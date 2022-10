Lava una spider Ferrari lurida: clamoroso quello che esce fuori (VIDEO)

I car wash di supercar spopolano sul web, lasciando gli appassionati sempre con il fiato sospeso. Il prima e dopo di questa Ferrari è incredibile.

Chi ha la fortuna di mettere le mani su una Ferrari dovrebbe sempre trattarle con il massimo rispetto. Le vetture sportive del Cavallino sono gioielli da custodire gelosamente nel garage, avendo cura anche dei più piccoli dettagli. Il proprietario di questa 488 Spider non la penserà nello stesso modo, considerato il modo in cui l’auto si è presentata al cospetto dei tecnici di Stauffer Garage. Il prezzo da capogiro della supercar la rende una delle desiderate e meno accessibili per i più, tuttavia la qualità si paga a caro prezzo. Il modello da cui trae originale la vettura scoperta è la 488 GTB, lanciata nel 2015.

Si tratta di un’auto che, ovviamente, dispone di soli due posti, uno per il guidatore ed un passeggero, con motore V8 a 90 gradi bi-turbo, con cilindrata di 3902 centimetri cubici. La potenza è da urlo. Il motore è centrale e la trazione è posteriore, con una potenza massima erogabile di 670 cavalli. Lo 0 a 100 km/h avviene in appena 3 secondi, con una velocità massima di 330 km/h. Si tratta di un’auto velocissima, con un sound spettacolare. Il fascino di quest’auto è derivato anche dalle tantissime vittorie in pista nel programma competizioni GT della casa di Maranello. Si è aggiudicata ben due 24 ore di Le Mans in classe GTE-PRO con l’AF Corse, la quale si è imposta per due volte anche nel FIA WEC con Alessandro Pier Guidi e James Calado.

La 488 ha scritto pagine di storia del Cavallino Rampante, vincendo per anni anche contro vetture più moderne. La versione spider è magnifica perché rinuncia a spoiler o appendici aerodinamiche per puntare tutto su linee pulite e tipicamente Ferrari. Inoltre, la carrozzeria, disegnata dal designer Flavio Manzoni, presenta gobbe dietro i roll-bar che permettono di incanalare l’aria verso la parte posteriore. Tutto è progettato in modo efficace, come gli sfoghi d’aria sopra il motore per esaltare l’aerodinamica del mezzo. L’auto risulta, letteralmente, incollata a terra, riuscendo a dare emozioni uniche al guidatore. Il meccanismo di apertura del tetto è simile a quello della Ferrari 458 Spider, ma con alcune modifiche per un azionamento anche in corsa. Sino a 45 km/h, infatti, il guidatore può effettuare l’operazione e richiede appena 14 secondi. Un bel passo in avanti, ad esempio in caso di pioggia, mentre in passato occorreva fare una sosta per chiudere il tettuccio.

Il lavaggio della Ferrari 488 Spider

La Rossa, in questo caso bianca, presenta un sistema elettronico avanzatissimo, con il Side Slip Control di seconda generazione. Un sistema che permette la valutazione del cosiddetto angolo di assetto e della sua variazione, di regolare l’azione del differenziale posteriore, del cambio, del controllo di trazione e anche degli ammortizzatori. Il risultato? La vettura è impressionante in curva e nell’erogazione dei cavalli sul dritto. Nel video in basso potete apprezzare la qualità degli interni. La pelle rossa regala un contrasto cromatico fantastico, ma le condizioni della vettura non erano esattamente da vetrina. Il rombo è un marchio di fabbrica, ma anche l’occhio vuole la sua parte.

Il primo step, solitamente, è sempre quello di lavare accuratamente la carrozzeria. In questo caso si è optato prima per una pulizia degli interni. Forse il car wash del telaio risulta anche la parte più semplice, perché la sporcizia principale si annida nell’abitacolo, specialmente nel caso di una spider. Gli esperti di Stauffer Garage non si sono persi d’animo e hanno cominciato ad aspirare lo sporco con l’aspirapolvere. I tappetti erano in condizione pietose, ma la parte più impegnativa risiede nella pulizia del cruscotto. Per l’occasione il tecnico utilizza un pennellino con acqua e sapone per lavare in profondità tutti i componenti dell’abitacolo. Da osservare con attenzione la pulizia del volante. Anche i sedili vengono puliti con cura, stando molto attenti a non rovinare il tessuto.

Date una occhiata a come vengono riportate in vita vetture ridotte a rottami, come questa magnifica Mercedes. Un altro caso clamoroso è stato quello relativo al car wash di una mitica Lamborghini Countach, lasciata a marcire per 20 anni in un garage. Una volta ultimato il lavoro interno, il car wash ha riguardato la carrozzeria. Particolare attenzione è stata riservata ai cerchioni della Ferrari. Vi ricordiamo che i tecnici che si occupano sul web di pulizie di auto di questo valore utilizzano sempre prodotti specifici, lavorando con grande attenzione. La manualità in questi casi è essenziale per non combinare un disastro. La 488 Spider era, davvero, messa male ma con la mano esperta dei tecnici e i giusti prodotti, l’auto è tornata come nuova. Ora lasciamo parlare le immagini.