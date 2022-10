Valentino Rossi, “tifoso” speciale per lui: guardate chi c’è a bordo pista

Valentino Rossi continua a essere uno dei piloti in assoluto più amati nel mondo delle corse, per questo motivo ci sono anche nuove leve.

L’Italia ha in Valentino Rossi un vera e proprio mito assoluto, un campionissimo che è stato in grado di riportare in auge il mondo delle due ruote nel Belpaese, diventando a tutti gli effetti una leggenda assoluta al pari di Giacomo Agostini, ma anche adesso che ha chiuso la sua carriera non perde occasione di poter ritornare sulla sua moto.

Riuscire ad entrare a far parte del mondo della MotoGP sicuramente è una delle più grandi imprese che sognano tutti i ragazzini che adorano il mondo delle motociclismo, ma in pochi riescono a coronarlo.

Sono ancora di meno coloro che riescono a vincere un titolo Mondiale, con le varie classi che sono passate dalla 125, 250 e la 500 a una definizione più classica, ovvero Moto3, Moto 2 e MotoGP.

Se c’è stato un pilota che però in questi anni è stato in grado senza alcun tipo di dubbio a essere catalogato come uno dei più grandi della storia, è sicuramente Valentino Rossi, con il fenomeno marchigiano che nel 2021 ha deciso di chiudere la sua carriera.

La sua classe assoluta gli ha dato l’opportunità di vincere la bellezza di 9 titoli mondiali, un numero davvero sensazionale e con molti che erano convinti che sarebbe stato in grado di superare il mitico Agostini.

È riuscito davvero a dominare in tutte le categorie, vincendo un titolo mondiale in 125, uno 250 e uno in 500, prima di diventare un sei volte campione della MotoGP.

Insomma stiamo parlando assolutamente di un mito leggendario che ha saputo regalare grandissime emozioni a tutti i suoi tifosi che non vogliono ancora saperne di accettare il suo addio.

Per questo motivo il mitico Vale non perde assolutamente mai occasione di poter tornare in sella a una due ruote per poter mostrare ancora il suo grande talento, ma con sé porta sempre dei tifosi speciali.

Di recente ha deciso di provare la sua motocicletta all’interno del circuito di Misano e accanto a lui non potevano mancare in alcun modo la compagna Francesca Sofia Novello e soprattutto la sua piccola bambina Giulietta.

Si è trattato di un momento davvero molto simpatico, con la sua compagna che non ha per nulla perso tempo nel poter immortalare sempre di più tutte queste scene.

Inoltre abbiamo voluto assistere a un momento davvero molto tenero e simpatico, dato che alla piccola Giulietta sono state messe alle orecchie dei cuffioni che vengono utilizzati di solito dagli ingegneri di gara.

Questo chiaramente è stato fatto per poter preservare i suoi piccoli e ancora delicati padiglione auricolari, ma sicuramente ha fatto davvero molto sorridere, con Francesca Sofia Novello che nella sua storia di Instagram ha pensato a quello che avrebbe voluto dire:” Vai babbo!”

Valentino Rossi si gode la sua bambina: la testa è però in Malesia

Indubbiamente quello che stiamo per vivere sarà uno dei weekend più importante degli ultimi anni della storia del motociclismo, con la sfida tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo che continua a emozionare sempre di più.

Per poter trovare un italiano in vetta alla MotoGP dobbiamo infatti tornare proprio alle 2009, anno in cui Valentino Rossi vinse il suo ultimo titolo iridato.

Sembra passato davvero un’eternità, con l’accoppiata tra pilota italiano e Scuderia italiana che non era mai riuscita nemmeno al mito marchigiano, dato che la sua Ducati era davvero troppo in ritardo rispetto ai colossi giapponesi.

Valentino Rossi è sempre stato un pilota, ma anche una persona, estremamente generosa e di buon cuore, dunque non deve assolutamente sorprendere il fatto che stia facendo un tifo indiavolato per Bagnaia.

Comunque vada però per Rossi sarà sempre e comunque una vittoria, ricordiamo infatti come per lui il legame con la Yamaha sia un qualcosa di speciale e di indissolubile.

Quartararo è stato catalogato per molti come il suo possibile erede, non tanto perché il francese sia considerato in questo momento un vero e proprio fenomeno, ma per la sua grande regolarità in pista.

Sicuramente serviva un Mondiale del genere per poter riaccendere una passione che negli ultimi anni si era abbastanza assopita tra i tifosi del motociclismo, con l’addio di Valentino Rossi che era stata la definitiva mazzata.

Insomma non vediamo davvero l’ora di poter capire chi sarà il vincitore definitivo del Mondiale 2022, se ci sarà il tanto atteso ritorno di un pilota italiano al vertice con Pecco Bagnaia e la sua Ducati, oppure ci sarà il bis mondiale del Francese Fabio Quartararo e della Yamaha, ma quello che è sicuro è che intanto Valentino Rossi si gode la sua splendida famiglia sempre a bordo di una motocicletta.