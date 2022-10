Ferrari, un modello unico è in vendita: è davvero pazzesca (FOTO)

Una Ferrari da sogno è stata messa in vendita e sarà acquistabile dagli appassionati. Si tratta di un modello particolare della Testarossa.

Quando un appassionato di motori parla della Ferrari viene colto da un brivido, che lo riconcilia con la storia ed il grande valore di questo storico marchio. Il Cavallino regala vetture da sogno da ormai 75 anni, sia sul fronte dell’automotive che su quello del motorsport, essendo la squadra che più ha vinto in F1, ma anche in tante altre categorie, come alla 24 ore di Le Mans dove sono arrivati ben nove successi.

La casa di Maranello tornerà a calcare quel palcoscenico il prossimo anno, e tutti i tifosi sono chiamati a gran voce il prossimo 30 ottobre, quando verrà svelata l’Hypercar ad Imola in occasione delle Finali Mondiali del Challenge. Sarà una giornata storica, che segnerà l’inizio di un’era del tutto nuovo e che vedrà la Rossa sfidare dei vero e propri giganti dell’endurance.

La Ferrari dovrà infatti vedersela con Porsche, Toyota, Peugeot e Cadillac nel 2023, ma dall’anno dopo inizieranno a dar battaglia anche Lamborghini e BMW. Insomma, è davvero tutto apparecchiato per una sfida infernale, di quelle che resteranno per sempre negli annali e che si è vista poche volte nel motorsport.

Sul fronte F1, le cose non vanno proprio a gonfie vele, dal momento che il sogno di vedere Charles Leclerc o Carlos Sainz sul tetto del mondo è svanito anche in questo 2022. C’è tanto lavoro da fare per pensare di battere la Red Bull di Max Verstappen, ma c’è la netta sensazione che il prossimo anno sia davvero l’ultima chiamata per questo gruppo di lavoro guidato da Mattia Binotto, dopo tutti gli errori che in questa stagione hanno condizionato il risultato finale.

Sul fronte dell’automotive è un periodo ricco di novità, dal momento che è appena stato svelato il Suv Purosangue. Si è trattato di un momento storico per la casa di Maranello, che per una volta ha “tradito” la propria anima sportiva, puntando su un modello del tutto nuovo, ma che ha dentro di sé uno spirito incredibile, che lo differenzia da tutti gli altri.

Nonostante un prezzo di listino impressionante, che supera di gran lunga i 400 mila euro, le unità prodotte sono già state vendute ai facoltosi acquirenti, che hanno deciso di non farsi scappare questo gioiellino. Per chi fosse appassionato di questo storico marchio, c’è un’altra grande possibilità di portarvi a casa un capolavoro del passato, di cui ora vi andremo a parlare con attenzione.

Ferrari, in vendita questa Testarossa speciale

La Ferrari di cui vi stiamo per parlare è una splendida Testarossa, una delle vetture di Maranello più iconiche della storia. Venne prodotta tra il 1984 ed il 1996, e fu presentata come l’erede dell’altrettanto mitica 512 BB. Oltre al modello base, vennero realizzate anche due evoluzioni, vale a dire la 512 TR e la F512M.

Il mito della Testarossa è legato anche al film “Miami Vice“, in cui i protagonisti ne guidano una colorata di bianco, che ha contribuito a rendere questo modello ancor più famoso, nonostante fosse già amata da tutti coloro che erano appassionati di motori. La Testarossa di cui vi parliamo in quest’occasione è però una specifica particolare, elaborata da un kit Widebody, e che è stata messa in vendita tramite Goo Net, marchio giapponese che organizza aste online.

La Ferrari in questione è stata modificata da Liberty Walk, con grosse modifiche ai passaruota anteriori e posteriori, con delle vere e proprie minigonne ai lati, quasi a voler ricreare l’effetto suolo che le garantisce un maggior carico aerodinamico. Il motore produce circa 40 cavalli ed è un 12 cilindri a V di 180 gradi.

Il prezzo? Neanche così inaccessibile, dal momento che si parte da 100 mila euro, ma è chiaro che in questi casi, specialmente se all’asta parteciperanno dei fan sfegatati del Cavallino molto facoltosi, si potrà facilmente arrivare anche a raddoppiare la cifra, ma per chi ne ha la possibilità sarebbe un peccato non assicurarsene una.

C’è da dire che la Testarossa ha davvero fatto la storia della casa di Maranello, ed una versione così estrema di questo modello non può che far gola a tutti. Al momento, non è ancora noto il giorno in cui partirà l’asta, ma c’è già grande fermento tra coloro che hanno intenzione di assicurarsela.

Dall’immagine postata in basso è possibile godersi le forme di questo gioiello, ed occorre complimentarsi con gli autori dell’elaborazione, i quali hanno svolto un lavoro eccezionale nell’estremizzare il tutto con le loro specifiche. Per chiunque fosse interessato, non esitate a contattare gli organizzatori dell’evento per partecipare.