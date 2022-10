Auto elettriche, quali sono le più usate? Ci sono delle sorprese

Le auto elettriche sono destinate a dominare la scena della mobilità, ed iniziano a piacere anche se usate. Ecco la classifica.

Nel mondo dell’automotive di oggi si parla tantissimo di auto elettriche, e di come esse sono destinate a cambiare la mobilità. I motori a combustione sono sul viale del tramonto e, con buona pace dei puristi, presto lasceranno spazio alle nuove tecnologie. Tuttavia, acquistare una vettura full electric è ancora quasi impossibile per la maggior parte della popolazione, ma i prezzi sono destinati ad abbassarsi.

Come ha recentemente dichiarato Luca De Meo, CEO della Renault, le spese di acquisto per le auto elettriche e quelle a combustione andranno presto ad equipararsi, con la tendenza che potrebbe finire per invertirsi negli anni a venire. Le novità su questo settore sono in continua evoluzione, ed oggi vi andremo a parlare di un argomento interessante.

Posto che le macchine elettriche abbiano dei costi molto elevati, è interessante dare un’occhiata all’usato di questo settore. Alcuni dei modelli che vi elencheremo, seppur usati, mantengono comunque dei prezzi inarrivabili, ma altri potrebbero catturare la vostra curiosità. Andiamo a scoprirli insieme.

Auto elettriche, ecco le usate maggiormente richieste

Il mercato delle auto elettriche è ancora in divenire, dal momento che ci sono ancora dei dubbi da parte dei cittadini sull’acquisto di questa tipologia di modelli. Sul fronte delle vendite infatti, le vetture più richieste sono ancora le benzina e le diesel, che hanno un grosso margine su quelle full electric, ma qualcosa potrebbe cambiare negli anni che verranno.

Infatti, entro il 2035 sarà messa al bando la produzione di vetture a combustione, cedendo il passo alle auto elettriche che domineranno la scena mondiale. Per contrastare lo scetticisimo degli automobilisti, le grandi case stanno investendo molto per cercare di realizzare vetture da vendere a prezzi più calmierati, visto che i costi sono ancora insostenibile per la gran parte dei cittadini.

Nella giornata di oggi, andremo a stilare una classifica che riguarda le elettriche usate più vendute al mondo, e c’è da dire che su questo fronte i numeri sono molto buoni, anche se non paragonabili alle vetture convenzionali di seconda mano, ma con il tempo le cose potrebbero equipararsi.

Al primo posto della classifica relativa alle elettriche usate più richieste si posiziona la Tesla Model 3, vettura che può garantire un buon dato di autonomia, pari a 400 km, seguita dalla Renault Zoe. L’auto prodotta dalla casa francese ha un’autonomia di 300 km e che è sul mercato dal lontano 2013. C’è da dire che si tratta di un’auto molto richiesta, viste anche le ristrette dimensioni che la rendono molto comoda per districarsi nel traffico cittadino.

Terza è la Smart EQ fortwo, vettura anch’essa molto agile e che rappresenta la perfezione per chi si sposta nelle grandi città, ma che ha però un difetto non da poco: può garantire un’autonomia di 100 km al massimo, ed è perciò spesso soggetta alla ricarica. Quarta piazza per un’altra Tesla, la Model S, che garantisce ben 629 km di autonomia.

Si tratta della vettura meglio riuscita per la casa statunitense, sia sul fronte tecnico che su quello del design, vero oggetto di desiderio degli amanti dell’elettrico. Segue un’altra Renault, la curiosa Twizy, ovvero una sorta di quadriciclo, che può arrivare a 50 km di autonomia e con una velocità massima di 70 km/h, ideale per spostamenti brevissimi. Se siete in due, non garantisce il massimo della comodità.

Sesto posto in classifica per la BMW i3, con 250 km di autonomia e che offre degli ottimi comfort all’interno, grazie a degli spazi importanti. Si tratta di una delle prime full electric progettate e realizzate dalla casa di Monaco di Baviera, sul mercato dal 2013. Settima la Porsche Taycan, e qui entriamo nel campo delle supercar.

Sul fronte dell’autonomia, non è possibile fare calcoli precisi. Essendo un’elettrica dalle alte prestazioni, c’è un massimo di 300 km da poter percorrere senza ricarica, ma il tutto dipende da quanto la si porti al limite. Con un’accurata gestione si può raggiungere questa distanza, ma va detto che la qualità che offre è di una categoria differente rispetto alle altre vetture che abbiamo appena menzionato.

Ottava la Nissan Leaf, seguita dalla Tesla Model X, mentre la Smart EQ forfour, a quattro posti, chiude la top ten della nostra classifica. Pur se usati, alcuni modelli di cui vi abbiamo parlato come la Taycan o la Model S mantengono dei prezzi proibitivi, ma altri costituiscono degli ottimi affari. Non vi resta altro da fare che confrontare i dati con i prezzi di listino, per poi prendere la vostra decisione definitiva.