà sicuramente l’anno delle sue addio e da quel momento probabilmente capiremo la grandezza del britannico.

Già in questo 2022 ha dimostrato di poter essere un grande pilota anche con una vettura non di primissimo piano, con la Mercedes che deve ringraziare il suo campionessimo per poter avuto più volte l’occasione di sognare un successo che non è ancora arrivato.