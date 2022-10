Ferrari, incidente assurdo per una Rossa special da 3 milioni (VIDEO)

Una Ferrari LaFerrari si è schiantata contro alcuni scooter parcheggiati. Le immagini del crash fanno il giro del mondo in poche ore.

Un qualcosa di incredibile è accaduto qualche tempo fa a Monte-Carlo, ed ha visto protagonista una Ferrari LaFerrari. Sebbene tutte le vetture del Cavallino rampante siano dei gioielli strepitosi, c’è da dire che questa creatura è di un’esclusività rara, come fa ben intendere il prezzo di acquisto che corrisponde ad oltre 3 milioni di euro.

Nelle immagini che potrete osservare a fondo pagina, potrete vedere quanto accaduto, con un parcheggiatore che ha fatto finire questa strepitosa Ferrari contro alcuni scooter che erano parcheggiati davanti ad un locale nel centro di Monaco. L’episodio ha del paradossale, ma purtroppo cose del genere accadono di frequente quando si ha a che fare con delle supercar di questo livello, che sono davvero complesse da tenere sotto controllo.

Ferrari, il gioiello si schianta contro gli scooter

La Ferrari LaFerrari è un capolavoro di ingegneria, ma spesso questi gioielli vengono affidati a chi non ha le capacità di saperli gestire a dovere, ed è possibile creare dei veri e proprio disastri. Poco tempo fa è avvenuto un episodio increscioso nel centro del Principato di Monaco, luogo esclusivo e da sempre frequentato da VIP, nel quale la supercar di colore blu ha subito gravi danni.

La vettura è arrivata nel luogo del misfatto ed ha subito attirato l’attenzione dei passanti, che ne hanno approfittato per scattare qualche foto ed ascoltarne il rombo riprendendolo con i propri telefoni, incoscienti di ciò che stava per capitare. Un parcheggiatore stava riconsegnando la vettura al proprietario, ma è sceso dal veicolo senza spegnere il motore.

La Ferrari in questione, dopo alcuni istanti in cui era rimasta ferma, ha ripreso la propria corsa, andando a sbattere contro due scooter che erano parcheggiati a pochi metri di distanza. Un grande rischio anche per un pedone, che come potrete apprezzare dalle immagini era lì di passaggio ed ha dovuto fare un bello scatto per evitare di essere colpito dalla creatura di Maranello.

Il parcheggiatore ha lasciato la vettura in marcia senza inserire la famosa “P”, ovvero il rapporto da inserire quando una macchina è ferma. La scena ha dell’incredibile, dal momento che il protagonista del misfatto è salito a bordo mentre l’auto procedeva (per fortuna a bassa velocità), nel tentativo disperato di farla fermare di nuovo.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, dal momento che la supercar aveva già colpito gli scooter. Fortunatamente, nessuno si è fatto male ed i danni sono stati ridotti vista la bassa velocità, ma c’è da dire che quando si tratta di un’auto di questo valore le spese di riparazione non sono mai ridottissime, anche quando si parla soltanto di pochi graffi o di una semplice ammaccatura.

Il proprietario ha assistio all’incredibile scena ed ha iniziato ad insultare a male parole (si sente chiaramente la parola “stupid”) il parcheggiatore, che per fortuna non ha comunque riportato danni nel fattaccio. Dal video postato in basso potrete apprezzare al meglio l’accaduto, che siamo sicuri sarà da lezione per il protagonista.