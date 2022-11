Ferrari, va all’asta una Rossa da record: la cifra è da capogiro (VIDEO)

Una Ferrari più unica che rara finirà all’asta nei prossimi giorni, per un prezzo assolutamente folle ed adatto ai paperoni.

La Ferrari è un mito assoluto, che è sempre sulla bocca e nei desideri degli appassionati di motori, anche quando le cose non vanno per il verso giusto dal punto di vista sportivo. La squadra di F1 è infatti in caduta libera, e per l’ennesima volta nel corso della sua storia recente ha dovuto rinunciare a conquistare i titoli piloti e costruttori, con Red Bull e Mercedes che continuano a dominare il Circus.

Tuttavia, questo marchio non perde mai il proprio fascino, e ve lo possiamo testimoniare grazie alla nostra presenza presso le Finali Mondiali disputate ad Imola pochi giorni fa. L’affetto per il Cavallino è un qualcosa che toglie sempre il fiato, e vedere tutte quelle Rosse girare assieme e regalare spettacolo fa realmente riflettere sul nostro gioiello, fondato dal grande Enzo ben 75 anni fa.

La Ferrari ha scritto un pezzo della sua storia in questi giorni, con la presentazione della sua Hypercar che gareggerà in top class alla 24 ore di Le Mans e nel mondiale endurance. La nuova vettura si chiama 499P, ed ha stregato tutti per una livrea davvero mozzafiato, contraddistinta dal rosso e da inserti gialli, con il nero che domina sulla pinna e sull’ala posteriore.

Va detto che quest’auto non è una novità assoluta, dal momento che già a luglio si erano viste le prime immagini con livrea camouflage, a seguito dello shakedown effettuato presso il tracciato di Fiorano. In seguito, sono stati coperti tantissimi chilometri di test tra Imola, Monza ed altri tracciati, nella speranza di accumulare esperienza.

L’obiettivo è quello di sfidare colossi dell’endurance come Toyota, Porsche e Peugeot, nell’attesa che nel 2024 si uniscano alla festa anche BMW e Lamborghini, competitors attesissimi per una categoria che sta tornando in voga grazie ai nuovi regolamenti, che promettono uno spettacolo senza precedenti.

Nella giornata di domenica, il gioiello di Maranello ha fatto il suo debutto in pista ad Imola con la livrea da gara, lasciando tutti di stucco. Il contrasto con la luce del sole esalta un rosso eccezionale, con quel giallo ed il nero che danno un tocco di classe notevole. La colorazione ricorda vagamente la F1 che ha corso a Monza, in quella livrea celebrativa per i 75 anni della nascita del marchio. In conclusione, c’è da dire che il Cavallino sa sempre come stupire tutti, e ciò è valido sia per il motorsport che per il prodotto auto.

Ferrari, all’asta una Testarossa Spider da quasi 2 milioni

La Ferrari ha prodotto dei modelli strepitosi, che sono entrati nell’immaginario collettivo come dei capolavori senza tempo, e questo è il caso della Testarossa Spider di cui vi parleremo oggi. Di questo capolavoro ne vennero realizzati pochissimi esemplari, tra cui uno destinato al grande Giovanni Agnelli, da sempre innamorato dell’auto di cui vi stiamo parlando.

Rispetto alla Testarossa convenzionale, la Spider è stata anche rivista da Pininfarina, che ha aggiunto un tocco notevole con il suo inconfondibile stile. Uno di questi gioielli finirà all’asta a Londra, organizzata da RM Sotheby’s, con un prezzo di partenza fissato ad 1,6 milioni.

Il modello che sarà in vendita ha percorso soltanto 413 chilometri ed è stato totalmente rivisto dalla Carrozzeria Zanasi, che ha sistemato alcune problematiche per renderla perfettamente funzionante, come all’epoca della produzione. Secondo la documentazione offerta dalla RM Sotheby’s, questa supercar del 1990, è una decappottabile in produzione speciale.

Infatti, questa Ferrari faceva parte di un lotto personalizzato di vetture del Cavallino commissionate da un membro di prestigio della famiglia reale del Brunei. Nel 2021, quando, secondo Sotheby’s, è stata “Riportata in attività dopo tanti anni di esposizione statica“, l’auto è stata trasportata in due stabilimenti in Italia per il “restauro”. Il costo è stato di 94.300 euro per riparare il chiavistello del tettuccio e riverniciare la macchina.

Altri 83.170 euro sono stati spesi ​​per immettere una nuova frizione e dare anche una rinfrescata agli interni, che ora sono tornati ad offrire un comfort davvero eccellente. Si tratta di un vero e proprio capolavoro, che purtroppo non sarà mai acquistabile sotto la soglia dei due milioni, ma che qualche fortunato Paperone non si lascerà sfuggire.

Vetture del genere, va detto, non invecchiano mai, e per fortuna c’è chi si preoccupa di restaurarle e di mantenerle in un certo modo, dal momento che il rischio di compromissione, dopo tanti anni senza essere mai utilizzate, è molto elevato. Mettetevi comodi e godetevi alcune immagini di questo orgoglio italiano, che tra poco finirà in un garage per tutta la vita.