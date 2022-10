Alfa Romeo Tonale, la notizia che entusiasma i fan: che riconoscimento

A decretarlo i giurati della UIGA, che hanno votato l’Alfa Romeo Tonale come la miglior vettura del nostro continente.

I giurati della UIGA (Unione Italiana Giornalisti Auto) hanno eletto Alfa Romeo Tonale “Auto Europa 2023”, il premio che ogni anno da trentasette anni celebra la miglior vettura prodotta e commercializzata nel nostro continente. Tonale è stata incoronata al termine della serata di premiazione che si è svolta presso il Mauto, il Museo dell’Automobile di Torino.

Il primo SUV compatto elettrificato di casa Alfa Romeo, un modello rivoluzionario e caratterizzato dalla grande identità stilistica oltre che tecnologica, si è imposto su un lotto di sette finaliste che comprendevano auto protagoniste dell’attuale scena europea, caratterizzate, tutte, da un design innovativo ma anche da una forte identità nel percorso di transizione energetica verso le motorizzazioni ibride ed elettriche che sta caratterizzando gli ultimi anni.

Stile, connettività ed elettrificazione. I segreti di Tonale

Entrando più nello specifico, a parte Alfa Romeo Tonale il roster delle finaliste votate nei giorni scorsi da una giuria di adetti ai lavori, opinion leader e semplici appassionati, prevedeva anche Citroen C5 X, Suzuki S-Cross, DS 4, Renault Megane Electric, KIA Sportage e BMW X 1.

Alfa Romeo Tonale, che come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi ha incassato anche il premio “Best New Design 2022” dalla rivista tedesca auto motor und sport, rappresenta un vero e proprio biglietto d’ingresso per il futuro del marchio del Biscione. Un futuro dove l’identità e il DNA Alfa Romeo, con una tradizione pluricentenaria nel mondo della sportività iniziata nel 1910, evolve e si proietta verso una nuova fase all’insegna della connettività e dell’elettrificazione.

Lo stile e la cura dei dettagli stilistici restano, inconfondibilmente, italiani, ma a tutto questo si aggiungono tecnologie best in class come dimostra ad esempio il nuovissimo sistema di infotainment che equipaggia la vettura. Il tutto, per un’esperienza di guida unica, in cui la cura dei particolari meticolosa e tipica delle vetture Alfa Romeo, si sposa con una ricerca assidua delle più elevata qualità.

Raffaele Russo (Alfa Romeo): “Tonale ha già conquistato tutti”

Il presidente della UIGA, Gaetano Cesarano, ha commentato così il risultato della votazione che ha eletto Alfa Romeo Tonale “Auto Europa 2023”: “E’ la dimostrazione dell’indissolubile legame passionale degli italiani con l’automobile, che trova il giusto punto di sintesi con l’innovazione, la ricerca stilistica e gli alti standard di sostenibilità e sicurezza che l’industria sfoggia sul mercato”

Mentre Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento. Ciò conferma quanto questo prodotto abbia conquistato davvero tutti. Il suo segreto? È l’unica vettura in questo segmento a coniugare la tecnologia più innovativa e sofisticata con la bellezza senza tempo del design italiano, il tutto esaltato dal piacere di guida che solo Alfa Romeo può regalare”.

Riconoscimenti anche per Suzuki S-Cross e Citroen C5 X

Non solo Alfa Romeo Tonale, la serata di Torino ha premiato anche la Suzuki S-Cross, il SUV giapponese che ha conquistato il premio della giuria popolare, risultando la macchina tra le sette finaliste in lizza più votata dal pubblico di appassionati e che ha potuto esprimere, liberamente, il suo gradimento attraverso una votazione online.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Riconoscimento speciale anche per la Citroen C5 X, a cui è andato il premio ASI Istant Classic con la motivazione di applaudirne la sua capacità di “…testimoniare nel futuro l’eccellenza stilistica e prestazionale di un modello che è già un’icona della tradizione del proprio”.