Lamborghini, che disastro: incidente per un noto calciatore di Serie A

Brutta avventura per Lautaro Martinez, il giocatore dell’Inter che è stato tamponato a Milano. Danni alla sua Lamborghini.

I personaggi famosi, i cosiddetti VIP, sono abituati a girare per le strade pubbliche sulle loro supercar, ma quando lo si fa bisogna guidare con mille occhi per via dei pericoli a cui sono sottoposte queste belve. Purtroppo, spesso vi abbiamo parlato di incidenti clamorosi che hanno visto come protagoniste alcune Lamborghini, ed anche oggi siamo costretti a segnalarvi dei gravi danni subiti da un gioiello della casa di Sant’Agata Bolognese.

Quando una vettura del genere rimane incidentata, c’è davvero da piangere se siamo dei grandi appassionati di motori. La vittima è proprio una Lamborghini, in particolare, una Huracan STO, ovvero una variante da pista del modello base. L’acronimo significa Super Trofeo Omologato, ovvero una vettura da corsa che però può essere portata su strade pubbliche.

La differenza con la vettura di base più evidente è sicuramente la presenza dell’ala posteriore, che aggiunge deportanza e rende l’auto più stabile e meno imprevedibile in curva ed in accelerazione, pur pagando qualche km/h in rettilineo per via di un carico aerodinamico maggiore. Rispetto alla Huracan tradizionale, grazie all’utilizzo di materiali speciali, questa vettura è arrivata a pesare ben 43 chili in meno, giungendo a quota 1339, un ottimo risultato per una supercar stradale.

Un vero e proprio gioiello, che andrebbe trattato con i guanti bianchi, ma che spesso può essere compromessa dall’incapacità di chi possiamo incontrare sulle strade pubbliche. Infatti, il protagonista di questa storia è Lautaro Martinez, il calciatore dell’Inter che però non è affatto il colpevole di quanto accaduto, ma la vittima che ci ha rimesso un bel pezzo della sua supercar della casa del Toro.

Lamborghini, Lautaro Martinez tamponato a Milano

Lautaro Martinez era uscito dalla sua abitazione per recarsi a cena con la fidanzata, vale a dire la splendida Agustina Gandolfo, a bordo della Lamborghini Huracan STO, un gioiello di cui l’attaccante dell’Inter va fiero sin dal momento dell’acquisto. Attorno alle 20 di domenica, l’argentino si stava recando al ristorante, ma qualcosa è andato storto.

Nel momento in cui era fermo ad un semaforo nel centro di Milano, Lautaro è stato tamponato in pieno, in via Vincenzo Monti. La vettura è risultata danneggiata nella parte posteriore, ma non si tratta, stando alle prime indiscrezioni, di un problema che costringerà alla rottamazione del mezzo, tutt’altro. Al momento non sono emerse ulteriori voci riguardo alle condizioni della Lamborghini, mentre il calciatore non ha subito conseguenze fisiche.

Infatti, la coppia si è recata comunque a cena dopo l’accaduto, seppur in ritardo, e dalle storie pubblicate sui profili Instagram dei due si può vedere come si siano comunque goduti una gran bella serata. C’è comunque da dire che vedere un gioiello da oltre 300 mila euro danneggiato fa comunque male, anche a chi può permettersene di comprare altre venti senza problemi sul fronte economico.

Tuttavia, il bolide verrà ora consegnato ad un’officina che sicuramente la tratterà con i guanti bianchi, provvedendo alla riparazione in tempi rapidi. Tutto risolto per Lautaro, anche se un tamponamento è comunque un motivo di grande spavento, pur trattandosi di un giocatore milionario.