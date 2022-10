Marc Marquez, spunta un altro guaio? Fan con il fiato sospeso

Marc Marquez ha realizzato una favolosa qualifica in Australia, ma potrebbe non bastare per colpa dei suoi acciacchi alla sua spalla.

Il Gran Premio d’Australia per la MotoGP può essere davvero uno snodo fondamentale per capire chi diventerà il nuovo campione del mondo, con Marc Marquez che è chiaramente tagliato fuori dei giochi, almeno nonostante questo ha potuto disputare una straordinaria qualificata, non senza qualche problema.

Stiamo arrivando al momento davvero sempre più caldo della stagione, con il motomondiale che in rare occasioni è stato così equilibrato come in questo 2022.

Phillip Island dell’Australia possono davvero essere uno snodo cruciale per la risoluzione in un modo o nell’altro per Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo per la vittoria finale.

Ovviamente in tanti aspettavano il Grande ritorno di Marc Marquez, con il fenomeno spagnolo che ha vissuto le ultime due stagioni praticamente in infermeria, ma purtroppo anche quest’anno ha dovuto fermarsi per diverse gare.

Nonostante questo la sua classe e il suo talento gli hanno permesso ancora una volta anche in terra oceanica di poter dimostrare come mai possa essere considerato come uno dei migliori di sempre.

Infatti è riuscito a concludere al secondo posto, alle spalle solamente del suo connazionale Jorge Martin, con quest’ultimo che non soltanto è stato in grado di poter realizzare una splendida pole position, ma ha fatto assegnare anche il record storico della pista.

Dunque Marquez sogna a tutti gli effetti non solo la prima vittoria stagionale, ma anche il primo podio, considerando infatti come i suoi migliori piazzamenti siano stati i quarti posti in Spagna e in Giappone.

Non sarà per nulla semplice, anche perché la grande gioia di tutti i suoi fan sparsi in giro per il mondo è durata davvero pochi minuti.

Sappiamo benissimo infatti come Marquez soffre di seri problemi alla spalla, una situazione che lo sta limitando e non poco per poter tornare a essere quel fenomeno inarrivabile che abbiamo apprezzato nel corso della sua carriera.

È stato lo stesso Marquez a informare direttamente tutto il suo staff e gli appassionati di motociclismo che i problemi alla spalla stanno continuando ancora a essere ben presenti.

Al termine della qualifica infatti si è mostrato all’interno dei suoi profili social con una fasciatura ricca di ghiaccio, con lo stesso che si è mostrato preoccupato e con la scritta “recovery ice“.

Nonostante questo lo stesso Marquez ha cercato in tutti i modi di tranquillizzare anche i suoi tifosi, perché alla fine la problematica legata alla sua spalla sinistra continua a essere una triste costante.

Marquez contro il dolore alla spalla: pronto a fare la storia

Dunque Marc Marquez ha dimostrato ancora una volta di essere davvero un grandissimo pilota, uno di quelli che sa andare anche oltre ai problemi fisici.

Solamente un tempo sensazionale realizzato da Jorge Martin gli ha tolto una pole position che sarebbe stata così la seconda stagionale, dopo quella ottenuta in Giappone.

Sarebbe davvero molto bello vedere ancora una volta il campionissimo iberico sulle gradino più alto del podio, situazione che manca dalla scorsa annata, con la sua prestazione a Misano Adriatico che lo portò a essere ancora una volta il migliore di tutti.

Purtroppo la sua spalla lo ha limitato in moltissime circostanze anche in questa stagione, perché dopo il gravissimo volo realizzato durante il warm up in Indonesia ha dovuto saltare la gara in Argentina, prima di fermarsi per bene sei gare consecutive a causa dei suoi problemi.

La Honda di quest’anno non era assolutamente una motocicletta in grado di poter lottare per il titolo, ma in molti erano convinti che nemmeno la Yamaha sarebbe stata in grado di farlo, fatto che alla fine è stato ampiamente smentito.

Dopo le vittorie nelle 2020 di Mir e nel 2021 di Quartararo, erano davvero tantissimi tifosi della MotoGP convinti che ci fosse assoluto bisogno del ritorno delle cannibale.

Se lo spagnolo però si è rivelato effettivamente un semplice fuoco di paglia, capace di sfruttare un’annata particolare come quella del 2020, il francese può essere già considerato come uno dei grandi della sua generazione, stesso discorso quello legato a Pecco Bagnaia.

Il mondiale 2022 è ancora ben lontano dal concludersi, perché queste ultime tre gare saranno davvero da vivere con il fiato sospeso, ma tutti quanti non vedono assolutamente l’ora di poter arrivare al 2023.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

La speranza infatti è che Marquez possa finalmente mettere da parte tutti i suoi guai fisici e poter tornare a lottare per grandi traguardi, con la sfida tra lo spagnolo, il francese e l’italiano (no, non ci troviamo all’interno di una barzelletta) permetterebbe a tutti gli effetti al MotoGP di poter rivivere i grandi fasti del passato.