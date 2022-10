Bagnaia, impresa pazzesca in MotoGP: i fan sono in estasi

Bagnaia può sorridere dopo la gara di oggi a Phillip Island: il suo podio vale tantissimo in vista degli ultimi gran premi.

Avrebbe certamente voluto salire sul gradino più alto del podio, ma il terzo è comunque molto importante per Francesco Bagnaia. Infatti, dopo il Gran Premio d’Australia è il nuovo leader della classifica MotoGP.

Il pilota Ducati ha approfittato bene sia del ritiro di Fabio Quartararo sia del nono posto finale di Aleix Espargarò. Forse anche avere Casey Stoner al box gli è stato di aiuto. In vista del prossimo appuntamento in Malesia arriva con 14 punti di vantaggio sul francese della Yamaha e 27 rispetto allo spagnolo dell’Aprilia. Rimonta clamorosa dopo la caduta al Sachsenring, dove era finito a -91 dalla vetta. Nessuno è mai riuscito a fare qualcosa del genere in MotoGP.

Pecco a Sepang può essere molto forte, considerando anche i lunghi rettilinei della pista. Può avere un jolly molto importante prima dell’ultima gara che si disputerà a Valencia. Saranno gli avversari a dover attaccare e a prendersi dei rischi.

MotoGP Australia, Bagnaia commenta la gara di Phillip Island

Bagnaia al termine della corsa si è concesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Abbiamo scelto di gareggiare con la gomma media all’anteriore, perché non riuscivo a scaldare la dura e ad avere feeling. Il mio pneumatico negli ultimi giri era distrutto. Comunque la mia gara è cambiata quando ho saputo che Quartararo si era ritirato, ho deciso di accettare anche un podio”.

Avrebbe voluto vincere, però il terzo posto rappresenta un ottimo risultato. E neppure era scontato, visto come si erano messe le cose prima di una FP4 decisiva per mettersi a posto a livello di passo: “Siamo riusciti – spiega – a dare carico alla gomma anteriore. Abbiamo fatto una piccola modifica che ha fatto la differenza, prima non avevo la competitività per stare nei cinque davanti. Però questo cambiamento mi ha portato a mangiare di più il pneumatico anteriore, precludendomi la chance di attaccare negli ultimi giri”.

Ovviamente il pilota Ducati è molto felice di essere il nuovo leader della classifica generale, però non abbassa la guardia assolutamente: “Sono felice della classifica, non troppo per la gara. Essere primo in campionato è importante, ma non voglio gongolare ancora”. Appuntamento a Sepang nel prossimo weekend.