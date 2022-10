Quartararo ha un asso nella manica per giocarsela: ecco cosa vuole fare

Fabio Quartararo ha chiuso con un buon quarto tempo nelle libere di Philip Island. Ecco le sue parole dopo la giornata di venerdì.

Le prove libere del Gran Premio d’Australia si sono chiuse nel segno del dominio di Johann Zarco, che ha portato la Ducati Pramac davanti a tutti. Il francese ha chiuso in 1’29”475, precedendo l’altra moto della casa di Borgo Panigale, affidata a Marco Bezzecchi che è staccato di 38 millesimi. Terzo un sorprendente Pol Espargaró con la prima delle Honda ufficiali, subito davanti a Fabio Quartararo.

Il campione del mondo è stato autore di un’ottima prima giornata di lavoro ed ha chiuso in 1’29”614, ad un decimo e mezzo dal battistrada. “El Diablo” può sorridere considerando le difficoltà di Pecco Bagnaia, che con la Ducati ufficiale non ha fatto meglio dell’ottavo tempo, agguantato girando in 1’29”838, a poco più di due decimi dal rivale.

Come siamo stati abituati a vedere nel corso di questa stagione, i distacchi sono sempre molto contenuti, ma c’è da dire che in pochi si sarebbero potuto attendere un Quartararo così in forma. Davanti a Pecco si sono infilati anche Maverick Vinales con l’Aprilia, Marc Marquez ed Aleix Espargaró, mentre la top ten è stata completata da Enea Bastianini e Jorge Martin.

Vedendo la classifica, si capisce che non c’è il solito dominio totale della Ducati, che ha piazzato “solo” due Desmosedici davanti a tutti. C’è da dire, come più volte sottolineato, che le moto della casa di Borgo Panigale tendono spesso a partire in sordina, per poi accelerare nella giornata di sabato, quando tutto conta di più per assegnare la pole position e le posizioni importanti in griglia di partenza.

Fabio ha anche una grande attitudine nel trovare un gran feeling sin dalle prime fasi del week-end, ma a causa di una Yamaha non certo impressionante è solito plafonarsi durante le altre giornate. Le Ducati hanno impressionato ma meno del solito, a causa di uno spinning non indifferente, che però ha colpito quasi tutti su una pista dura come quella di Philip Island.

Quartararo, ecco le sue parole dopo le libere

Fabio Quartararo può dirsi soddisfatto del quarto tempo ottenuto nelle prove libere del Gran Premio d’Australia, visto che questo crono lo mette al riparo dal meteo e gli garantisce, almeno per ora, l’accesso diretto al Q2. Infatti, per sabato è attesa pioggia, e le condizioni difficili potrebbero impedire agli altri di migliorare nelle ultime libere.

Il campione del mondo sa che la Ducati è superiore, ma Pecco Bagnaia non è andato oltre l’ottavo tempo e non ha iniziato alla grande il lavoro di questo week-end, nella speranza che possa migliorare in chiave qualifica. Il francese ha commentato quanto accaduto in pista dopo la fine delle libere.

Ecco le parole di Quartararo: “Oggi siamo andati molto bene, anche se questa mattina è stata difficile, ma sono riuscito ad avere un buon passo per le condizioni che abbiamo trovato. Nel pomeriggio mi sono trovato molto meglio, ho commesso un grande errore nel mio attacco al tempo, quindi, sono molto felice di essermi comunque ritrovato tra i primi cinque“.

“Credo che domani sarà necessario un ulteriore passo in avanti per avere un feeling ancor più perfetto, credo che abbiamo ancora parecchio margine sul passo, soprattutto abbiamo seguito con attenzione Rins che ha provato la dura posteriore, che sembra andare bene. Vediamo cosa possiamo fare. La cosa strana è che all’ultima curva e sul rettilineo, sul cordolo, si spinna in continuazione“.

“Sarà importante eliminare lo spinning per confermarci al top. Per quello che concerne le gomme, credo che al sabato tutti proveranno le dure, le morbide sono davvero molto morbide. Sento che il nostro passo è abbastanza buono. Ho alcuni punti in cui posso sorpassare, quindi dovrebbe essere una buona pista. Non posso fare paragoni con altri piloti. Occorre migliorare parecchio nel primo settore, sarà un aspetto cruciale“.

Fabio è apparso molto ottimista, e le difficoltà di Bagnaia non possono che farlo sperare. Nelle aspettative del week-end si pensava che la Yamaha avrebbe potuto soffrire in maniera particolare su questa pista, ma il venerdì ha dato indicazioni positive e fa sperare in bene il campione del mondo.

Tuttavia, c’è sempre da rimarcare che le Ducati sono solite effettuare un cambio di passo tra venerdì e sabato, per cui è bene tenere a freno gli entusiasmi nel box della casa di Iwata. All’alba di sabato per noi italiani assisteremo ad una delle qualifiche più importanti dell’anno, con l’incognita del meteo che potrà fare una grande differenza. Tutto è in gioco e lo spettacolo non mancherà.