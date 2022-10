Vuoi conoscere di persona Sebastian Vettel? Ecco come fare

Sebastian Vettel è uno dei piloti che è stato in grado di vincere ben 4 titoli Mondiali e per questo motivo tutti vogliono conoscerlo.

Uno dei più grandi piloti del nuovo millennio senza ombra di dubbio Sebastian Vettel, con il tedesco che ormai è pronto a disputare le sue ultime quattro gare in carriera prima di ritirarsi definitivamente, con la Aston Martin che dunque ha deciso di regalare un momento magico a tutti i suoi tifosi.

Ci sono dei piloti che riescono a entrare nella storia attraverso il loro successi e i loro trionfi, mentre altri riescono a fare ancora di più, diventando a tutti gli effetti delle vere e proprie icone.

Vincere per 4 anni consecutivi il mondiale di Formula 1 è stata un’impresa che hanno saputo realizzare solamente le leggende più iconiche, con Michael Schumacher che ha il record quota 5, mentre con quattro titoli ridati consecutivi troviamo altri due miti assoluti, ovvero Juan Manuel Fangio, con le Chueco che riuscì a vincere dal 1954 al 1957, e Lewis Hamilton, dal 2017 al 2020.

A questa straordinaria lista però dobbiamo aggiungere anche un altro nome, ovvero quello di Sebastian Vettel, l’unico però di questa straordinaria lista che non si è più ripetuto al di fuori di questi quattro trionfi consecutivi.

Dal 2010 al 2013 infatti la Formula 1 parlava assolutamente tedesco, con Vettel che ha rappresentato l’apice assoluto per quanto riguarda la Red Bull, con Verstappen che sicuramente stava prendendo spunto dal campionissimo.

Sono state davvero iconiche le sue battaglie con la Ferrari di Fernando Alonso con il 2010 che gli ha permesso di poter ottenere ancora una volta un record favoloso, infatti si tratta delle più giovane vincitore di sempre di un Mondiale.

C’erano tantissime aspettative nel momento in cui ha deciso di vestire finalmente il rosso della Ferrari, ma purtroppo a Maranello non è stato in grado di confermarsi come avrebbe voluto.

Alcuni suoi errori di strategia sono costati davvero carissimo, mentre nel 2017 fu un vero e proprio capolavoro quello di combattere fino alla fine contro una Mercedes davvero inarrivabile.

Dopo il suo trascorso in Ferrari è deciso così di dedicarsi a due anni con la Aston Martin, una nuova realtà della Formula 1 che però non è ancora riuscita a diventare grande, con Vettel che dunque ha deciso di chiudere con l’automobilismo.

Al termine di questo Mondiale infatti non rinnoverà con la Scuderia britanniche non cercherà nessuna nuova soluzione, dunque è assolutamente evidente come i tifosi di tutto il mondo non vedono l’ora di godersi le ultime curve in pista di Sebastian Vettel.

A questo punto dunque l’Aston Martin ha deciso di fare uno splendido regalo a tutti i tifosi che usciranno a prendere parte alle Gran Premio di Austin negli Stati Uniti, infatti è partito di recente un contest proprio sul sito dell’azienda.

La Aston Martin ti fa vivere una giornata con Vettel: ecco come fare

Il contest è assolutamente dedicato al campionissimo tedesco, chiaramente questo potrà portare a un avvicinamento anche con il canadese Lance Stroll, ma con tutto il rispetto, Vettel è davvero di un’altra categoria.

Nel circuito texano dunque ci sarà l’opportunità per un fortunato vincitore di poter passare un’intera giornata all’interno del box con Sebastian Vettel, una delle sue ultime gare.

Per poterlo fare però bisogna diventare dei membri ufficiali del sito internet legato alla scuderia Aston Martin, con l’inserimento di tutti i dati che deve essere molto meticoloso.

Ovviamente non si tratta di una condizione semplice per i tifosi europei di Sebastian, decisamente quelli che lo hanno amato di più soprattutto in casa Ferrari, nonostante non sia riuscito a vincere il Mondiale.

La tappa statunitense infatti è sempre stata una delle più importanti per i tifosi nordamericani, con quelli a stelle e strisce che stanno imparando a conoscere sempre più da vicino la Formula 1.

Non è comunque da escludere che anche nei prossimi tre appuntamenti la Aston Martin riesco in qualche modo a realizzare una sorta di passerella d’addio a uno dei più grandi campioni della storia.

Le critiche nei suoi confronti sono state sempre davvero molto accese, ma nella storia solamente fenomeni come Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Juan Manuel Fangio sono stati in grado di vincere più mondiali di lui e a quota 4 c’è un altro mito come Alain Prost.

Ora che ha annunciato il ritiro dalle cose ci stiamo già rendendo conto di quello che andrà a perdere l’automobilismo su pista, perché in pochi sono stati in grado di portare non soltanto quella grandissima abilità alla guida, ma anche quel sorriso e quella splendida gioia nel poter correre che ha portato con sé Sebastian Vettel, un uomo che ha scritto pagine epiche nella storia della Formula 1.