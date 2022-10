F1, arriva l’allarme di Alonso: Verstappen comincia a tremare?

Max Verstappen si avvia verso il secondo titoli consecutivo, e l’ex campione di F1 ha avvisato i rivali. Ecco le sue parole.

La carriera di Fernando Alonso in F1 sembra davvero interminabile. Lo spagnolo, alle ultime gare con l’Alpine, è pronto al passaggio in Aston Martin per il 2023, ed andrà a prendere il posto di Sebastian Vettel, il quale gli ha strappato due mondiali per pochissimi punti nel 2010 e nel 2012, ai tempi delle prime sfide tra Red Bull e Ferrari.

Domenica scorsa, in quel di Singapore, il pilota asturiano è salito a quota 350 Gran Premi disputati, superando Kimi Raikkonen e salendo al primo posto della classifica di tutti i tempi in F1. Numeri da record quelli del nativo di Oviedo, che però non ha potuto festeggiare nel migliore dei modi questo traguardo, visto che la power unit dell’Alpine lo ha lasciato a piedi, stessa cosa accaduta anche ad Esteban Ocon pochi giri più tardi.

Fernando, sino a quel punto, stava conducendo una splendida gara in sesta posizione, tenendo dietro con le unghie e con i denti la Red Bull di Max Verstappen, di almeno un secondo e mezzo più veloce sul passo gara. Proprio l’olandese sta per raggiungere Alonso a due titoli mondiali conquistati, e con ogni probabilità tutto ciò avverrà domenica a Suzuka, in occasione del Gran Premio del Giappone.

Stiamo parlando dei due piloti più talentuosi in griglia alla pari di Lewis Hamilton, gente che ha sempre dimostrato di avere un passo fuori dal comune, qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Il britannico è stato il più “fortunato”, almeno sin qui, di loro, dal momento che ha potuto contare sull’astronave Mercedes per tantissimi anni, mentre Verstappen ha dovuto attendere tanto tempo prima di avere una Red Bull all’altezza.

Alonso, dal canto suo, difficilmente potrà tornare a giocarsi un titolo, cosa che non gli capita ormai da dieci anni esatti. Dopo l’addio alla Ferrari e la disastrosa esperienza con la McLaren-Honda, Nando era tornato con l’Alpine lo scorso anno, conquistando un gran podio in Qatar alla fine del 2021.

Non soddisfatto dei risultati del team di Enstone, lo spagnolo delle Asturie ha deciso di firmare per l’Aston Martin, che sin qui ha sofferto e non poco, ma che sta facendo grandi investimenti per il futuro. Tutto ciò sarà sufficiente per accontentare Alonso? Difficile dirlo, ma è chiaro che per recuperare sui top team ci vorranno anni, ma per uno che ha fatto il patto con il diavolo tutto ciò non sembra essere un problema.

F1, Fernando Alonso stregato da Max Verstappen

Max Verstappen e Fernando Alonso non hanno avuto poi così tante battaglie in F1, a causa delle monoposto poco competitive guidate dallo spagnolo dal 2015 in avanti. I due hanno condiviso la prima fila in Canada, con lo spagnolo che si inventò un giro clamoroso sul bagnato portando in seconda posizione l’Alpine, a pochissimi decimi dalla più performante Red Bull.

Il due volte campione del mondo ha parlato alla stampa di Super Max, elogiandolo come un fenomeno senza rivali: “Credo che la stagione sia stata molto particolare, dal momento che c’erano regole nuove per tutti. La Ferrari aveva un’ottima macchina che per gran parte della stagione è stata superiore alla Red Bull, mentre in altre fasi sono state di pari livello“.

“Max è un pilota straordinario, uno di quello che trova la prestazione sin dal momento in cui va in pista. Era così già dai tempi dei kart, appena tutti scendevano in pista lui era in grado di fare la differenza, e sui tabelloni dei circuiti potevi leggere che lui era davanti di 2,5 secondi. Credo che sia uno dei più grandi di tutti i tempi in F1, ha solo 25 anni ed ancora tantissimo tempo davanti a sé per migliorare“.

Alonso ha concluso: “Mi auguro per lui che sia più fortunato di me, perché anch’io, alla sua età, avevo già vinto due mondiali, ma poi non ne ho più vinti. Credo che visto il suo talento e la forza della Red Bull possa vincere per tanti anni consecutivi, ne sono certo, saranno difficili da battere. Si tratta della squadra migliore, e Max è nettamente il pilota migliore. Ora vincerà il suo secondo titolo, ma non sarà l’ultimo di sicuro“.

Fernando ha letteralmente battezzato Super Max, il quale sarà ancor più motivato dopo queste parole d’elogio del suo idolo. Verstappen, infatti, non ha mai fatto mistero di essere un grande ammiratore di Alonso, il quale ha ricambiato il tutto in queste parole. Il futuro dell’olandese si preannuncia davvero roseo.