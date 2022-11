Hamilton “cambia” lavoro? L’investimento è pauroso

Lewis Hamilton è un pilota che ha fatto la storia della F1, ma ormai i suoi guadagni gli permettono di poter investire anche in altre azioni.

Tra coloro che sono stati in grado di poter rivoluzionare per sempre il mondo delle quattro ruote della Formula 1 non possiamo di certo non citare Lewis Hamilton, con il fenomeno britannico che di recente sta iniziando a investire anche su altri settori.

In ogni sport ci sono i campioni e poi ci sono le leggende assolute, con Lewis Hamilton e senza ombra di dubbio fa parte di questa seconda categoria.

Riuscire a vincere in totale la bellezza di ben sette titoli mondiali in Formula 1 è un traguardo davvero sensazionale e favoloso, il che gli ha permesso a tutti gli effetti di poter entrare nell’Olimpo assoluto delle quattro ruote.

Assieme a lui c’è soltanto Michael Schumacher a essere stato in grado di poter ottenere così tanti titoli ridati, il che lo porta a essere considerato sicuramente un mostro sacro della disciplina.

Dopo i suoi inizi da baby fenomeno con la McLaren ha avuto la forza di poter continuare sempre di più su questa grandissima strada anche in Mercedes, con la Scuderia tedesca che sicuramente avrò tutto beneficiare del suo immenso talento.

Ovviamente stiamo parlando di un sette volte campione del mondo e dunque di uno dei piloti, ma più In generale degli sportivi, più pagati in assoluto nel mondo, con il suo attuale contratto con la Mercedes che tocca i 40 milioni di dollari.

Ricordiamo inoltre come questa sia davvero solamente una piccolissima parte dei suoi guadagni annuali, perché la maggior parte degli introiti del fenomeno inglese derivano dagli sponsor.

Questo dunque gli permette di poter guardare ben oltre alla singola Formula 1 e alle sue sole prestazioni in pista, infatti sta diventando tutti gli effetti un vero e proprio industriale.

Fino a qualche mese fa si parlava in maniera sempre più insistente di un suo possibile ingresso all’interno del mondo del calcio, con Hamilton che avrebbe voluto essere uno degli azionisti di maggioranza del Chelsea, ma alla fine non se n’è fatto niente.

Nonostante questo però sta cercando di entrare in maniera sempre più importante all’interno di altri sport, con il golf che sembra essere sempre stata una sua grande passione.

Negli ultimi mesi è nata una nuova federazione, ovvero la TMRW Sports, una realtà golfistica che è nata grazie all’intelligenza e l’intelletto di Tiger Woods e di Rory McIlroy, con i due che avevano deciso di poter contrastare la nascita di LIV Golf.

Quest’ultimo infatti si tratta di una federazione davvero molto vicina all’Arabia Saudita, con Lewis Hamilton che non ha mai nascosto di essere molto insofferente nei confronti della nazione medio orientale, soprattutto per la sua arretratezza culturale rispetto all’occidente.

Ecco dunque che il britannico è stato ben contento di poter entrare all’interno della nuova federazione, con un obiettivo che quello di poter diventare a tutti gli effetti una delle più importanti realtà del mondo del golf, il tutto chiaramente collaudato con il PGA Tour.

Hamilton con Tiger Woods e McIlroy: affondo all’Arabia Saudita

Le critiche attorno alla nascita di LIV Golf sono stati davvero insistenti e pressanti, con l’inserimento dell’Arabia Saudita che ha portato a non poche critiche nei suoi confronti.

Per questo motivo uno dei più grandi golfisti della storia come Tiger Woods ha deciso di poter prendere parte in prima persona alla controffensiva del mondo occidentale.

Sicuramente il golf rappresenta uno degli sport che paga maggiormente i propri atleti e dunque Tiger Woods non ha assolutamente avuto problemi a poter investire ingenti somme di denaro sulla creazione di questa nuova federazione.

Ovviamente aveva bisogno però anche di alcuni aiuti, con Rory McIlroy che è un altro grandissima leggenda del mondo del golf, dunque un altro di quelli che è stato maggiormente pagati.

Mancava dunque solamente l’ultimo tassello ed è arrivato con Lewis Hamilton, perché sebbene gli introiti dei golfisti siano davvero molto impegnativi, non c’è assolutamente dubbi sul fatto che una figura come un campione della Formula 1 permette al torneo di poter diventare sempre più appariscente.

Il TMRW Sports è nato solamente nell’agosto del 2022 e il suo obiettivo è quello di poter creare un torneo di primo piano, con la collaborazione del PGA Tour, a partire dal 2024.

Insomma a questo punto è logico capire come Lewis Hamilton sta cercando in tutti i modi di ragionare sempre di più per quanto riguarda il suo futuro, sapendo che il 2023 ormai alle porte.

Sarebbe bellissimo vederlo ancora all’interno del mondo delle quattro ruote, ma sembra sempre più chiaro a tutti come ormai il fenomeno britannico sia indirizzato verso nuovi lidi con l’obiettivo di essere ancora una volta il numero uno.