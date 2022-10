La Alpine crede in lui, Ocon darà ancora vita in Formula 1 alle sue ottime prestazioni nel 2023: ecco tutto ciò che non sappiamo su di lui.

Nella prossima stagione, la scuderia francese, Alpine, avrà proprio due piloti nati in Francia, seduti nelle sue monoposto. Si tratta infatti del giovane Pierre Gasly, e proprio dell’ottimo Esteban Ocon, che correrà quindi nelle auto di Enstone (hanno sede nel Regno Unito), per il suo terzo anno.

La scheda di Esteban Ocon

Nome : Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane

: Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane Data di nascita : 17 settembre 1996

: 17 settembre 1996 Luogo di nascita : Évreux (Francia)

: Évreux (Francia) Altezza: 186 cm

186 cm Età: 26 anni

26 anni Fidanzata: Elena Berri

Elena Berri Segno zodiacale : Vergine

: Vergine Professione : Pilota automobilistico

: Pilota automobilistico Instagram: estebanocon

Perché il numero di gara di Esteban Ocon è il 31

Ocon ricorda con piacere, che quando vinse il suo primo titolo nazionale di karting, indossava un casco ed una tuta simili a quelle di Michael Schumacher, che immaginiamo sarà stato tra i suoi idoli. Il numero della sua monoposto però, era il ’31’ ed è quindi quello che ha scelto di tenersi stretto, fino ad oggi.

L’esordio in Formula 1 di Ocon

La prima volta di Esteban nella maggior classe di monoposto a quattro ruote, si ebbe il 28 agosto 2016, al Gran Premio del Belgio. Al francese fu data l’opportunità di guidare una Renault Manor fino al termine della stagione, ed in quella domenica belga, il ragazzo di soli 19 anni, arrivò al sedicesimo posto finale.

Esteban Ocon: ecco chi è la sua fidanzata

La fidanzata del classe ’96, è un’italiana, tra l’altro, bellissima. Si chiama Elena Berri ed è una atleta velocista nata a Torino. Ufficialmente, i due stanno già da qualche anno insieme, con lei che lo ha anche seguito alle gare in diverse occasioni. Elena però, è impegnata nello sport quanto nella moda e quindi è probabile non vederla sempre al paddock.

Gli sponsor legati a Esteban Ocon

A quanto pare, lo stipendio di Ocon è ben “arrotondato”. Il ragazzo di Évreux, ha infatti diversi sponsor dalla sua parte. Si tratta infatti, del brand di lubrificanti per veicoli, Castrol; il marchio di auto, Infiniti; e ancora, RCi, MAPFRE, BP Ultimate, Dupont, poi anche Microsoft e la marca di orologi, Bell & Ross.

Prima vittoria e primo podio di Ocon

Fu una bellissima sorpresa, al Gran Premio di Sakhir 2020, vedere una Renault arrivare sul podio. Fu quello, il primo di Ocon, che dovette arrendersi solo alla Racing Point di Sergio Perez. Invece, nulla ha potuto fermare il francese, il primo giorno di agosto, al Gran Premio d’Ungheria 2021. 2h04’43″199, ecco con quale tempo, Ocon vinse il suo primissimo GP in Alpine, arrivando sul traguardo, prima di Lewis Hamilton e Carlos Sainz Jr., una Mercedes ed una Ferrari, quindi.

Quanto guadagna il pilota francese, Esteban Ocon

Ovviamente, gli sponsor daranno una gran mano al pilota francese, per arrivare ad eguagliare ingaggi di colleghi ben più pagati. Il ragazzo Alpine, non ha mai strappato, almeno per ora, un contratto alle scuderie che pagano meglio, ma comunque, immaginiamo che la sua non sia una vita poco agiata. Effettivamente, i suoi 4,5 milioni all’anno, farebbero comodo anche a noi.