Lamborghini, schianto terrificante con una moto: è distrutta (VIDEO)

Un pauroso crash frontale ha visto protagoniste, nei pressi di Honk Hong, una moto ed una Lamborghini Gallardo. Immagini da brividi.

In giro per il mondo, le supercar sono le vetture più ammirate e bramate dagli appassionati. In qualsiasi paese potrete trovare una Ferrari, una Lamborghini o qualcosa di simile, ma purtroppo a tutto ciò è collegato un rischio: quello di non essere sufficientemente esperti da poterle controllare al meglio, anche se il portafoglio permette comunque di acquistarle.

Quasi giornalmente sentiamo notizie relative a brutti incidenti che vedono protagoniste questi gioielli, che vanno letteralmente in frantumi, mettendo anche a rischio la vita di chi le guida e di chi può rimanere coinvolto negli schianti. Purtroppo, oggi vi diamo conto di una notizia che viene da Honk Hong, dove è avvenuto un terrificante impatto tra una Lamborghini ed una moto.

Tuttavia, come vedremo in seguito, in questo caso la colpa non può essere rifilata al conducente della supercar, una meravigliosa Gallardo bianca, ma al conducente della moto. Stando agli ultimi aggiornamenti, tutti se la sono cavata con qualche ferita, ma conservando la vita.

Lamborghini, schianto tra una Gallardo ed una moto

Ad Honk Hong è avvenuto uno spaventoso incidente frontale tra una Lamborghini Gallardo ed una moto, che stavano affrontando, in sensi opposti, una strada di montagna. Dalle immagini montate su un mezzo che precedeva la supercar della casa di Sant’Agata Bolognese, si evince quanto accaduto.

Il conducente della Lambo stava procedendo ad una velocità assolutamente idonea alla tipologia della strada, ma la stessa cosa non è stata fatta dalla donna di 26 anni che guidava il mezzo a due ruote. In una curva, la moto è schizzata fuori dalla propria traiettoria, andandosi a schiantare contro il lato sinistro della Gallardo.

L’impatto è a dir poco tremendo, con la ragazza che è stata sbalzata a qualche metro di distanza dalla Lamborghini, risultata gravemente danneggiata sulla parte anteriore sinistra. Per fortuna, secondo quanto riportato dal quotidiano di Hong Kong “Thestandard.com“, la motociclista è rimasta cosciente in ogni momento seguente all’impatto ed è finita in ospedale con diverse fratture alle gambe e alle braccia, e fortunatamente le è stata salvata la vita.

Dalle immagini, si può notare anche la poca sicurezza con cui la donna si era messa in sella alla sua moto: infatti, tralasciando la presenza del casco, era in marcia con soltanto una canottiera ed un paio di pantaloni, senza la giusta attrezzatura fatta dalla tuta e dal giubbotto che di solito usano i professionisti. La ragazza è stata graziata dal destino, che pochi giorni è stato davvero dalla sua parte, perché in questi casi è facile che le cose si risolvano in tragedia, e non con soltanto qualche frattura.

Per il momento non ci sono notizie riguardo ad eventuali indagini della Polizia, che sicuramente saranno in corso. Le immagini mostrate dalla telecamera parlano molto chiaro, e ci raccontano di una manovra pericolosissima effettuata dalla motociclista. Con ogni probabilità, avremo delle novità in merito nei prossimi mesi, ma c’è da dire che la cosa più importante è già stata ottenuta. La speranza è che sia stata una bella lezione, e che la prossima volta non si ripeta una cosa del genere.