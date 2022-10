Lamborghini lavata dopo 20 anni: da non credere quello che accade

Una Lamborghini Countach era stata quasi del tutto abbandonata, ma è tornata in vita grazie ad un car wash davvero eccelso.

Il futuro della Lamborghini preoccupa e non poco gli appassionati, dal momento che si parla, sempre più spesso, di un’elettrificazione che sarà totale. I grandi capi hanno detto che i prossimi modelli saranno tutti ibridi, ed entro il 2028 arriverà un modello full electric, in totale contraddizione con i bolidi spesso alimentati anche dai meravigliosi 12 cilindri a cui siamo abituati.

Il mondo dell’automotive sta conoscendo una vera e propria rivoluzione, e volenti o nolenti ci dovremo abituare a quelle che sono le nuove logiche. Tuttavia, pensare a delle supercar che, seppur per la giusta causa ambientale, non regaleranno più il brivido del sound più bello del pianeta non può non farci male, ma questo è ciò che passa il convento.

La Lamborghini in particolare ci ha regalato dei veri e propri capolavori nel corso della sua storia, ed uno di questi è il protagonista della storia che vi racconteremo oggi. Se durante la vostra vita avete avuto la fortuna di possedere una supercar, saprete sicuramente che il suo valore è inestimabile, e che per lei si prova una sorta di venerazione.

Questo vi spingerà a trattarla con i guanti bianchi, prendendovi cura di lei come se fosse una persona amata. Tuttavia, ciò non accade sempre, come accaduto ad una meravigliosa Countach che era stata dimenticata per un periodo di tempo davvero troppo lungo. Per fortuna, qualcuno è riuscito a riportarla in vita, salvandola da una fine davvero indecorosa considerando il blasone del mezzo.

Lamborghini, ecco il car wash della Countach

La Lamborghini in questione è una spettacolare Countach rosso fuoco, che aveva perso il suo meraviglioso colorito a causa della sporcizia e dell’incuria a cui era stata sottoposta. Questo gioiello venne progettato da Paolo Stanzani, per poi essere disegnata da Marcello Gandini, che ne delineò lo strabiliante design che è entrato nell’immaginario collettivo, con la gran parte degli appassionati che la reputa il modello più straordinario della casa del Toro.

Spinta da un motore V12, nella versione più spinta era in grado di raggiungere i 315 km/h, regalando ai fortunati proprietari delle prestazioni e delle emozioni da brividi. Come detto, qualcuno non ha avuto abbastanza cura di questo capolavoro, dimenticandola per ben vent’anni e lasciandola senza alcun lavaggio.

I ragazzi del canale YouTube “AMMO NYC” sono riusciti a recuperarla ed a farla rinascere, grazie ad un lavoro certosino. Come potrete vedere dal video postato in basso, la supercar della casa di Sant’Agata Bolognese era del tutto ricoperta di polvere, e non poteva essere altrimenti visti i due mesi passati senza mai essere lavata.

Il car wash che vi proponiamo merita seriamente di essere seguito con attenzione, visto che con auto del genere, anche piuttosto datate, occorre un’attenzione particolare per non rischiare di creare dei disastri irreperabili. Come sempre vi diciamo, non c’è bisogno di “spoilerare” eccessivamente quelle che sono le immagini, che potranno raccontare più di tante parole. Godetevi la rinascita di questa Lamborghini, che da cimelio da museo è tornata a sfrecciare sulle strade di tutti i giorni, nel pieno del suo stile.