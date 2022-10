Fiat, nuova utilitaria in arrivo? Ecco come sarà (VIDEO)

La Fiat vorrebbe ampliare un listino con novità che possano attirare l’interesse degli appassionati. Date una occhiata alla linea di questa utilitaria.

Fasi di trasformazioni in casa Fiat dopo la fusione tra FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e PSA (Peugeot Société Anonyme). La nascita del potente gruppo Stellantis ha dato un nuovo impulso ai vertici della casa torinese che stanno prendendo in considerazione tanti futuri progetti. Essere diventati il quarto costruttore al mondo con bene 8,1 milioni di auto vendute, alle spalle di GM, Volkswagen e l’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, nonostante il periodo storico difficile, allargherà gli orizzonti della casa italiana. Il fatturato del gruppo italo – francese è di 180 miliardi e con gli investimenti giusti potrebbe anche lievitare.

Stellantis può vantare su ben quindici brand di assoluto rispetto come Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, Maserati, Peugeot, Citroen, Ds Automobiles, Opel e Vauxhall. Recentemente John Elkann, Presidente anche della Ferrari, non ha nascosto l’obiettivo ambizioso di lanciare in futuro nuovi marchi. Insomma le mire espansionistiche della casa italiana non si limiterebbero, esclusivamente, alla nascita di nuovi modelli, ma anche di nuovi importanti brand. “I tempi stanno cambiando e le cose si sviluppano molto in fretta. Vista questa situazione, non sarei stupito se tra pochi anni dovessero nascere dei nuovi marchi automobilistici, e non posso escludere che ci saranno dei grossi problemi per tutti. Noi di Exor non puntiamo però a questo e vogliamo uno sviluppo graduale per le nostre start-up, hanno bisogno di crescere con calma”, ha annunciato in una recente intervista. Approfondite la questione, cliccando questo articolo.

Il futuro è una pagina tutta da scrivere, ma la Fiat può fare affidamento su un passato glorioso e un numero impressionante di vetture che hanno fatto faville. In un mondo sempre più alla spina, la casa italiana vuole avere un ruolo centrale nella diffusione di utilitarie elettriche. Il primo passo è avvenuto con il lancio della 500 elettrica. L’investimento sul segmento B risulterà fondamentale per il futuro della casa del Lingotto. L’idea è quella di presentare una nuova Panda, ma anche proporre una nuova vettura, pensata per una clientela giovanile e alla moda. Basti guardare oltreoceano il successo della Fiat Argo, una vettura prodotta in Brasile dal 2017 che, a distanza di cinque anni dal lancio, continua ad essere tra le più vendute.

Fiat Argo, l’utilitaria top in Sud America

La vettura è basata su una piattaforma chiamata FCA MP1, ideata per andare sostituire due automobili: le versioni di punta della Palio di seconda generazione e la Punto brasiliana. L’obiettivo era quello di diventare la vettura di punta del mercato sudamericano. In passato la casa italiana ha sempre fatto faville, ma negli ultimi anni i clienti della suddetta area geografica hanno preferito le Chevrolet Onix e la Hyundai HB20, avendo dotazioni superiori rispetto alla media. I motori proposti per la Argo sono entrambi benzina e aspirati, i primi della nuova famiglia FireFly, e sono un 1.0 litri 3 cilindri da 77 CV e un 1,3 litri 4 cilindri da 109 CV.

La HGT è la versione di punta ed è dotata di un un motore 1,8 litri eTorq a 4 cilindri in linea da 139 CV, trasmissione automatica a sei velocità. L’auto, considerato il successo, è stata aggiornata anche con una versione Crossover SUV che si caratterizza per un assetto rialzato di 40 millimetri rispetto al modello originale e protezioni lungo la carrozzeria, barre sul tetto e fanali anteriori bruniti. La dotazione di serie ora prevede diversi sistemi di assistenza alla guida, del controllo di stabilità e sensori di parcheggio. Il prezzo della vettura base, a seguito del restyling, base si aggira intorno ai 13.000 euro (45.000 real). Un prezzo vantaggioso, mentre il top di gamma viene a costare 5.000 euro in più.

L’auto presenta le seguenti dimensioni: 400 cm di lunghezza, 174 cm di larghezza, 150 cm di altezza con un passo di 252 cm ed un bagagliaio da 300 litri. La Fiat ha puntato con decisione sulla Argo in Sud America, aggiornando la vettura anche negli interni, con una plancia con sistemi multimediali di ultima generazione. In basso, il canale Mahboub 1, propone la rappresentazione grafica di un nuovo modello con linee più armoniche e una qualità costruttiva, apparentemente, superiore rispetto al modello precedente. La vettura ricorda anche qualche modello Opel (sempre del Gruppo Stellantis) soprattutto nel frontale. Ormai la qualità produttiva in Brasile non si discosta di molto da quello a cui siamo abituati in Europa, lo abbiamo potuto notare anche parlando del SUV Pulse della Fiat. Di conseguenza non sembra impossibile che la casa decida di commercializzare, in futuro, la nuova Argo anche in Italia. Sarebbe perfetta per le nostre città, non credete?