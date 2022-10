Lorenzo “torna” pilota Ducati: il motivo è subito spiegato

Jorge Lorenzo è stata una vera leggenda nella storia della MotoGP, ma seppur non siano arrivati grandi risultati non dimentica la Ducati.

Ci sono stati dei piloti che sono stati in grado di poter diventare sensazionale nella storia della MotoGP, con Jorge Lorenzo che senza dubbio è in grado di rientrare in questa categoria, con le sue prestazioni che lo hanno reso immortale in tutte le Scuderia dove ha potuto correre.

L’inizio del nuovo millennio è stato davvero d’oro per la storia della MotoGP, perché probabilmente senza di esso non saremmo arrivati dove siamo oggi.

Uno dei piloti che ha permesso di far diventare il mondo della due ruote praticamente assimilabile a quello della Formula 1 è stato senza ombra di dubbio Jorge Lorenzo, un campione eccezionale che ha scritto la storia.

Lo spagnolo ha dimostrato sempre e comunque di avere un passo gara davvero favoloso, dimostrandosi anche uno splendido pilota da qualifica, il che lo ha portato a ottenere grandi traguardi.

Il suo nome si è perfezionato sempre di più nel corso del tempo, tanto è vero che ancora oggi non ha assolutamente voglia di rimanere in disparte nel mondo delle corse ed è rientrato con la Porsche.

La vettura tedesca lo sta facendo diventare uno dei migliori in assoluto nella realtà legata al Gran Turismo, con la Carrera Cup che continua a vederlo come uno dei volti della casa di Stoccarda.

Insomma, anche raddoppiando il numero di ruote, per Jorge Lorenzo la musica non cambia e continua sempre e comunque a essere considerato come un mito e una leggenda assoluta del Motorsport.

Di recente però ha voluto cercare di raccontare ai suoi follower questo vero e proprio cambiamento di prospettiva in carriera, tanto è vero che si è messo in luce su Instagram con una doppia immagine di sé stesso.

Da un lato metà volto vestito da pilota di motociclismo, mentre dall’altra si è messo in luce come campione di Gran Turismo, ma i suoi tifosi non hanno potuto far altro se non quello di notare un particolare.

Lorenzo infatti è stato un vero e proprio giramondo delle due ruote, non legandosi mai eccessivamente a un’unica Scuderia, per questo motivo ha sorpreso tutti quando si è messo in luce nella metà motociclistica con la tuta della Ducati.

Questa si tratta di un periodo decisamente non brillante per lui, con qualche vittoria, ma la totale impossibilità di lottare per il titolo Mondiale, insomma ben diverso dagli anni in Aprilia e soprattutto in Yamaha.

Dunque come mai Jorge ha deciso di utilizzare la Ducati come simbolo e immagine della sua straordinaria carriera in MotoGP? La motivazione è tanto semplice quanto particolare.

Lorenzo si mostra in Ducati e Porsche: ecco il motivo

Con tutta la probabilità del mondo se Lorenzo avesse avuto carta bianca per poter scegliere avrebbe sicuramente messo la sua fotografia vestito in Yamaha, la Scuderia che gli ha permesso di vincere ben tre Mondiali di MotoGP.

La scelta della Ducati da un lato può essere vista come un modo per ingraziarsi sempre di più i tifosi della Scuderia italiana, ma con tutta probabilità è stata una decisione presa in comune accordo con la Porsche.

Uno dei gruppi più dominanti nel mondo dei motori è quello legato alla Volkswagen, con la casa di Wolfsburg che è sempre stata una di quelle che ha canalizzato su di sé le attenzioni del mondo.

La Ducati non ha potuto fare a meno che cedere alla tentazione di far parte di una società davvero di primissimo piano, con la stessa situazione che ha anche coinvolto la Porsche, dunque le due fanno parte entrambe del Gruppo Volkswagen.

Diventa dunque facile capire il perché nella sua fotografia dove Jorge Lorenzo si mostra nella doppia versione legata alla realtà della MotoGP e a quella del pilota da Gran Turismo abbia scelto la Ducati.

Furono due anni davvero molto tormentati per lo spagnolo quelli passati in Emilia, con la prima stagione che lo vide chiudere solamente tre volte sul podio, con un terzo posto a Jerez e un altro ad Aragon, mentre nel 2018 arrivarono tre successi, al Mugello, in Catalogna e in Austria, ma gli infortuni lo limitarono.

La Ducati è stata però l’ultima motocicletta con la quale ha saputo vincere una gara, dato che il suo canto del cigno con la Honda nel 2019 fu assolutamente anonimo e senza il benché minimo spunto.

Oggi però Lorenzo si divide tra il ruolo di commentatore e quello di pilota per la Porsche, con i risultati che in questo momento sono anche buoni.

Insomma quando Jorge Lorenzo sale in pista, non importa se sia una due o una quattro ruote, il suo talento è tale da renderlo un campione come pochi nella storia.