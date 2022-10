Ferrari, ecco la spettacolare Hypercar per le Mans: sfida lanciata (FOTO)

La Ferrari ha tolto i veli alla sua Hypercar che correrà la 24 ore di Le Mans ed il FIA WEC. Ecco i dettagli dell’unveil ad Imola.

Si alza il sipario sull’avventura della Ferrari nel grande mondo dell’endurance. La prima Hypercar della storia del Cavallino è stata svelata nella cornice di Imola, teatro delle Finali Mondiali della casa di Maranello, la celebre kermesse di fine anno che richiama all’appello tutti i piloti ufficiali e tantissimi appassionati.

Qualche giorno fa era stato annunciato che il nuovo prototipo italiano sarebbe stato svelato domenica 30 ottobre, ma il Cavallino ha sorpreso tutti anticipando l’unveil ufficiale a sabato 29, nel momento in cui in Messico venivano disputate le qualifiche di F1. La vettura segnerà il ritorno alla 24 ore di Le Mans cinquant’anni dopo l’ultima presenza in classe regina, e c’è da dire che i fan possono iniziare a leccarsi i baffi.

La Ferrari lancia il guanto di sfida alla Porsche, alla Toyota, alla Peugeot ed alla Cadillac, ma dal 2024 arriveranno anche BWM e Lamborghini, per un mondiale endurance che si preannuncia davvero spettacolare. Questo campionato, dopo alcuni anni difficili, sta riacquisendo un’importanza di primo livello, e l’attesa che c’era per questa Hypercar era un qualcosa che non si respirava da tempo.

Ferrari, ecco tutte le informazioni sull’Hypercar

Ad Imola, accanto alle vetture che hanno fatto la storia del Cavallino, è stata svelata l’Hypercar della Ferrari, che andrà a caccia della decima vittoria della sua storia alla 24 ore di Le Mans. La Rossa ha subito stregato tutti per la sua bellezza, con una livrea che fa davvero emozionare tutti i tifosi.

La livrea è dominata dal rosso e dal giallo, da sempre il secondo colore della casa di Maranello, con la pinna e l’alettone posteriore dove si evidenzia il nero. Tecnicamente, siamo ancora in attesa di avere degli aggiornamenti ufficiali, che probabilmente verranno rilasciate nei prossimi giorni.

