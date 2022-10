Bagnaia-Quartararo sfida infinita: nessuno ricorda il loro primo duello

Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo si stanno giocando alla grande il titolo Mondiale, ma in pochi si ricordano il loro primo grande scontro.

Rarissime volte si è vista una sfida al vertice così emozionante come quella tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, con il Mondiale che verrà deciso solamente all’ultima gara a Valencia, ma la sfida tra i due è davvero di lunga data.

Sarà la prima volta di Bagnaia o la seconda di Quartararo, una sfida che i due ormai non vedono l’ora di poter completare con un Mondiale davvero emozionantissimo e che ha regalato una serie di cambi di programmi inattesi.

Pecco ha dimostrato di aver fatto quelle grande salto di qualità che tutti si aspettavano da lui, con una serie di prestazioni davvero eccezionali, dimostrando di realizzare una rimonta che in pochi ritenevano possibile.

In sole nove gare è riuscito a passare da un ritardo di 91 punti a un vantaggio di 23, il che lo colloca a tutti gli effetti nei grandissimi di quest’ultima generazione, con Quartararo che sta masticando davvero amaro.

Il campione del mondo in carica della Yamaha non è stato in grado di poter mantenere un certo tipo di prestazione con la sua Scuderia giapponese, soprattutto perché in molti erano convinti già all’inizio che la sua vettura non fosse assolutamente in grado per poter diventare campione iridata.

La sfida è stata davvero molto emozionante ora Bagnaia mancano solamente due punti per poter diventare campione del mondo, con il quattordicesimo posto che basterà a Valencia per arrivare al grande traguardo ma intanto è giusto tornare indietro con la memoria.

Vediamo infatti come la sfida tra il piemontese e il nizzardo è davvero di lunghissima data, con il ragazzo della Ducati classe 1997 che debuttò in Moto3 con la FTR Honda nel 2013 ma per poter sfidare Fabio, dovette aspettare 2 anni.

I francesi infatti è un classe 1999, dunque all’interno del Motomondiale vi arrivò solamente nel 2015, anno in cui bagnai aveva già cambiato altre due Scuderie, infatti nel 2014 era passato alla KTM, mentre nel 2015 era alla Mahindra.

Quartararo invece aveva iniziato la sua avventura nel Motomondiale con la Estrella Galicia, una di quelle scuderie che gli poteva dare già l’occasione di poter benefigurare ad alti livelli.

Dunque il primissimo scontro nel Motomondiale tra Bagnaia e Quartararo avvenne il 29 marzo 2015 con il circuito di Losail in Qatar che inaspettatamente divenne il luogo della storia.

Eravamo ancora solamente in Moto 3, con i due ragazzi d’oro che non potevano ancora lottare per il titolo, anzi a guardare tutti dall’alto verso il basso c’era anche quell’Enea Bastianini che già con la Gresini lottava per il titolo mondiale.

Quartararo e Bagnaia in Qatar: chi ha vinto la prima sfida?

Dunque bisogna tornare indietro con la memoria di ben 7 anni per poter assistere alla primissima volta che Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia hanno potuto correre all’interno di una stessa pista nelle moto mondiale.

Quel giorno la sfida diretta tra i due finì in favore delle debuttante assoluto, infatti fu il francese ad arrivare al settimo posto a bordo della sua Estrella Galicia con soli 7 decimi di ritardo dal primo classificato, il connazionale Alexis Masbou.

Bagnaia fu l’ultimo pilota a rimanere all’interno del secondo di ritardo dal francese vincitore, ma dovette accontentarsi solamente delle non opposto con nove decimi di ritardo, dunque con due in meno rispetto a Quartararo.

Andando a vedere i piloti di quella gara notiamo come tanti di essi oggi sono riusciti ad arrivare in MotoGP, ma in realtà sono davvero molto pochi quelli che si trovavano nelle prime posizioni.

Come abbiamo detto la gara la vinse Masbou, un pilota che in questo momento è davvero ben lontano dalla MotoGP, infatti è stato un vero e proprio veterano della vecchia 125 e poi della Moto 3, tanto che si ritirò nel 2016.

Al secondo posto invece c’è stato l’ottimo Enea Bastianini, mentre i meglio piazzati in quella gara attualmente in MotoGP sono proprio Quartararo e Bagnaia.

Andando indietro nella classifica notiamo il decimo posto di Brad Binder, il quindicesimo di Jorge Martin, il sedicesimo di Miguel Oliveira e il diciannovesimo di Darryn Binder, dunque sono davvero pochi quelli che hanno fatto una gran carriera.

Andando a vedere il loro primissimo scontro in Moto3 dunque lo vinse Quartararo, con il francese che riuscì a fare meglio anche in classifica generale dato che chiuse il Mondiale al decimo posto e per ben due volte al podio come secondo, in Texas e in Olanda, mentre per Bagnaia ci fu solamente un quattordicesimo piazzamento, con il terzo posto in Francia che sul suo miglior risultato.

Ora però i due talenti sono cresciuti e si sono perfezionati, dunque non vediamo davvero l’ora che possa arrivare la domenica delle Gran Premio di Valencia perché questa lotta merita una grande finale.

Intanto ecco per voi delle foto di come erano quando avevano iniziato, davvero irriconoscibili e molto più sbarbati.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo