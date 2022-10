F1, Hamilton e il suo passatempo preferito: si diverte come un bambino

Lewis Hamilton è una leggenda assoluta della Formula 1, per questo motivo vederlo sorridere ed emozionarsi è davvero molto bello per tutti.

Se c’è un pilota che è stato in grado di rivoluzionare per sempre il mondo della Formula 1 recente, quel qualcuno è senza ombra di dubbio Lewis Hamilton, con il fenomeno inglese che non ha assolutamente dimenticato le sue origini e i suoi trascorsi da bambino, con la Mercedes che è davvero orgogliosa di avere un fenomeno del genere in squadra.

Ci sono alcune persone che sembrano essere assolutamente nate per un certo tipo di lavoro, con il pilota che rappresenta una grandissima rarità nel mondo.

Un conto infatti è sapere guidare con maestria un’automobile su strada, mentre cambia completamente la situazione nel momento in cui si passa in pista.

Sono davvero pochi coloro che sono stati in grado di poter entrare nella storia della Formula 1, la categoria regina che ha permesso a tutti gli effetti di poter regalare un sogno occhi aperti a tantissimi giovani piloti.

Uno di quelli che però entrerà per sempre nella storia sicuramente Lewis Hamilton, con il baronetto inglese che ha dimostrato ancora una volta di essere sempre di più inarrivabile.

I suoi sette titoli Mondiali infatti rappresentano un record assoluto da condividere con un’altra leggenda come Michael Schumacher, con il Mondiale 2022 che è stato davvero molto deludente, ancora avaro di vittoria.

Nonostante questo non è di certo mai mancato il sorriso a Hamilton, con il fenomeno inglese che dunque sta continuando sempre di più a mettersi in evidenza per il suo grandissimo talento, con questo campionato che lo sta portando a essere anche uno splendido maestro per George Russell.

Il suo rapporto con la Mercedes è chiaramente continua a essere ampiamente positivo, infatti non deve assolutamente sorprendere se sulla pagina ufficiale della casa di Stoccarda si si è cercato di fare un piccolo ritorno al passato.

Non tutti sanno che fin da piccolino Lewis Hamilton ha sempre avuto una grandissima passione per le automobili radiocomandate, con la Mercedes e dunque ha deciso di regalare uno splendido omaggio al suo campione.

La Scuderia infatti ha deciso di postare una fotografia nel quale si metteva proprio in evidenza nel momento in cui stava cercando di radiocomandare una di quelle macchinine che hanno rallegrato la sua infanzia.

Nello scatto si vedeva chiaramente come Hamilton fosse ampiamente felice e gioioso di quel regalo, infatti i ricordi più belli che ognuno di noi porta con sé sono proprio legati agli anni dell’infanzia.

Hamilton e la macchina radiocomandata: tutto scritto nel destino

A questo punto diventa quasi spontaneo domandarsi se il fatto di poter radiocomandare una macchinina, la grande passione di Hamilton da bambino, non possa poi diventare il suo prossimo ruolo in Formula 1.

Ovviamente non si parlerà più di radiocomandare secondo la propria volontà e la propria mano, ma in un certo senso il team principal è colui che cerca di indirizzare il pilota in una determinata direzione.

Hamilton infatti può essere sicuramente considerato come uno dei più grandi campioni in pista della storia, ma sarà davvero molto complicato a vederlo lontano dalla Formula 1 una volta terminata la sua carriera.

Con tutta probabilità infatti sarà il 2023 il suo ultimo anno in Formula 1, con il suo contratto che scadrà con la Mercedes e molto difficilmente sarà rinnovato, considerando anche come già nel 2022 fosse a rischio la sua partecipazione.

Stia tranquillo in questo momento Toto Wolff che sicuramente non sta rischiando il posto, ma la possibilità che possa continuare anche in futuro la sua avventura con la Mercedes con un altro ruolo è altamente probabile.

Alla fine anche uno dei suoi grandi maestri ha fatto più o meno la sua stessa carriera, dopo aver dimostrato di essere un fenomeno in pista ha potuto scoprire una serie di grandi talenti, come proprio lo stesso Hamilton, diventando determinante per i successi della Mercedes.

Ovviamente quel qualcuno era l’austriaco con Niki Lauda, con la sua dipartita che sicuramente è stato un durissimo colpo per tutta la Scuderia di Stoccarda e è anche per Lewis.

Intanto però questi sono pensieri sicuramente ancora prematuri, perché c’è già una stagione da portare a termine e un’altra da poter onorare sempre di più, con la speranza che il 2023 possa vederlo per l’ultima volta in lotta per il Mondiale.

In questo 2022 però ha dimostrato di saper radiocomandare perfettamente il suo compagno di squadra George Russell, con il giovane inglese che dunque si è ampiamente meritato i galloni di pilota da grande squadra, ma chissà che non posso farlo perfettamente anche dalla cabina di regia, proprio come faceva da piccolino con le sue macchinine.