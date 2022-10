MotoGP, GP Malesia: orari diretta tv e streaming su Sky e TV8

MotoGP Malesia 2022: orari diretta tv e streaming su Sky e TV8 di prove libere, qualifiche e gara del gran premio a Sepang.

Il Gran Premio d’Australia è ormai alle spalle, ma la MotoGP tornerà presto in azione. Infatti nel prossimo fine settimana ci sarà l’appuntamento in Malesia, il penultimo di questo avvincente campionato 2022.

Francesco Bagnaia si presenterà a Sepang da leader della classifica generale con 233 punti e dopo la gara a Phillip Island è inevitabilmente il favorito per la vittoria del titolo. Fabio Quartararo, caduto in Australia, è scivolato a -14 dal rivale della Ducati. Aleix Espargarò con l’Aprilia è a -27. I giochi sono ancora aperti, però nell’ultimo evento in Asia ci si può giocare una bella fetta del mondiale.

I due lunghi rettilinei possono essere decisamente favorevoli alla Ducati, però il circuito malese è costituito anche da parti guidare nelle quali si possono esaltare le qualità della Yamaha e delle altre moto. Difficile fare pronostici certi sui valori in pista che vedremo nel prossimo weekend.

MotoGP Malesia: programma e orari a Sepang

Causa emergenza Covid-19, anche il Gran Premio della Malesia non si disputa dal 2019. L’ultimo vincitore è stato Maverick Vinales, allora in Yamaha. Il pilota più vincente dell’era MotoGP è Valentino Rossi, trionfatore in cinque occasioni, alle quali aggiungere anche una vittoria in 125 e una in 500. Dani Pedrosa ha vinto tre volte in MotoGP, una in 125 e una in 250.

Tra i piloti in attività, sono Vinales e Marquez i più vincenti con tre successi a testa tra tutte le categorie. Vedremo se saranno protagonisti in questo fine settimana a Sepang o se saranno altri i piloti a brillare maggiormente. Ovviamente Bagnaia, Quartararo ed Espargarò sono quelli più attesi.

Il Sepang International Circuit è lungo 5,5 chilometri ed è costituito da 15 curve (5 a sinistra e 10 a destra). Come detto in precedenza, ci sono due rettilinei abbastanza lunghi e quello principale è di 920 metri. Sono 20 i giri previsti per la gara della top class. Il giro più veloce di sempre è stato siglato da Quartararo nel 2019 in 1’58″303. La velocità più alta raggiunta appartiene ad Andrea Iannone, che nel 2015 con la Ducati arrivò a 339,6 km/h.

Il GP della Malesia sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport MotoGP. Per la live streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Invece il canale in chiaro TV8 trasmetterà solo in differita Qualifiche e Gara. Di seguito il programma con gli orari italiani per seguire l’appuntamento.

Venerdì 21 ottobre 2022

3:00-3:40 FP1 Moto3

3:55-4:35 FP1 Moto2

4:50-5:35 FP1 MotoGP

7:15-7:55 FP2 Moto3

8:10-8:50 FP2 Moto2

9:05-9:50 FP2 MotoGP

Sabato 22 ottobre 2022

3:00-3:40 FP3 Moto3

3:55-4:35 FP3 Moto2

4:50-5:35 FP3 MotoGP

6:35-7:15 Qualifiche Moto3

7:30-8:10 Qualifiche Moto2

8:25-8:55 FP4 MotoGP

9:05-9:45 Qualifiche MotoGP

Domenica 23 ottobre 2022

4:00-4:10 Warmup Moto3

4:20-4:30 Warmup Moto2

4:40-5:00 Warmup MotoGP

6:00 – Gara Moto3 (17 giri) | Alle 15:00 su TV8

7:20 – Gara Moto2 (18 giri) | Alle 16:15 su TV8

9:00 – Gara MotoGP (20 giri) | Alle 18:00 su TV8