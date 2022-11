Fiat, arriva una nuova 500XL? Ecco come potrebbe essere (VIDEO)

La Fiat si prepara a presentare una gamma rivista, ed in queste immagini potrete ammirare qualche novità sulla 500XL del futuro.

In casa Fiat c’è tanta voglia di costruire un futuro solido, che sia basato sulle nuove tecnologie ma anche su un deciso incremento della qualità e della bellezza del desing. In un momento molto complicato per l’automotive, la casa torinese sta pensando a nuovi innesti sulla gamma, nell’attesa che venga presentata la nuova Panda.

La famosissima utilitaria del marchio italiano cambierà del tutto il proprio aspetto, entrando nel Segmento B e diventando una sorta di Mini Suv. Ovviamente, la Panda versione 2023 sarà elettrificata, seguendo le volontà del gruppo Stellantis che entro pochi anni vorrà riconvertire tutti i propri costruttori alla mobilità sostenibile.

Tuttavia, va sottolineato quanto questo passaggio potrà essere difficile, specialemte in Italia. I sondaggi svolti da vari gruppi esperti in statistica hanno rivelato che la gran parte dei cittadini non crede nella rivoluzione dell’elettrico, non giudicandola adatta a diminuire l’inquinamento ed a contenere i costi.

Il tema della produzione e dello smaltimento delle batterie tiene banco, senza contare anche gli elevati costi di sostituzione ed anche i rischi in caso di incidente. Qualche tempo fa avevamo approfondito l’argomento, giungendo alla conclusione che un crash su una vettura elettrica può costare il triplo rispetto ad un’auto tradizionale.

Con queste premesse, una rivoluzione così accelerata non è poi così semplice, anche se la Fiat sta investendo in questo senso. Le vetture del marchio di Torino continuano ad essere le più vendute in Italia, con ottimi riscontri anche sul mercato sudamericano, da sempre molto attenzionato dai grandi capi.

Nella giornata odierna vi parleremo di un modello che è al vaglio, vale a dire della 500XL che dovrebbe sostituire la 500X. Quest’ultima rappresentò l’ingresso nel mondo dei crossover per la casa italiana, e venne presentata nell’ormai lontano 2014, come terzo modello della gamma 500 dopo quella tradizionale e la 500L.

La 500X segnò la rinascita dello stabilimento di produzione di Melfi, in Basilicata, che negli anni precedenti aveva conosciuto un periodo di forte crisi e difficoltà economiche, con non poche proteste da parte dei lavoratori. Il gruppo Fiat-Chrysler, proprio per questo motivo, definì la 500X uno dei prodotti meglio riusciti dal punto di vista strategico, anche per via degli ottimi risultati fatti registrare sul fronte delle vendite.

Fiat, arriva la 500XL nel prossimo futuro

La Fiat potrebbe sostituire la 500X attualmente sul mercato con la 500XL, nome in codice che viene attribuito al prossimo crossover della casa di Torino. Nell’ultimo periodo, Oliver Francois, il CEO del marchio italiano e uomo chiave di Stellantis, aveva parlato di un’auto all’auto che aveva delle caratteristiche simili alla 500X, ma che rappresentasse un passo in avanti piuttosto marcato sotto vari punti di vista.

Sul suo canale YouTube, l’ormai celebre designer Tommaso D’Amico ha immaginato le forme della 500XL del futuro, e va detto che il suo lavoro è stato celestiale. Rispetto alla 500X si notano dei notevoli passi in avanti sul fronte estetico, con forme aggressive ma non fastidiose, che possono essere gradite anche dagli amanti della guida sportiva.

Confrontandola con la 500X, sulla 500XL dovrebbe registrarsi un aumento del passo, sino ad arrivare a 440 centimetri di lunghezza. Il motore previsto è uno spinto 1.9 T4 turbo a benzina da 200 cavalli, con cambio automatico e trazione RWD. Le colorazioni, immaginate dall’autore del render, saranno molto eleganti, abbandonando alcune idee stravaganti proposte e viste sulle Fiat del passato.

Come ha specificato lo stesso D’Amico, l’auto assomiglierà molto di più ad un Suv, e più che sostituire la 500X andrà a creare una nuova tipologia di autovettura, che potrebbe segnare una svolta epocale nella gamma. Il designer non ha parlato di versioni ibride o elettriche, che però verranno sicuramente proposte vista la data di uscita prevista.

Infatti, questo modello, a patto che verrà realizzato, non verrà immesso sul mercato prima del 2025, quando alla data di scadenza prevista da Stellantis per il passaggio completo all’elettrico mancheranno pochissimi anni. L’obiettivo della holding multinazionale olandese è quello di un totale switch al full electric tra il 2027 ed il 2030, con largo anticipo rispetto alle direttive europee che parlano di 2035 come termine della produzione per i normali veicoli a combustione.

Ora potete mettervi comodi e godervi il video postato in basso, nel quale ammirerete il lavoro del designer. Rispetto agli attuali modelli della casa italiana si nota un netto passo in avanti sul fronte dell’estetica, soprattutto nella parte frontale. Nei prossimi mesi dovrebbero arrivare ulteriori novità su questa vettura, che punta a portare ottimi risultati.