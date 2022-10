Alfa Romeo Tonale, arriva una notizia incredibile: primato da urlo

I lettori della rivista “auto motor und sport” hanno eletto il nuovo SUV compatto del Biscione “Best New Design 2022” nella propria categoria.

Alfa Romeo Tonale è stato uno dei modelli più attesi dell’ultimo periodo, sin da quando sono iniziate a trapelare le prime anticipazioni in merito alle sue caratteristiche, ed oggi che quell’idea di un SUV compatto moderno e tecnologico si è trasformata in realtà, Alfa Romeo Tonale è diventata anche una delle auto più apprezzate, a tutti gli effetti, dell’intera proposta automobilistica europea.

L’ultimo riconoscimento in ordine di tempo arriva dal sempre attento mercato tedesco, dove Alfa Romeo Tonale è risultata tra le vincitrici del concorso di design “Autonis”.

Concorso di bellezza su quattro ruote a cui hanno preso parte ben 92 nuove vetture, suddivise in undici categorie, che sono state giudicate dai esperti ed appassionati del settore.

La preferita dei lettori di “auto motor und sport”

Nello specifico, una giuria composta da oltre 14.000 lettori della rivista “auto motor und sport” hanno eletto Alfa Romeo Tonale “Best Design Innovation 2022”, per ciò che concerne il segmento dei SUV compatti, uno dei più richiesti del mercato e per questo anche uno dei più agguerriti in assoluto.

Alfa Romeo Tonale ha prevalso sui diretti avversari con una percentuale voti del 30,2 %, e a margine della cerimonia di premiazione, avvenuta a Stoccarda, Alessandro Maccolini, responsabile design project Alfa Romeo, ha così commentato: “Le vittorie di Alfa Romeo al concorso di design ‘Autonis’ sono una tradizione ormai consolidata di cui siamo molto orgogliosi. Sono estremamente felice che Tonale abbia riscontrato grande successo tra i lettori di ‘auto motor und sport’ così come hanno fatto in passato altri modelli del Marchio”.

Alfa Romeo ed Autonis: una storia di successi

In effetti, tornando indietro con la memoria e riavvolgendo il nastro di questi 22 anni di vita del premio di design Autonis, altre auto Alfa Romeo sono salite sul gradino più alto del podio dei giurati e lettori di “auto motor und sport”, e nella fattispecie a trionfare in passato sono stati modelli iconici come Alfa Romeo Giulietta, MiTo, Giulia e Stelvio, tutte insignite con il riconoscimento di “Best Design Innovation” dell’anno.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Un prodotto tecnologico e funzionale, ma anche con l’innata qualità dello stile made in Italy, Alfa Romeo Tonale non è solo il primo modello elettrificato del marchio del Biscione ma anche un laboratorio di sviluppo all’insegna dell’elettrificazione, con le sue motorizzazioni ibride da 130 e 160 CV, e della bellezza come gli è stato riconosciuto dai sempre attenti appassionati tedeschi