Chi è Pierre Gasly, pilota Red Bull che corre in F1 con Alpha Tauri: vittorie, esordi, fidanzata e tanto altro sul pilota francese.

Ormai una vita tra la Toro Rosso e la scuderia con nuova denominazione, Alpha Tauri: Pierre Gasly ha dimostrato sin dagli esordi di essere davvero un pilota molto interessante. Ed ha anche vinto un GP in F1, ricordate quando?

La scheda di Pierre Gasly

Nome : Pierre Jean-Jacques Gasly

: Pierre Jean-Jacques Gasly Data di nascita : 7 febbraio 1996

: 7 febbraio 1996 Luogo di nascita : Rouen (Francia)

: Rouen (Francia) Altezza: 177 cm

177 cm Età: 26 anni

26 anni Fidanzata: Katerina Berezhna

Katerina Berezhna Segno zodiacale : Acquario

: Acquario Professione : Pilota automobilistico

: Pilota automobilistico Instagram: pierregasly

Perché il numero di gara di Pierre Gasly è il 10

Dietro le tute del forte pilota francese, c’è un bel numero ’10’ che campeggia in blu su bianco. Non male, se fosse un calciatore, ma i piloti il proprio numero, certo non lo scelgono in base alla loro fantasia in campo. Non ha mai spiegato se ci fosse un motivo particolare dietro questa scelta, ma sicuramente, è un numero che aveva già usato prima di arrivare in Formula 1, alle Eurocup Formula Renault 2.0.

L’esordio in Formula 1 di Gasly

Era già stato pilota di riserva della Red Bull, quando nel 2017 fu spostato alla Toro Rosso, in sostituzione di Daniil Kvjat, dalla quindicesima gara, fino all’ultima del Mondiale. Così, Pierre Gasly esordì il 1º ottobre 2017, al Gran Premio della Malesia. Per l’occasione, il francese non andò oltre un non pessimo, quattordicesimo posto.

Pierre Gasly: ecco chi è la sua fidanzata

La bellissima, Katerina Berezhna è da qualche anno, la nuova compagna del pilota Alpha Tauri. Il francese, era fidanzato con una italiana, Caterina Masetti Zannini, ma dopo essersi lasciato è riuscito quasi subito a consolarsi con la bella ucraina, che vive a Madrid e di cui rumors dicono, che abbia avuto anche un flirt con Lando Norris, in passato. La splendida bionda, è modella ed influencer.

Gli sponsor legati a Pierre Gasly

Lo ricordate quel video che spopolò sul web, circa un anno fa, dove Pierre per aprire un involucro in special edition di una Red Bull, finì per bucare la lattina? Ecco, è successo anche questo, col divertente pilota, che ovviamente fa parte della famiglia delle bevande, di cui è sicuramente testimonial. Tra gli sponsor del francese, c’è anche, poi, Crypto Gaming. E non solo, c’è anche la marca di cuffie, Blomm and Berger.

Prima vittoria e primo podio

Quella, fu l’unica stagione in cui per alcune Gare, il bravissimo pilota classe ’96 corse in Red Bull. Il primo podio però, proprio dietro Verstappen, arrivò con la Toro Rosso nel 2019, in Brasile. Lì, Pierre arrivò al secondo posto, precedendo Carlos Sainz. La prima vittoria, arriverà però al Gran Premio d’Italia 2020, quando dopo esser partito decimo, Gasly in 1h47’06″056, anticipò la McLaren-Renault di Carlos Sainz e la Racing Point di Lance Stroll.

Quanto guadagna il pilota francese, Pierre Gasly

Probabilmente, guadagnerebbe di più nella squadra principale della sua famiglia, ma sembrerebbe che ultimamente la Red Bull abbia addirittura scaricato Gasly. Ad ogni modo, non è certo uno dei piloti che guadagnano di più, in questo momento, ma ciò che gli assicura con l’attuale contratto l’Alpha Tauri, è comunque uno stipendio più che dignitoso. Nel 2022, il pilota guadagnerà infatti, 4,5 milioni di euro. Contratto che vale anche per il 2023.