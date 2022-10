Ferrari, ecco quando sarà presentato il nuovo gioiello: data storica

La Ferrari è pronta a svelare la nuova Hypercar che parteciperà al FIA WEC ed alla 24 ore di Le Mans. Ecco quando verrà presentata.

In casa Ferrari non c’è solo la F1, ed attorno alla casa di Maranello c’è grandissima attesa per il progetto Hypercar. Si tratta del modello che nel 2023 parteciperà all’edizione del centenario della 24 ore di Le Mans, dove il Cavallino parteciperà in classe regina per la prima volta dopo ben mezzo secolo.

La casa di Maranello sarà al via in tutto il FIA WEC, ed è stato confermato che il debutto assoluto avverrà alla 1000 Miglia di Sebring del 17 marzo, che sarà preceduta di una settimana dai test ufficiali, previsti sempre sullo storico tracciato della Florida. Dunque, sono state scongiurate le voci che parlavano di un esordio tardivo, e vedremo la Rossa sin da subito in azione.

C’è da mettere in chiaro che per la Ferrari non sarà facile. Le avversarie, infatti, saranno le regine dell’ultima epoca delle gare endurance, come la Toyota che viene da cinque vittorie consecutive a Le Mans, o la detentrice del record di successi alla maratona francese, vale a dire la Porsche.

Non da sottovalutare neanche la Peugeot, che ha esordito quest’anno a Monza facendo vedere cose interessanti sulla 9X8, anche se il progetto è ancora acerbo e non può giocarsela contro le GR010 Hybrid della casa nipponica. Al via sarà presente anche la Cadillac, ma sia quest’ultima che la Porsche hanno un progetto differente, visto che non hanno puntato su un’Hypercar ma su un LMDh.

Ad equilibrare i valori in pista ci sarà il BoP, ovvero il Balance of Performance, con gli organizzatori che non avranno affatto un lavoro facile viste le tante case impegnate in forma ufficiale ed i tanti progetti differenti che prenderanno parte al mondiale endurance. Il Cavallino ha iniziato i propri test sulla sua nuova auto ai primi di luglio, proprio nei giorni in cui la Peugeot faceva il proprio esordio alla 6 ore di Monza.

La gestione del tutto è affidata ad Antonello Coletta ed all’esperienza dell’AF Corse, che ormai da decenni macina vittorie nelle categorie GT. Si tratta di un progetto audace e che punta a regalare spettacolo ai tantissimi appassionati, impazienti di assistere al ritorno nell’endurance del marchio italiano.

Ferrari, il 30 ottobre sarà presentata la nuova Hypercar

La Ferrari ha comunicato che l’Hypercar prodotta per attaccare la vittoria alla 24 ore di Le Mans e del mondiale endurance sarà presentata domenica 30 ottobre, in occasione delle Finali Mondiali del Challenge. Si tratterà di un evento davvero storico, dal momento che il Cavallino non gareggia nella top class delle corse di durata da ormai 50 anni.

La vettura ha già percorso oltre 10 mila chilometri, e come affermato da Antonello Coletta, Responsabile delle Attività Sportive GT del Cavallino in un’intervista concessa a “Motorsport.com“, alcuni elementi derivano anche dalla F1, dal momento che su questa tipologie di vetture è prevista anche la parte ibrida.

Ecco le parole di Coletta: “Tutto il mondo del motorsport è entusiasta di sapere che la Ferrari scenderà a breve in pista per fare il proprio ritorno nella top class delle gare endurance, dopo ben 50 anni. Abbiamo annunciato il nostro progetto oltre un anno fa, ed ora siamo elettrizzati nel far sapere a tutti che siamo ad un passo dalla presentazione“.

“Perché la sveleremo ad Imola? Per noi farlo in questo posto è un motivo di vanto, ci sarà una grande attenzione mediatica e la visibilità sarà molto grande in un evento come quello delle Finali Mondiali. Abbiamo iniziato a girare ai primi di luglio, mentre i nostri avversari sono già in pista da un anno, per cui stiamo lavorando molto duramente per apprendere tutti i segreti della vettura“.

Coletta ha aggiunto: “Abbiamo già superato quota 10 mila chilometri percorsi, la vettura non è facile da capire visto che noi abbiamo optato per la costruzione di una Hypercar e non di una LMDh, il cui progetto è più semplice da interpretare e sviluppare. Dobbiamo macinare tanti giri e speriamo che le cose vadano al meglio“.

Il responsabile ha parlato anche dell’influenza della F1 in questo progetto: “Dal progetto F1 deriva tutto il pacco delle batterie, ma il resto è nato da zero. C’è un gruppo di persone dedicato che si sta concentrando solo su questa macchina e su come farla crescere nel miglior modo possibile. Il debutto è previsto per la gara di Sebring, per cui saremo in pista sin dalla prima tappa del FIA WEC, mentre per i piloti ci sarà ancora da attendere e non li annunceremo il giorno della presentazione“.