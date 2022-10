Punti sulla patente: come si controllano? Ecco tutti i passaggi che in pochi sanno

Se volete sapere quanto punti sulla patente vi sono rimasti, ecco dove andare e quali sono i passaggi da compiere per scoprirlo.

A partire da luglio 2003 è stata introdotta la patente a punti come incentivo a non commettere infrazioni e a rispettare il Codice della Strada. Una novità all’epoca guardata con sospetto, ma oggi definita quasi salvifica, considerato che ha aiutato a diminuire il numero delle infrazioni.

Secondo l’articolo 126 bis del CDS il sistema di punteggio vale per chiunque abbia una licenza di guida, al di là dalla data di abilitazione.

Il punteggio base è fissato a 20. Se ci si comporta in maniera integerrima, ogni due anni è possibile ricevere un bonus di 2, come riconoscimento della buona condotta. Il massimo raggiungibile, invece, è 30.

Ma cosa succede in caso di decurtazione? Se nei ventiquattro mesi successivi all’infrazione, non si cade in recidiva, si riceve la reintegrazione dell’intero punteggio senza bisogno di fare alcunché. Ciò però, vale soltanto per coloro che non sono arrivati a zero. In questo specifico frangente è necessaria la revisione del documento.

Punti sulla patente: come controllarli

Stando al codice stradale possono essere sottratti al massimo 10 punti per violazione. Tuttavia, se nello stesso momento si violano più norme, la cifra sale a 15.

Ecco quali sono le sviste che possono essere pagate care:

Uso improprio dei fari, – 1 punto

Sosta in corsia riservata, -2 punti

Mancato rispetto della distanza di sicurezza, -3 punti

Circolazione contromano, -4 punti

Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, -5 punti

Passaggio con semaforo rosso, -6 punti

Inversioni di marcia pericolose, -8 punti

Guida in stato di ebbrezza, -10 punti

Per verificare il proprio punteggio, ci si può muovere in molteplici direzioni.

Innanzitutto si può accedervi online tramite il Portale dell’Automobilista, ossia il sito gestito dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili. Qui basta registrare il proprio codice fiscale, il numero della patente e la sua data di scadenza, e andare su “saldo patente”, per scoprire il dettaglio. Dal primo ottobre 2021, il Portale, così come la App iPatente sono accessibili, nell’area riservata, esclusivamente via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta d’Identità Digitale (CIE).

Se però non si dispone della possibilità di visitare la piattaforma sul web, l’alternativa è semplice. E’ infatti sufficiente rivolgersi all’Automobile Club d’Italia, contattando il numero verde 848.782.782. A quel punto bisognerà digitare la propria data di nascita e il numero della patente seguito dal tasto #. Il servizio è attivo 24 ore su 24, ma fruibile solamente da telefono fisso. Dal primo aprile 2022 è stato attivato altresì il numero 0645775962, disponibile 7 giorni su 7, al costo di una telefonata urbana.

Infine, se si preferisce effettuare l’operazione con il proprio smartphone, è possibile scaricare attraverso GooglePlay ed Apple Store, l’app iPatente, legata, anch’essa, al Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili. Una volta effettuato l’accesso è possibile conoscere in tempo reale il saldo dei punti rimanenti. L’applicazione vanta un altro benefit oltre all’immediatezza, in quanto permette di avere sempre sotto mano le scadenze che riguardano il proprio veicolo: dalla revisione, all’assicurazione, dallo stato delle pratiche in esecuzione, alla consultazione di quelle precedenti.