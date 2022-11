Bagnaia e la promessa a Valentino Rossi: ecco il retroscena

Uccio Salucci racconta una promessa che Bagnaia fece a lui e a Valentino Rossi quando ancora correva in Moto2 col team VR46.

Francesco Bagnaia è vicinissimo alla realizzazione di un grande sogno. Domenica può laurearsi campione del mondo MotoGP per la prima volta nella sua carriera. Nel Gran Premio a Valencia può arrivare quattordicesimo al traguardo se Fabio Quartararo dovesse vincere la gara.

Il pilota Ducati non è costretto ad attaccare in Spagna, però al tempo stesso ha la pressione di non dover sbagliare. Una caduta rischia di essergli fatale. E nel corso della stagione lo abbiamo visto commettere questo tipo di errore. Dovrà essere lucido e sapersi gestire al meglio.

Non può buttare via una storica rimonta che lo ha portato da -91 dopo il ritiro al Sachsenring a +23 dopo il GP in Malesia. A Borgo Panigale attendono il secondo titolo mondiale MotoGP da tantissimi anni e sperano che Pecco sia il loro secondo campione dopo Casey Stoner, che trionfò nel 2007 sorprendendo tutti al debutto sulla Desmosedici.

Uccio Salucci racconta un retroscena su Pecco Bagnaia

Nel weekend di Valencia ci sarà anche Valentino Rossi nel paddock. L’ex pilota MotoGP è anche colui che ha fondato la VR46 Riders Academy ed è stato fondamentale per la carriera di Bagnaia. Proprio con il team VR46 ha vinto il titolo in Moto2 nel 2018, prima di fare il salto in top class.

Alessio ‘Uccio’ Salucci in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha raccontato un aneddoto su quell’annata nella categoria intermedia: “Ducati premeva per firmare prima della stagione, io non ero convinto perché avevo paura che lo destabilizzasse. Finché Pecco mi disse ‘So cosa faccio. Nel 2019 correrò con Ducati, che è il mio sogno da bambino, ma prometto che darò il 150% per vincere il Mondiale con voi’. Ha mantenuto la promessa“.

Bagnaia fece una promessa importante a Salucci, direttore sportivo VR46. E fu una promessa anche al suo maestro Valentino Rossi, che vide poi trionfare la sua squadra in Moto2 proprio con il pilota piemontese nel 2018. Il fatto di aver già firmato per andare in MotoGP nell’anno successivo non destabilizzò per niente Pecco.

Dopo aver coronato il sogno di guidare per Ducati, adesso è a un passo dal realizzarne un altro. Manca un ultimo passo a Valencia, potrà festeggiare anche con Vale.