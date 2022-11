Lava la sua Mercedes dopo anni: il prima e dopo è assurdo (VIDEO)

I tecnici di AMMONYC si sono cimentati in un altro car wash folle. Dopo 10 anni una magnifica Mercedes è stata consegnata nell’officina newyorkese.

Nella Grande Mela Larry Kosilla è tra i migliori al mondo nel suo lavoro. La sua officina, grazie a dei miracoli come quello che vedrete in basso, ha trovato il modo di farsi conoscere in ogni angolo del globo. Tantissimi proprietari di vecchie vetture, da anni a prendere polvere nei garage, decidono di contattare Larry e la sua equipe per un lavaggio epico. Definirlo car wash, probabilmente, è riduttivo. Osservando il prima e dopo dei lavori dei tecnici di AMMONYC vi renderete conto della maestria che occorre per riportare in vita delle auto storiche ridotte a rottami.

In base alla circostanza, il tecnico newyorkese sceglie se intervenire in modo radicale o meno, in base ad un check che fa di persona. Ovviamente il trascorre del tempo e la mancata cura hanno trasformato vetture iconiche in modelli che sembrano da rottamare. Lo scopo è sempre far risplendere la vecchie auto come non mai. Approfondite anche il lavaggio di questa magnifica Lamborghini Countach. Un altro caso clamoroso è stato quello relativo al car wash di una mitica Ferrari. Dopo anni e anni, lasciate a marcire, sono state riportate in vita come il primo giorno. Vedere un’auto storica in uno stato pietoso, come la Mercedes in basso, è una sofferenza, tuttavia un lavoro fantastico per l’officina di AMMO NYC.

La Mercedes W108 era un’auto di lusso per l’epoca. Caratterizzata da finiture pregiate e cromature ricercate all’esterno, fu lanciata con due diverse motorizzazioni. La prima da 3 litri e la seconda da 2.5 litri, quest’ultimo disponibile però a carburatore (M108) o ad iniezione (M129). Il motore sprigionava ben 170 cavalli che, per una vettura del 1965, erano un risultato di tutto rispetto. La velocità massima della W108 arrivava a 200 km/h. Contestualmente al lancio, al Salone di Francoforte di questo modello, fu presentato anche la W109 che si distingueva per un lusso superiore, con una presenza massiccia di legni all’interno dell’abitacolo, e un maggior numero di cromature all’esterno.

I motori da 2.5 litri, rispettivamente da 130 e 150 CV, facevano viaggiare la 250 S e la 250 SE a velocità massime di 180 e 190 km/h. Una ammiraglia nata per trasportare, comodamente, clienti facoltosi. Più avanti arrivarono anche altri motori, come il 2.8 con potenze comprese tra i 140 e 160 cavalli. La linea della vettura era classica e fu un successo clamoroso. Oggi, probabilmente, la W108 può essere paragonata ad una Classe S. La Mercedes W108 rimase in commercio per tantissimi tempo, aggiornandosi con diverse novità.

Per il mercato americano furono presentate le 280 SE 4.5 e 280 SEL 4.5, equipaggiate da un V8 da 4.5 litri, costruito sulla base del 3.5 M116 ed accompagnato da un automatico a 3 rapporti. Una richiesta esplicita dei tanti fan statunitensi. La clientela ne apprezzò il comfort di guida, le doti di abitabilità, le performance e la sicurezza. L’auto, per gli standard moderni, sarebbe considerata ai limiti. In caso di pioggia, la Mercedes W108, non era propriamente stabile al retrotreno, ma all’epoca erano considerate vetture da sogno. Solo clienti molto facoltosi potevano permettersi auto del genere. La vettura in questione è arrivata nelle mani di Kosilla in condizioni pietose. Ricoperta da più strati di polvere, la W108 era quasi irriconoscibile.

Lavaggio epico per la Mercedes

L’auto ha rappresentato per la Mercedes un modello essenziale per la crescita del marchio nel mondo. Uno strumento fondamentale è il compressore d’aria, che viene utilizzato per rimuovere la polvere dagli spazi più ristretti. Le cromature e le finiture sono state riprese in modo perfetto. Un lavoro impressionante va fatto sui cerchioni delle auto d’epoca. Il tecnico ha ripreso tutte le scene con la telecamera in modo da far comprendere tutti i passaggi della lavaggio.

Ogni azione è un momento tutto da gustare per voi appassionati di automobili. Il meccanico dell’officina più famosa della Grande Mela è stato in grado di far luccicare questa W108. Una buona manualità è fondamentale per non combinare un disastro. Sembra, all’apparenza, un lavoro semplice, ma occorre tanta pazienza e precisione.

Vedere un modello iconico della Stella a tre punte in questo stato pietoso è un pianto per gli appassionati. Un grande lavaggio, anche dopo 10 anni di mancate cure, può rendere una vecchia auto uno splendore assoluto. Nel video potete osservare i dettagli stilistici della Mercedes. Determinate vetture dovrebbero essere sempre conservate con estrema cura. Non vi resta altro che mettervi comodi e osservare con attenzione tutti i passaggi del car wash di questa storica Mercedes, che dopo essere stata trascurata per decenni ha riacquistato tutto il suo valore.