La Red Bull ti fa sognare: ecco come avere un regalo da Verstappen

Max Verstappen ha dominato questo Mondiale di Formula 1, con una classe e una potenza unica e la Red Bull fa uno splendido regalo ai tifosi.

Il mondo della Formula 1 sta imparando a conoscere in maniera davvero sempre più importante il talento eccezionale di Max Verstappen, con l’olandese che entra a tutti gli effetti in quella categoria di fenomeni leggendari nella storia dell’automobilismo con il secondo titolo mondiale, per questo motivo la Red Bull ha voluto venire incontro a tutti i suoi tifosi.

Per il secondo mondiale consecutivo Max Verstappen diventa così campione del mondo con la sua Red Bull, con la casa austriaca che quest’anno ormai è pronta a tornare campione del mondo costruttori dopo un digiuno durato ben 9 anni.

L’anno scorso infatti la vittoria del Mondiale piloti non aveva portato anche a quella costruttori, con la Mercedes che si era confermata per l’ennesima volta come la casa principale della Formula 1, ma ora tutto è cambiato.

Anche la modalità del trionfo di Verstappen è completamente diversa rispetto a un anno fa, perché la lotta con Lewis Hamilton si decise davvero all’ultima curva dell’ultimo Gran Premio, ma in questo caso la sfida con Charles Leclerc ha avuto la parola fine con ben quattro gare d’anticipo.

Stiamo parlando assolutamente di uno dei grandissimi campioni di questa generazione non solo, avere la fortuna di poter ammirare costantemente una leggenda assoluta come Verstappen è un grande onore per tutti gli appassionati.

Per questo motivo la Red Bull sta cercando di ottimizzare sempre di più anche i guadagni attorno al nome del figlio d’arte di Jos, soprattutto con una serie di iniziative che fanno davvero molto contenti i fan.

Come è stato ampiamente pubblicizzato all’interno della pagina ufficiale di Instagram della casa austriaca ci sarà l’opportunità nel prossimo periodo di poter partecipare a un contest davvero molto particolare.

La Red Bull infatti dà l’opportunità a tutti quanti i suoi ammiratori di poter tentare la fortuna e vincere così la tuta da pilota direttamente autografata dal fenomenale Verstappen.

Si tratta sicuramente di un sogno ad occhi aperti per tutti i tifosi del fenomeno olandese, uno di quelli che indubbiamente è in grado di poter cambiare completamente le sorti di qualsiasi Scuderia.

Ovviamente per poter partecipare bisogna iscriversi direttamente al sito ufficiale della Red Bull, anche se bisogna stare molto attenti perché non basterà solamente inserire i propri dati.

Per poter partecipare naturalmente bisognerà inserire correttamente il proprio nome, cognome, indirizzo di residenza e mail, ma bisognerà rispondere anche a una domanda semplice, ma che può trarre in inganno.

Per essere uno dei selezionabili in questo contest la Red Bull infatti vuole sapere con che margine Max Verstappen ha vinto in occasione delle Gran Premio del Giappone con le opzioni che sono quattro.

In questo caso bisogna scegliere tra un margine di 22 secondi, 27, 18 e infine 11, dunque per poter vincere la tuta autografata direttamente dal campione del mondo bisognerà dimostrare di averlo seguito nel suo percorso iridato.

Vincere la tuta di Verstappen è un sogno: ecco la risposta giusta

La prestazione di Verstappen in Giappone è stata davvero dominante, con l’olandese che non ha dato la benché minima opportunità la concorrenza di poter lottare contro di lui per la vittoria finale delle circuito che finalmente ritorna a far parte del calendario del Mondiale dopo bene tre anni d’assenza.

Il dominio dell’olandese è stato a dir poco sensazionale, per questo motivo è giusto che questa domanda debba essere risposta correttamente, soprattutto per poter avere speranza di vincere il contest.

Alla fine il distacco nei confronti della Red Bull delle suo compagno di squadra Sergio Perez è stato dunque il massimo possibile nel momento in cui si decide di cliccare la risposta al contest ovvero 27 secondi.

Non sarebbe cambiato nulla nemmeno con Leclerc al secondo posto, così grande infatti come il monegasco abbia sì tagliato il traguardo come il secondo pilota di giornata, ma la penalizzazione di 5 secondi per aver tagliato la curva nel finale lo ha portato al terzo posto.

Non cambia però assolutamente il dominio assoluto da parte di Max Verstappen, con il suo Mondiale 2022 che risulta essere davvero favoloso ed eccezionale.

Già nel 2021 aveva ampiamente messo in evidenza le sue straordinarie capacità di pilota adatto per qualsiasi evenienza, ma con ancora 4 gare da disputare ha già portato il numero delle sue vittorie in campionato da 10 a 12.

Dunque cosa state aspettando, entrate immediatamente all’interno del sito della Red Bull per poter provare la fortuna, perché non capita di sicuro tutti i giorni di poter vincere la tuta da pilota autografata direttamente da un due volte campione del mondo, come lo è attualmente il leggendario Max Verstappen.