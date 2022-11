Cosa fa oggi Emerson Fittipaldi? Stenterete a crederci

Emerson Fittipaldi è stato uno dei grandi piloti della storia della Formula 1 e infatti ancora oggi ha un ruolo importante nelle corse.

Uno dei piloti più grandi della storia della Formula 1 è stato sicuramente Emerson Fittipaldi, con il brasiliano che ha dimostrato assolutamente di poter essere una leggenda unica nel suo genere, con la sua vita che non poteva far altro se non continuare nel mondo delle corse.

Ci sono alcuni personaggi che riescono a tutti gli effetti a diventare immortali nella storia dell’automobilismo, dei personaggi che dunque con il loro talento immenso scrivono pagine uniche nel mito della Formula 1.

Uno di quelli che sicuramente è stato in grado nel corso della propria carriera di elevarsi sempre di più come un gigante di ogni epoca è stato il brasiliano Emerson Fittipaldi, un nome che forse i più giovani non conoscono bene, dato che non viene incensato come meriterebbe, ma stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno.

Il sudamericano infatti è uno di quelli che è stato in grado di poter rivoluzionare completamente il mondo della Formula 1, perché grazie a lui c’è stata l’opportunità di dare l’occasione sempre a piloti più giovani.

Il suo ingresso nella competizione regina delle corse nel 1970 fu però davvero drammatico, infatti salì a bordo della sua Lotus per sostituire Jochen Rindt, il campione del mondo che purtroppo morì prima di festeggiare il titolo iridato.

Nonostante avessi un compito davvero arduo riuscì fin da subito a sostituire brillantemente il pilota austriaco, riuscendo così in brevissimo tempo a diventare uno dei migliori del circus.

Nel 1972 dunque riuscì ancora di più a entrare nella leggenda nel mito delle quattro ruote, perché la sua vittoria nel Mondiale gli permise di diventare il più giovane di sempre a ottenere il titolo mondiale, un traguardo che venne superato solamente da Fernando Alonso nel 2005.

Insomma stiamo parlando di uno che ha fatto sicuramente la storia dell’automobilismo, perché poi non ci dobbiamo nemmeno dimenticare di come nel 1974 riuscì a concedere anche il bis con la McLaren, stabilendo un altro record.

In quel caso infatti fu il primo pilota della storia poter vincere un mondiale con la scuderia di Woking, dando così la possibilità alla casa inglese di diventare sempre di più conosciuta nel mondo.

Ma cosa fa oggi Emerson Fittipaldi, un uomo che sicuramente non ha mai dimenticato il suo grande amore per lo sport e per le il mondo delle corse, anche se sta trovando anche altri interessi.

Emerson Fittipaldi con Giorgia Meloni: la notizia è incredibile

Dunque sembra davvero incredibile, ma Emerson Fittipaldi si era candidato a tutti gli effetti all’interno di Fratelli d’Italia in vista di queste elezioni.

Il brasiliano infatti aveva cercato di portare quanto più avanti possibile il dibattito legato allo Ius Sanguinis, dunque dà la possibilità di avere una cittadinanza italiana più rapida nei confronti degli oriundi.

Questa era già stata portata avanti tempo fa dal candidato della Lega Luis Roberto Lorenzato, soprattutto cercando di portare avanti sempre di più questo progetto in ambito sportivo.

Alla fine però è ormai notizia di pochi giorni fa il fatto che all’interno della circoscrizione sudamericana Emerson Fittipaldi non sia stato eletto, risultando sconfitto dal suo rivale, ovvero Mario Alejandro Borghese.

La sconfitta è stata anche abbastanza netta, considerando come le due volte campione del mondo abbia ottenuto un totale delle 22,68% dei voti, mentre borghese si è stanziato sul 32, 49%.

Nonostante questo però rimane assolutamente molto convinta la sua posizione è favorevole al centro-destra da parte di Emerson Fittipaldi, con la candidatura con Giorgia Meloni che non è andata a buon fine, ma nonostante questo sicuramente continuerà a collaborare con il nuovo Premier.

Inoltre non dimentichiamo come il rata abbia più volte sostenuto anche Jair Bolsonaro nelle elezioni in Brasile, con il risultato che ormai risulta essere sempre più incerto tra l’ex Premier e il suo predecessore Lula.

Inoltre ricordiamo come Fittipaldi continui a portare avanti il suo progetto legato alle auto in Gran Turismo, anche se a tutti gli effetti sembra essere la politica e il suo principale interesse nell’ultimo periodo.

Non possiamo dire con certezza se ci sarà l’opportunità per Emerson di diventare parte integrante della politica italiana in questo momento, con la sua elezione del Senato che ribadiamo è stata completamente respinta, ma questo non limiterebbe comunque la possibilità di trattare direttamente con il governo.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Se tipaldi infatti a tutta l’intenzione di diventare parte integrante della vita politica italiana dei prossimi anni, con la vittoria di Fratelli d’Italia che sicuramente gli permetterà di poter avere parola su determinate tematiche, con i consigli di uno dei più grandi campioni della storia della Formula 1 che sicuramente dovranno essere tenuti in considerazione da Giorgia Meloni e dalla maggioranza di governo.