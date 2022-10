Luca Salvadori non fa drammi: guardate che combina in ospedale (FOTO)

Luca Salvadori è stato protagonista di recente di un incidente davvero molto grave che lo avrebbe potuto abbattere, ma non è il suo caso.

La Superbike sta crescendo sempre di più in questi ultimi anni, con diversi piloti che stanno regalando grandissime prestazioni, con Luca Salvadori che sicuramente sta cercando anche attraverso i social network di fare conoscere sempre di più il suo sport anche se nell’ultimo periodo ha avuto davvero diversi problemi.

Per molte persone il mondo legato al motociclismo è solamente quello della MotoGP e della Moto2 e della Moto3, ma in realtà spazia davvero su diversi campi.

Uno di quelli che sta crescendo in maniera davvero sempre più importante negli ultimi anni è quello della Superbike, con Luca Salvadori che è stato uno di quelli che ha cercato in questa stagione di poter realizzare ottimi traguardi.

A Imola si è conclusa la stagione definitivamente con il National Trophy 1000, con Salvadori che voleva in tutti i modi di cercare di insidiare il giovanissimo leader del mondiale Gabriele Giannini con la sua Pistard Racing BMW, ma purtroppo le cose non sono andate secondo il programma.

Un gravissimo incidente l’ho visto coinvolto nel momento in cui stava davvero dominando la sua gara, con tutti i suoi tifosi che hanno cercato in tutti i modi di poter capire cosa fosse successo

L’impatto è stato davvero molto grave, ma per fortuna non c’è stato nulla di rotto e soprattutto è stata evitata la prima ipotesi che era stata presa in considerazione ovvero quella di un versamento polmonare.

Salvatore sapeva benissimo che ormai non è più solamente un pilota di Superbike, ma allo stesso tempo è anche quella di poter far conoscere sempre di più in tutto il mondo il suo sport, con una serie di video su Instagram che vengono molto apprezzati.

Ovviamente adesso non è più in condizione di poter portare avanti questo lavoro, mai in qualche modo se se cade tenere sempre di più aggiornati sui follower attraverso i suoi aggiornamenti dall’ospedale.

Non manca inoltre di far vedere il suo ginocchio davvero molto malandato, tanto è vero che ha mostrato anche il momento in cui si poteva perfettamente scorgere il tendine.

Nonostante però la situazione non sia delle migliori, seppur poteva essere ben peggiore dalle premesse, il ragazzo milanese non ha comunque assolutamente perso il suo classico sorriso, infatti di recente ha fatto davvero ridere tutti quanti.

Infatti Salvadori si è messo in mostra all’interno del suo profilo Instagram nel momento in cui si trovava all’interno dell’ospedale con la classica tutina che viene data ai pazienti con la scritta che era pronto per poter iniziare la settimana della moda a Milano.

Luca Salvadori inizia la riabilitazione…per le gare non per la moda

Ovviamente si trattava di un bellissimo scherzo e di una battuta, perché chiaramente Luca Salvadori non ha la benché minima intenzione di entrare a far parte del mondo della moda meneghina, bensì non vede l’ora di tornare in pista.

La sua stagione comunque si può definire assolutamente positiva, con il suo obiettivo che è quello di poter rientrare a tutti gli effetti nel mondiale di Superbike il prima possibile.

Notiamo infatti come le superstazioni al mondiale siano terminate nel 2018, anno in cui comunque rappresentava perfettamente la categoria Superstock 1000.

Le vittorie purtroppo non erano mai arrivate a suo tempo, nonostante nel 2013 è stato comunque in grado di poter ottenere l’unica pole position in carriera nel mondiale Superbike ma nella categoria Superstock 600.

Molto positivo anche il piazzamento sempre nel 2013 nel Gran Premio di Monza, giornata in cui in sella la sua Yamaha riuscì a ottenere il secondo posto, il migliore in assoluto in carriera all’interno del Mondiale.

Da quel momento in poi si è dedicato sempre all’utilizzo della sua Superbike, ma prettamente all’interno di brevi tornei minori, con il National Trophy 1000 di Imola che purtroppo è stato fatale sia per lui che per l’amico Simone Saltarelli.

Per fortuna anche per il suo collega la situazione è stata controllata all’interno dell’ospedale, con la sua situazione che comunque è stata peggio rispetto a quella di Salvadori.

Notiamo infatti come la diagnosi abbia riportato la rottura di ben sei vertebre, senza poi dimenticare come abbia avuto anche una spalla lussata, dunque la riabilitazione sarà di diversi mesi.

Luca Salvadori comunque non perde assolutamente la voglia di poter rientrare in pista, con l’obiettivo che sicuramente è quello di poter un giorno tornare al protagonista nelle competizioni più importanti, intanto ha trovato il suo abito naturale, ovvero quello di poter essere non soltanto un pilota di prestigio, ma allo stesso tempo anche una splendida pubblicità vivente per il suo sport.