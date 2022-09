Jeep punta al top dei SUV elettrici: ecco cosa è in arrivo

Jeep ha pronti 4 nuovi SUV a zero emissioni previsti entro il 2025. Per il momento ecco Recon, Wagoneer e soprattutto Avenger.

Il marchio Jeep , proprio in queste ore, ha annunciato un piano completo per la nuova generazione di veicoli 4xe completamente elettrici nell’ambito di una trasformazione sostenibile con cui intende diventare il principale marchio mondiale di SUV elettrificati.

Il piano, presentato in anteprima sul canale YouTube del brand, prevede nel dettaglio l’introduzione di quattro SUV completamente elettrici in Nord America e in Europa entro la fine del 2025, all’interno di una strategia di prodotto, complessiva, già in corso e che non si risparmia in termini di obiettivi, ambiziosi, da raggiungere.

Entro il 2030 infatti, le vendite del marchio Jeep negli Stati Uniti saranno rappresentate per il 50% da veicoli interamente elettrici, mentre a quella data le vendite europee saranno costituite al 100% da vetture full-electric. Percentuali assolute che si allineano perfettamente a quelli che sono i parametri di azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica fissati dal gruppo Stellantis nel suo piano strategico e lungo termine denominato Dare Forward 2030

La nuovissima Jeep Recon: 100% Jeep; 100% Zero Emissioni

Uno dei primi SUV elettrici ad essere lanciato in Nord America sarà la Jeep Recon. Questa vettura del tutto nuova si rivolge a chi ama avventurarsi in luoghi remoti nel silenzio quasi totale con un veicolo robusto e completamente elettrico.

La Jeep Recon è concepita sin dall’inizio per essere al 100% Jeep 4×4 e al 100% a emissioni zero. Questo SUV sarà offerto esclusivamente come BEV e migliorerà le avventure fuoristrada innanzitutto con una capability “Trail Rated” con sistema di gestione della trazione Jeep Selec-Terrain, tecnologia elettrica di blocco degli assi, protezione sottoscocca, ganci di traino e pneumatici fuoristrada specifici.

A questo si aggiunga un senso di libertà reso ancora più importante grazie ad un tetto elettrico azionabile con un tocco, e vetro e porte rimovibili. Infine, la tecnologia moderna del sistema Uconnect di ultima generazione, comprensivo di guide di viaggio dettagliate dei principali percorsi fuoristrada.

Questo SUV globale sarà presentato al pubblico il prossimo anno e la produzione avrà inizio nel 2024 in Nord America. Negli Stati Uniti, le prenotazioni per il nuovo SUV BEV Jeep Recon saranno aperte ai clienti all’inizio del 2023. La Jeep Recon sarà commercializzata nei principali mercati internazionali, compresa l’Europa.

Una nuova Wagoneer completamente elettrica: premiumness made in USA

Anche la famiglia Wagoneer è in procinto di espandersi con un SUV completamente nuovo. Denominato in codice Wagoneer S, questo veicolo full-electric continuerà ad ampliare la presenza del brand nel segmento dei SUV premium offrendo un design aerodinamico, slanciato e originale con trazione 4×4 di serie, gestione ‘all-terrain’, tecnologie avanzate specifiche del marchio Jeep e credenziali impressionanti in termini di prestazioni.

Questo nuovo SUV globale full-electric sarà offerto esclusivamente come BEV, con un’autonomia target di 400 miglia con una singola carica, 600 CV e un tempo di accelerazione 0-60 miglia/ora di circa 3,5 secondi. Con un design esterno caratterizzato dalla griglia distintiva illuminata a LED, questo SUV coniuga l’efficienza aerodinamica con l’iconica fiancata verticale della Wagoneer.

Il nuovissimo BEV Wagoneer sarà presentato al pubblico il prossimo anno e la produzione avrà inizio nel 2024 in Nord America. Negli Stati Uniti, le prenotazioni per il modello full-electric della Wagoneer saranno aperte ai clienti all’inizio del 2023. La vettura sarà commercializzata nei principali mercati internazionali, compresa l’Europa.

Nuova Avenger, il primo SUV Jeep completamente elettrico in Europa nel 2023

Concentrandoci sul nostro mercato, quello europeo, il marchio Jeep ha già operato una grande trasformazione offrendo solo SUV elettrificati in paesi come la Francia e la Germania. Entro la fine di quest’anno, il portafoglio dei SUV Jeep sarà completamente elettrificato in quasi tutti i mercati europei.

1 of 2

Il piano annunciato si fonda sullo slancio di questi veicoli 4xe, dando vita a un portafoglio di vetture performanti e completamente elettriche progettate su misura per l’Europa. Entro il 2025 il marchio introdurrà quattro veicoli a emissioni zero in Europa, con offerte nei principali segmenti di volume.

Per effetto di questo assalto di prodotti, tutti i veicoli Jeep in vendita nella regione saranno al 100% elettrici entro il 2030.

Il primo modello di questa offensiva di prodotto è la nuovissima Jeep Avenger full-electric, un SUV compatto che era stato presentato all’inizio dell’anno nell’ambito del piano strategico a lungo termine Dare Forward di Stellantis.

La nuova Jeep Avenger, che sarà introdotta in Europa e altri mercati come il Giappone e la Corea del Sud, sarà posizionata sotto la Jeep Renegade e sarà prodotta nell’impianto ad alta efficienza di Tychy, in Polonia. Con un’autonomia elettrica target di 400 chilometri, questo nuovo SUV offrirà un’altezza da terra e angoli di dosso e attacco eccellenti per il suo segmento, oltre a sfoggiare interni moderni e tecnologicamente avanzati con spazi generosi per passeggeri e bagagli.

Le dichiarazioni di Antonella Bruno, Head of Jeep Europe in Stellantis

“La nuova Avenger offrirà l’insieme della capability e delle caratteristiche distintive del marchio Jeep declinato su misura per il mercato europeo. Questo SUV moderno, divertente ed emozionante si rivolgerà a un numero crescente di clienti alla ricerca di una vettura firmata Jeep che offra un’alternativa performante, compatta, moderna e interamente elettrica agli attuali player”.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

La Jeep Avenger debutterà il 17 ottobre, la giornata dedicata alla stampa del Salone di Parigi, e lo stesso giorno saranno aperte le prenotazioni per i clienti. La nuova Jeep Avenger arriverà negli showroom all’inizio del 2023.