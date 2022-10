Ferrari, dramma per la Enzo: esce distrutta da un incidente (VIDEO)

Un terrificante incidente ha portato alla distruzione di una Ferrari Enzo che era in fase di consegna. Ecco cosa è successo di preciso.

Un qualcosa di incredibile è avvenuto qualche giorno fa, ed a rimetterci è stata una Ferrari Enzo ed il suo sfortunato proprietario. Stiamo parlando di una vettura davvero unica, che venne prodotta tra il 2002 ed il 2004 in edizione limitata, dedicata alla memoria del fondatore del Cavallino, scomparso il 14 agosto del 1988.

Gli esemplari realizzati sono stati appena 399, ed a vederla la si potrebbe definire una “figlia del vento“. Al suo sviluppo ha collaborato anche Michael Schumacher, che con il suo talento tecnico ha potuto contribuire al lavoro degli ingegneri, in quelli che erano gli anni del suo dominio in F1 al volante della Rossa.

La Enzo era talmente esclusiva che non era possibile acquistarla soltanto avendone le possibilità economiche. La clientela veniva selezionata proprio dalla Ferrari, che contattava delle personalità o coloro che avevano già una creatura di Maranello nel loro garage, tanto per far capire meglio l’esclusività di questo gioiello strepitoso.

La velocità massima è superiore ai 350 km/h, con 3,65 secondi di tempo impiegati per raggiungere i 100 km/h partendo da fermo, e meno di 10 secondi per i 200. La Enzo copre un chilometro in 19,6 secondi, ed il prezzo fissato in Italia era pari a 665 mila euro. Ovviamente, era provvista di due soli posti, di trazione posteriore e di un motore V12 da 660 cavalli.

Si tratta di un gioiello straordinario e da trattare con grande cura, ma purtroppo non è andata così in ciò che vi stiamo per raccontare. Vetture del genere vanno usate con cautela per via della loro strepitosa potenza e della reazione che possono avere alla nostra guida, che se non ben allenata può causare disastri. Ora spiegheremo meglio ciò che intendiamo.

Ferrari, distrutta una Enzo dal valore inestimabile

Sull’isola di Jersey, locata nel canale della Manica, è accaduto l’impensabile ad una Ferrari Enzo, uscita letteralmente distrutta da un incidente. La storia ha dell’incredibile, dal momento che il crash non è stato provocato dal proprietario della supercar, ma da colui che gliela stava consegnando dopo l’acquisto.

Secondo alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, la Enzo è finita in testacoda, forse a seguito di un’accelerazione troppo brusca su un fondo reso umido dalla pioggia, andando poi a sbattere con violenza contro una Honda Jazz che stava provenendo dalla corsia opposta, rischiando anche di provocare seri danni alle persone.

Si è trattato di un frontale che ha distrutto sia l’anteriore dell’utilitaria che quello della Ferrari, la quale ha riportato dei pesanti danni anche in altre parti della carrozzeria. Per fortuna, secondo quanto riportato dai media locali, coloro che sono rimasti coinvolti nella carambola non hanno riportato problemi fisici, anche se sono stati condotti in ospedale per dei controlli.

Un vero e proprio disastro per il proprietario dell’auto, che dopo averla acquistata dev’essere stato avvisato del fatto che la sua Enzo era stata distrutta da colui che era in procinto di consegnargliela. Non siamo a conoscenza della sua reazione una volta ricevuta la notizia, ma c’è da scommettere che non l’avrà presa con filosofia. Vi rimandiamo ai prossimi giorni per eventuali aggiornamenti sulla vicenda.