Ferrari, lavano una storica vettura dopo 6 anni: risultato pazzesco (VIDEO)

Una Ferrari ridotta ad uno stato di abbandono è stata riportata in vita grazie ad un car wash. Ecco come è cambiata.

Il mito Ferrari è intramontabile, e sarà così per sempre. Nonostante le difficoltà sportive degli ultimi tempi, il Cavallino è sempre stato in grado di battere i cuori, sfornando supercar da sogno che fanno innamorare migliaia di appassionati in giro per il mondo. Poche settimane fa è stato svelato il nuovo Suv, vale a dire il Purosangue, primo crossover della storia della casa di Maranello.

In tantissimi hanno risposto in maniera positiva a questo evento, ammirandone le forme e distinguendola da tutti gli altri Suv presenti sul mercato. Altri, i puristi per eccellenza, l’hanno giudicata una vettura che non ha nulla in comune con le supersportive a due posti della casa italiana, e non hanno visto di buon occhio questo nuovo modello.

Tuttavia, quando si parla di Ferrari si è sempre toccati da un brivido, di qualsiasi vettura si parla, ed anche oggi accadrà lo stesso. Vi parleremo infatti della 328 GTS, una macchina che ha una storia quasi quarantennale, ma che è stata riportata alla luce dopo anni vissuti in stato di abbandono.

Ferrari, ecco il car wash della 328 GTS

La Ferrari in questione è la 328 GTS, una delle due versioni della 328 (l’altra è la GTB). Venne prodotta tra il 1985 ed il 1989, e tra le due auto c’erano delle piccole differenze sulla carrozzeria e sul motore, ma entrambe condividevano la posizione posteriore del motore e della trazione.

La prima 328 realizzata fu la GTS, che uscì dalle fabbriche di Maranello in un colore blu metallizzato, e non il classico rosso. La velocità massima, condivisa più o meno tra i due modelli, è di 263 km/h, non un dato così spaventoso se si pensa al diretto confronto con le altre vetture del Cavallino, anche confrontandole con quelle degli anni Ottanta.

L’accelerazione permetteva di raggiungere i 100 km/h partendo da fermi in 6,4 secondi, ed i 200 km/h in 14 secondi circa. Tuttavia, nonostante delle performance non così elevate, si trattava pur sempre di una Ferrari, di un mezzo unico, realizzato in poco più di 7000 unità, che meritava una fine migliore rispetto a quella che analizzeremo oggi.

Una 328 GTS è stata riportata in vita dai ragazzi del canale YouTube “AMMO NYC“, specializzati nei car wash delle vetture di un certo livello. La vettura era ridotta in completo stato di abbandono, ricoperta di polvere sia negli esterni che negli interni. Per fortuna, questi professionisti del settore l’hanno presa in custodia rendendola praticamente nuova in poche ore, come potrete vedere dal video postato in basso.

Maniacale il lavoro che viene svolto, a cominciare dallo smontaggio delle ruote, che vengono pulite in maniera certosina anche nei loro cerchioni. In seguito, si è passati alla carrozzeria, che è stata totalmente ripulita dai segni del degrado. Non vogliamo svelarvi troppo dello splendido lavoro che è stato svolto, che è stato in grado di far rinascere un modello unico e che era stato posteggiato in un garage per troppo tempo. Quest’auto infatti non veniva lavata da ben 6 anni, ma, per fortuna, qualcuno è riuscito a riportarla allo splendore di un tempo. Mettetevi comodi ed assistete al miracolo.