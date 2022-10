F1, gesto da brividi di Fernando Alonso: sono tutti commossi

Fernando Alonso è un mito del mondo della F1, per questo motivo i suoi momenti di gioia alla fine sono condivisi da tutti i grandi fan.

Se c’è un pilota che è stato in grado di segnare un’epoca e una linea di demarcazione tra il passato e il futuro, soprattutto per la sua nazione, quel qualcuno è senza ombra di dubbio Fernando Alonso, una vera e propria leggenda delle quattro ruote che ancora oggi continua a emozionare.

Il dominio di Michael Schumacher all’inizio del nuovo millennio sembrava essere davvero inarrestabile, con il Kaiser tedesco che non solo era stato in grado di riportare il titolo mondiale in Ferrari, ma aveva dato l’opportunità di poter aprire un ciclo a dir poco dominante.

Dunque solamente una grandissima leggenda avrebbe potuto in qualche modo interrompere lo straordinario trionfo del Kaiser, con Fernando Alonso che ci riuscì in ben due circostanze.

Sicuramente nel 2005 la Renault era nettamente superiore rispetto alla Ferrari, una vettura davvero irriconoscibile rispetto al missile imprendibile delle 2004, con la Rossa che dovete rimanere ben lontana dalla lotta al titolo che fu ad appannaggio di Alonso e della McLaren di Kimi Raikkonen.

Il vero è straordinario confronto tra il passato e il presente della Formula 1 avvenne però nel 2006, con il tedesco che disputò il suo ultimo mondiale con la Ferrari, ultimo anche che lo vide protagonista della lotta al titolo Mondiale, ma Alonso e la sua Renault riuscirono a confermarsi i migliori.

Oltre a questo possiamo aggiungere anche al fatto che Alonso uscì in quelle due stagioni a realizzare addirittura ben tre record assolutamente eccezionali, con il primo che fu quella di battere Emerson Fittipaldi come il più giovane vincitore della storia della Formula 1, anche se poi dovete abdicare prima in favore di Hamilton e poi di Vettel, mentre gli altri due sono ancora intatti.

Fernando infatti è stato il primo e unico pilota spagnolo a vincere il mondiale, stesso discorso si può dire per la Renault con la casa francese che ha avuto anche grandissimi campioni come Alain Prost, ma prima dell’asturiano non era mai stata così dominante.

Per questo motivo è stato giustissimo scegliere Alonso come la figura cardine del mondo delle quattro ruote per poter festeggiare il giorno dell’orgoglio spagnolo.

Fernando infatti non ha mai assolutamente annegato di avere nel cuore la sua nazione, con le difficoltà per poter diventare un pilota di Formula 1 che sono state tantissime, ma che alla fine ha avuto la possibilità di poter diventare un mito assoluto.

Alonso festeggia il giorno della Spagna: è lui il simbolo dello sport iberico?

Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Fernando Alonso sia stato il più grande pilota spagnolo della storia della Formula 1, un vero e proprio mito assoluto che probabilmente con i suoi due titoli Mondiali ha vinto anche di meno rispetto alle previsioni.

Ovviamente sono stati molti altri i piloti che hanno deciso di unirsi al coro dei festeggiamenti della giornata dell’orgoglio spagnolo, con la Formula 1 che chiaramente ha visto tra i suoi protagonisti Carlos Sainz, mentre dà la MotoGP c’è stata la dedica anche di Jorge Martin.

Nonostante questo però la copertina deve per forza andare a Fernando Alonso perché una figura come lui può essere davvero definita come la più grande di sempre del mondo sportivo spagnolo.

Sappiamo infatti come prima dell’aera legata a Fernando Alonso i motori, soprattutto la Formula 1, non erano assolutamente uno dei principali sport spagnoli, con la studiano che ha tutti gli effetti ha potuto essere un vero spartiacque per questa nazione.

A sua volta si può dire che il tennista Rafa Nadal abbia rappresentato un’eccellenza ancora più grande, perché probabilmente il ragazzo di Madrid ha saputo entrare nell’olimpo assoluto della pallina gialla, cosa che magari Alonso non è riuscito a fare per una questione di dettagli.

Quello che però va dato assolutamente merito a Fernando e che grazie alla sua presenza nella nazione intera ha conosciuto uno sport che in Europa era già ampiamente uno dei più popolari in assoluto e viene in Spagna sempre faticato ad attecchire.

Dunque non se ne vogliano assolutamente né Carlos Sainz né Jorge Martin e nemmeno tutti gli altri piloti che hanno deciso di festeggiare a modo loro con post sui social network il giorno dell’orgoglio spagnolo, ma Fernando Alonso è davvero di un’altra categoria.

La stagione con la Alpine sta ormai giungendo al termine, con questa che sarà la sua ultima in assoluto in territorio francese prima di iniziare ancora un’avventura in Aston Martin, perché alla fine l’amore e la passione per il rombo dei motori e le quattro ruote sono davvero troppo forti per poter far dire addio definitivamente q Fernando Alonso.