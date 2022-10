Che fine ha fatto Felipe Massa? Cambio vita dopo la F1

Felipe Massa è stato uno dei piloti che ha saputo scrivere la storia della Ferrari eppure ormai il brasiliano ha cambiato del tutto vita.

La Ferrari è sempre stata considerata come la scuderia più importante del mondo della Formula 1, per questo motivo riuscire a gareggiare per un nome così importante permette a tutti gli effetti i piloti di entrare nella storia, con Felipe Massa che è andato vicino al trionfo, pur non riuscendoci mai.

Riuscire a diventare un pilota professionista è un qualcosa davvero di molto complicato, perché è il sogno di tantissimi, ma i posti si fanno sempre più limitati.

Inoltre non si può nemmeno dimenticare come la Formula 1 rappresenti l’eccellenza assoluta di questa realtà già di per sé molto di nicchia, dunque solo i campionissimi ci arrivano.

Uno di quelli che ha dovuto sudare davvero tantissimo per riuscire a ottenere tutto ciò che ha realizzato in carriera è stato il piccolo brasiliano Felipe Massa, uno di quelli che non sembrava essere nato con la camicia.

In pochi davano grandi speranze al sudamericano di poter diventare un simbolo della Formula 1, ma la Ferrari aveva deciso di dargli l’occasione giusta, sfruttando anche il passato con un altro brasiliano: Rubens Barrichello.

Dunque la voglia di poter conquistare sempre di più il pubblico Verdeoro ha fatto sì che la Ferrari continuasse con la realtà brasiliana, con Massa che comunque aveva dimostrato di essere un ottimo pilota.

Nei suoi anni infatti con la Sauber aveva ottenuto discreti i risultati, dimostrandosi assolutamente molto valido soprattutto in qualifica.

In gara poi aveva potuto tenere davvero pochi punti, ma stiamo comunque parlando di una vettura assolutamente inadatta per grandi palcoscenici, ma già dal suo primo anno in Ferrari riuscì a vincere due gare.

Il suo anno d’oro fu indubbiamente il 2008, anno in cui andò davvero vicinissimo alla vittoria finale, anzi quando tagliò il traguardo dell’ultima gara nel suo Brasile era davvero convinto di aver ottenuto il titolo mondiale, ma un clamoroso rallentamento di Timo Glock permise a Hamilton di vincere.

Le polemiche furono davvero incessanti nei confronti del tedesco, ma alla fine non si poté cambiare l’esito finale, con il Lewis che dunque vinse il primo dei suoi sette titoli.

Felipe non ebbe più l’occasione di poter vincere un mondiale, rimanendo sempre con il ruolo di secondo soprattutto di Fernando Alonso, perché nel 2009 fu costretto a ritirarsi per gran parte della stagione causa un sasso che lo colpì a Budapest.

Nel 2013 finì definitivamente la sua esperienza con la Ferrari, scegliendo la Williams come casa della sua definitiva chiusura della carriera, con i risultati che però furono abbastanza deludenti, così oggi ha deciso di cambiare completamente vita.

Massa torna in Brasile: riparte dal Gran Turismo Verdeoro

Togliere un pilota però dal mondo dei motori è praticamente impossibile, dunque anche un nome noto e famoso a tutti come quello di Felipe Massa ha deciso di riprendere praticamente da dove aveva iniziato.

In questo momento lui ha deciso di ritornare nella sua San Paolo in Brasile, perché è proprio qui dove è cresciuto e dove ha i suoi migliori ricordi, riuscendo a questo punto a far parte anche della categoria legata al Stock Car Brasil.

Si tratta di una categoria formata da automobili da Turismo con motori da 8 di cilindrata, con la sua nascita che parte addirittura dal 1979, dunque è sempre stata in grado di poter catalizzare grande attenzione.

Sono diversi coloro che hanno cercato di farsi un grande nome in questa serie, con la Chevrolet e la Peugeot che hanno sempre potuto ottenere grandi traguardi, con alcuni Team locali che hanno avuto grande fama.

Anche Rubens Barrichello è stato uno di quelli che ha preso parte a questa realtà, riuscendo anche a vincere il Mondiale nel 2014 a bordo di una Chevrolet Sonic per la Full Time.

Massa però ha preso parte a questo Mondiale con la Lubrax Podium, una Scuderia che si collega ancora una volta alla Chevrolet, con la sua vettura che è la Cruze.

Nel 2021 però i suoi risultati sono stati davvero molto deludenti, infatti quasi sempre non è mai andato oltre le ultime posizioni, con la miseria di solamente 88 punti realizzati e la ventiquattresima posizione finale.

Anche in questo 2022 la situazione non sta andando di certo per il verso giusto, con le sue 16 gare che lo hanno portato a ottenere attualmente 72 punti, confermando la pessima posizione in classifica.

Sembra incredibile, ma dal 2018 ha corso per la Stock Car Brasile, per la Formula E e per la Endurance della Porsche, ma incredibilmente l’ultima vittoria ufficiale di Felipe Massa risulta essere ancora quella di Interlagos nel 2008 che stava per portarlo al titolo Mondiale della Formula 1.

Una carriera davvero molto strana, ma sarebbe stato molto bello vedere come sarebbe andata senza quel maledetto sasso di Budapest.