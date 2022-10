MotoGP, GP Valencia: Orari TV e streaming su SKY e TV8

La MotoGP arriva all’atto finale, con Bagnaia e Quartararo che si giocano il titolo iridato. Ecco tutte le info utili e gli orari televisivi.

Dopo una stagione davvero esaltante, la MotoGP si ritrova a Valencia per la tappa decisiva, che andrà ad assegnare il titolo mondiale piloti. La Ducati ha vinto tra i costruttori già da Aragon, con Pecco Bagnaia che ha poi continuato la propria rimonta sino a salire in cattedra in Australia, per poi allungare su Fabio Quartararo con la splendida vittoria ottenuta in Malesia, solo un paio di settimane fa a Sepang.

L’alfiere della Ducati comanda con 258 punti, seguito dai 235 del campione del mondo in carica, che non può fare calcoli a questo punto: l’unica speranza di “El Diablo” è quella di vincere, con Bagnaia al massimo 15esimo o fuori dai punti. Considerando le difficoltà della Yamaha, appare davvero difficile pensare ad un’affermazione del francese, ma nulla è scontato quando ci si gioca tutto all’ultimo appuntamento.

In gioco entrano delle dinamiche imprevedibile, ma c’è da dire che la grande superiorità della Ducati può essere un qualcosa di molto favorevole a Bagnaia. Pecco ha già ottenuto ben sette vittorie contro le tre di Quartararo, praticamente oltre il doppio. L’iridato non vince dal Sachsenring, ovvero da metà giugno, in quella domenica che vide sprofondare il rider torinese a -91 nel mondiale.

Proprio in occasione della tappa tedesca sembra essersi sbloccato qualcosa nella testa di Bagnaia, che ha poi infilato ben quattro successi consecutivi riaprendo del tutto la partita. Da quel momento in poi, l’alfiere della casa di Borgo Panigale è stato perfetto, eccezion fatta per la scivolata di Motegi, senza la quale sarebbe già campione del mondo.

Gli errori fanno però parte di questo sport, ed entrambi i contendenti per il titolo possono sentirsi davvero orgogliosi per quanto fatto. Quartararo ha avuto il merito di comandare per quasi tutta la stagione, nonostante una Yamaha che è probabilmente la moto peggiore in griglia, dando anche uno sguardo alla classifica di Franco Morbidelli e degli altri piloti del team WithU.

Contro la Ducati non c’è stato nulla da fare per nessuno, ed è un peccato che l’Aprilia abbia mollato proprio sul più bello. Aleix Espargaró, con la deludente tappa di Sepang, è uscito matematicamente dalla battaglia per il titolo, dopo una grande stagione che lo ha visto far segnare la pole position in Argentina ed a Barcellona, con una vittoria ottenuta proprio in corrispondenza della prima partenza al palo per la casa di Noale.

Ci sarà grande interesse anche nel seguire la prova di Marc Marquez e della Honda, che sono candidati ad un 2023 da grandi protagonisti. La casa giapponese, a secco di vittorie da ormai un anno, ha vissuto una stagione terribile, dove sono stati conquistati soltanto due podi. La pole position del nativo di Cervera a Motegi ed il secondo posto ottenuto a Phillip Island fanno molto morale, ma per riprendere la Ducati ci vorrà ancora del tempo.

MotoGP, ecco gli orari e le informazioni sul GP di Valencia

La MotoGP concluderò la propria stagione a Valencia, come da tradizione da ormai tantissimi anni. Il record di vittorie nel Gran Premio della Comunità Valenciana appartiene a Daniel Pedrosa, che ha messo insieme ben sette successi tra le tre classi nelle quali ha gareggiato.

Per lo spagnolo sono arrivate quattro affermazioni in MotoGP, due in 250 ed una in 125, dimostrandosi il re di questo tracciato, dove ha vinto per l’ultima volta nel 2017 in sella alla sua Honda. Marc Marquez ha vinto qui nel 2019 e nel 2014 in top class, rendendosi protagonista di una rimonta meravigliosa nel 2012 nella categoria di mezzo, quando trionfò dopo essere partito dal fondo.

La Ducati, dal canto suo, ha piazzato una splendida tripletta lo scorso anno, con Pecco Bagnaia primo davanti a Jorge Martin e Jack Miller, nel giorno del ritiro di Valentino Rossi, il quale qui perse ben due mondiali all’ultima tappa, nel 2006 contro Nicky Hayden e nel 2015 contro Jorge Lorenzo.

In precedenza, Andrea Dovizioso portò al top la casa di Borgo Panigale nell’edizione del 2018 sul bagnato, dopo la beffa mondiale dell’anno precedente maturata proprio contro Marquez. Le uniche altre vittorie delle Rosse risalgono al 2008 con Casey Stoner ed al 2006 con Troy Bayliss, che firmò una vera e propria impresa dopo essere salito sulla Desmosedici del Motomondiale, lui che gareggiava in Superbike.

Di certo, non mancano gli spunti d’interesse, ed anche in Moto2 si deciderà il campionato tra Augusto Fernandez ed Ai Ogura, ovvero coloro che hanno dominato la stagione della classe di mezzo. I due sono separati da 8,5 punti a favore dello spagnolo, ma tutto è assolutamente ancora aperto.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP Valencia su SKY

Venerdì 4 novembre

Prove libere 1

Moto3 09:40

MotoGP 09:55

Moto2 10:55

Prove libere 2

Moto3 13:15

MotoGP 14:10

Moto2 15:10

Sabato 5 novembre



Prove libere 3

Moto3 09:00

MotoGP 09:55

Moto2 10:55

Qualifiche

Moto3 12:35

Moto2 15:10

MotoGP (FP4) 13:30

MotoGP 14:10

Domenica 6 novembre



Warm-up

Moto3 09:00

Moto2 09:20

MotoGP 09:40

Gare

Moto3 11:00

Moto2 12:20

MotoGP 14:00

Orari TV GP Valencia TV8

Sabato 5 novembre



Sintesi qualifiche a partire dalle 16:30

Domenica 6 novembre

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo