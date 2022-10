Bagnaia “agevolato” da Bastianini? L’ex campione ne è sicuro

Crivillé commenta l’atteggiamento di Bastianini nella lotta con Bagnaia nell’ultima gara MotoGP a Sepang: ha un’idea precisa in merito.

Francesco Bagnaia viaggia spedito verso la conquista del titolo MotoGP. La vittoria conseguita nel Gran Premio della Malesia lo ha messo nella posizione di poter gestire nell’ultima gara a Valencia.

Ha la bellezza di 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, che in Spagna è condannato a vincere per sperare di avere delle chance di confermarsi campione. Se il pilota Yamaha dovesse trionfare, a Pecco basterebbe arrivare quattordicesimo e fare 2 punti per prendersi il Mondiale. In caso di arrivo a pari merito in classifica, l’italiano avrebbe la meglio per il maggior numero di vittorie stagionali.

Il rider della Ducati dovrà essere concentrato e non commettere errori. Deve evitare di approcciarsi al quel weekend pensando di aver già il titolo tra le mani. È vicinissimo a coronare un grande sogno e non può permettersi alcun passo falso.

Bastianini ha favorito Bagnaia a Sepang? Parla Crivillé

Bagnaia dopo il ritiro al Sachsenring era finito a -91 da Quartararo ed è stato protagonista di una rimonta che non si era mai vista prima in MotoGP. Merito suo, del team e del lavoro fatto a Borgo Panigale per realizzare una Desmosedici GP22 vincente.

Ma c’è chi ritiene che Pecco in questa stagione di successo sia stato agevolato anche dalla presenza di tante Ducati in griglia, con alcuni ordini di scuderia che lo avrebbero favorito. L’ultimo proprio a Sepang, dove a detta di qualcuno Enea Bastianini avrebbe evitato appositamente di attaccare il collega di marchio. Il diretto interessato ha smentito dopo la gara, però non tutti gli hanno creduto.

Tra coloro che pensano che Bastianini abbia favorito Bagnaia c’è anche Alex Crivillé, due volte campione del mondo: “Pensavo che sarebbe rimasto secondo – ha detto a Marca – e che non avrebbe attaccato Bagnaia, che l’anno prossimo sarà suo compagno di squadra. A fine gara la sua moto scivolava un po’ e si è accontentato. La verità è che non voleva entrare in battaglia e non ha lottato molto. Ha fatto sì che Pecco vincesse in maniera comoda e senza prendere rischi”.

Crivillé ha un’idea chiara su quanto accaduto a Sepang. Davide Tardozzi ha espresso nuovamente la posizione di Ducati nel post-gara, però non ha convinto tutti evidentemente.