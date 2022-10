Jorge Lorenzo non ha superato il lutto: ricordo da brividi

Jorge Lorenzo è stato uno dei più grandi nel mondo delle due ruote, per questo motivo di recente è stato sconvolto da una triste notizia.

Nessuno vorrebbe mai commentare le triste notizie, soprattutto per quanto riguarda personaggi che sono stati in grado di poter scrivere la storia delle Motorsport, per questo motivo Jorge Lorenzo ha deciso di fermarsi un minuto per poter dedicare un omaggio a un grande di questa realtà.

Ci sono alcuni piloti che sono stati in grado di poter entrare sempre di più nella storia recente delle motociclismo, con Jorge Lorenzo che sicuramente è stato uno dei più grandi in assoluto.

Lo spagnolo di Palma di Maiorca infatti ha dimostrato di poter essere uno dei più vincenti in assoluto, con ben cinque titoli mondiali ottenuti nel corso della sua carriera, tre di essi in MotoGP.

Stiamo parlando dunque a tutti gli effetti di un campionissimo, uno di quelli che ha saputo dimostrare giorno dopo giorno come mai il suo nome abbia potuto essere considerato così importante nel mondo del motociclismo, ma anche lui sa benissimo che per poter diventare grandi bisogna avere qualcuno in grado di osannare le sue gesta.

Il motociclismo in Italia è una vera e propria religione, probabilmente assieme alla Spagna quella che ha regalato in assoluto il maggior numero di grandissimi piloti, per questo motivo non deve sorprendere se i nomi di grido del giornalismo sono apprezzati in tutto il mondo.

È una tristissima notizia davvero molto recente che il giornalista toscano Giovanni Di Pillo si è definitivamente spento all’età di soli 67 anni in quelle di Firenze.

La sua situazione si era aggravata in maniera davvero molto importante il 20 gennaio 2019, giorno in cui venne trasportato d’urgenza all’ospedale di Verona a causa di un aneurisma toracico.

La situazione si è aggravata sempre di più nel corso del tempo, per questo motivo in questi ultimi tre anni è stato davvero molto difficile vederlo all’interno delle varie trasmissioni sportive.

Purtroppo il 13 ottobre è arrivata la tristissima notizia, con i problemi che si sono susseguiti sempre di più e dunque questa volta la corsa all’ospedale di Firenze per una malattia cardiovascolare non è servita a nulla.

Jorge Lorenzo per era rimasto davvero molto legato a quest’uomo davvero molto preparato e che ha permesso al mondo del motociclismo di poter diventare sempre più popolari in Italia, dunque ha deciso sul suo canale social di lasciargli un pensiero.

Lorenzo si commuove per Di Pillo: chi era il giornalista toscano?

Quando si parla di Giovanni Di Pillo si ha sicuramente a che fare con una delle persone più importanti in assoluto nel mondo della motociclismo.

Il suo stile di telecronaca ha permesso a questo sport di diventare sempre più popolare in Italia, diventando una vera e propria icona assoluta negli anni 90, diventando la voce delle due ruote su TMC.

Il tutto è proseguito anche con le varie dirette tra il 1998 e il 2002, ma è stato soprattutto come uomo di divulgazione a farlo diventare sempre di più apprezzato.

Notiamo infatti come addirittura per bene 11 anni, ovvero dalle 2001 al 2012, era stato in grado di poter portare avanti una serie di canali tematici completamente dedicati alle motociclismo su Nuvolari.

Chiaramente non è più diventato l’uomo della telecronaca in Italia per quanto riguarda le due ruote, ma nonostante questo all’interno del canale era riuscito lo stesso a poter far sentire la sua voce.

Davvero molto preparato per quanto riguarda il commento legato alla MotoGP, ma era un grandissimo esperto anche della Superbike e soprattutto del Supercross americano.

A renderlo ancora più apprezzato è stata la sua grandissima capacità di poter divulgare in maniera estremamente semplice e chiara per tutti, con una trasmissione che ebbe grande successo che fu quella Grip, condotta assieme a Giacomo Di Amato.

Basti pensare che la sua voce e il suo nome sono diventati così importanti in Italia e non solo da farlo diventare addirittura uno dei doppiatori del più importante cartone animato della storia dei motori, ovvero Cars.

Stiamo parlando dunque a tutti gli effetti di una vera e propria colonna assoluta del mondo del motociclismo, per questo motivo non deve assolutamente sorprendere se perfino una figura così importante come Jorge Lorenzo abbia deciso di dedicare un minuto della sua giornata per omaggiarlo.

Insomma siamo di fronte a una vera e propria leggenda assoluta del giornalismo sportivo, uno di quelli che ha saputo fare la storia di questa professione, per questo motivo la sua di partita a soli 67 anni risulta uno dei momenti più duri da poter digerire in questo periodo che è già davvero molto complicato di suo.

Buon viaggio Giovanni e che la terra ti sia sempre lieve.