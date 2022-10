F1, Fernando Alonso sminuito da Esteban Ocon: che bordata

Il driver francese, Esteban Ocon, non si lascerà nel migliore dei modi con il suo attuale compagno di squadra, Fernando Alonso.

Atmosfera tesissima in casa Alpine alla vigilia del Gran Premio di Giappone. I primi problemi tra Alonso e Ocon sono iniziati prima della pausa estiva. I due avevano dimostrato di essere una coppia affiatata lo scorso anno e il bicampione asturiano aveva anche aiutato il nativo di Évreux, in occasione della sua prima storica affermazione in F1. In ogni caso il 2022 ha rotto l’idillio, anche perché Fernando si è ritrovato, nuovamente, deluso dal progetto del team transalpino. L’asturiano era tornato in F1 con il chiaro obiettivo di lottare per podi e vittorie.

Nella passata stagione è riuscito a salire per la novantottesima volta sul podio, in Qatar, ma quest’anno l’auto ad effetto suolo francese ha deluso le aspettativa. In realtà, la frustrazione riguarda tantissimi team che non hanno fatto passi in avanti. La Mercedes è crollata, dopo otto anni di vittorie consecutive, al terzo posto nei costruttori, alle spalle di Red Bull Racing e Ferrari. Per l’Alpine è cambiato tutto per non cambiare nulla. Il team è in quinta posizione, ingaggiato con la McLaren motorizzata Mercedes. Le nuove regole non hanno aiutato i team più piccoli ad emergere. Le squadre top hanno mantenuto una posizione di vantaggio, nonostante il budget cap. Alonso, in sostanza, si è ritrovato a lottare per qualche punticino, pur dimostrando la sua incredibile capacità di essere ancora competitivo a 41 anni.

Quando ha capito che in Alpine sarebbe tirata una brutta aria, Alonso ha deciso di guardarsi attorno e colto la palla al balzo con l’addio di Sebastian Vettel. Quest’ultimo, al termine del 2022, lascerà il circus. A quel punto l’Aston Martin ha scelto di puntare su un veterano come l’asturiano. Il #14 affiancherà Lance Stroll nella prossima stagione, mentre non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto in Alpine. I rumor parlano di un accordo in dirittura d’arrivo per Pierre Gasly, talento dell’AlphaTauri. Non è l’unico della lunga lista del team con sede a Enstone, ma di sicuro attira anche per la sua nazionalità. L’Alpine potrebbe comporre una squadra giovane, con due francesi pronti a ritagliarsi uno spazio importante nei prossimi anni.

F1, Ocon vs Alonso

Esteban Ocon crede nella possibilità di una crescita nel team francese, nonostante i problemi tecnici. Sia Alonso che Ocon sono stati costretti ad alzare bandiera bianca per avarie alle PU a Singapore. La McLaren è riuscita a ripotarsi al quarto posto nei costruttori, grazie al quarto e quinto posto di Norris e Ricciardo. In occasione della presentazione della A110 R, la coupé di punta del marchio, ha dichiarato a Marca: “Il Gran Premio di Singapore non è stato il miglior weekend per noi. Abbiamo avuto problemi fin dall’inizio perché altrimenti Fernando sarebbe riuscito a fare punti. Non sappiamo esattamente cosa sarebbe potuto succedere, ma era avanti. Il lato positivo della questione è che l’auto sta funzionando bene. Questa è la parte buona di questo momento. Stiamo portando evoluzioni che funzionano sull’A522 quando li costruiamo, quindi speriamo di poterlo fare di nuovo a Suzuka”.

Fernando Alonso, al momento, occupa la nona posizione e si trova a soli 7 punti da Ocon. L’asturiano è diventato l’uomo con più Gran Premi nella storia della Formula 1. La squadra si sta preparando al delicato appuntamento di Suzuki, su cui i piloti non corrono da tre anni. “Ci sono precedenti che invitano all’ottimismo. Senza andare oltre, nel 2017 sono stato terzo su questa pista per alcuni giri del Gran Premio. È uno dei miei preferiti di tutti i tempi. Mi piace la sfida della prima chicane e come si sente il circuito. Se l’auto funziona bene, cercheremo di ottenere il massimo da essa. Poter qualificarsi tra i primi 10 sabato e segnare punti sarebbe bello. Questo è il nostro obiettivo iniziale. Poi vedremo come ottenere il primo premio qui”. Date una occhiata al caos relativo al budget cap.

Esteban Ocon punta sempre al massimo e non ha più nessuna voglia di sentirsi il secondo, alle spalle di un veterano. L’anno prossimo sarà lui l’alfiere del team e sfiderà Alonso sull’Aston Martin. Il driver transalpino ha aggiunto: “Non è qualcosa a cui do molta attenzione. L’importante è fare il mio lavoro, come prima. Guidare la squadra in ogni situazione: nello sviluppo della vettura, guidandola a portare i giusti miglioramenti al momento giusto e dando loro il mio ‘feedback’. È quello che sto facendo ora. Chi viene, beh, scoprirà che sono il più esperto della squadra, conoscerò meglio la squadra, ma sicuramente la squadra sceglie quello giusto”. L’Alpine continuerà a migliorare senza Alonso, secondo il francese. Pare proprio che Ocon non rimpiangerà lo spagnolo. Ecco gli orari della prossima tappa in Giappone. Non perdetevi nemmeno una sessione.