TIR, manovra folle in Autostrada: si è rischiata la tragedia (VIDEO)

Su un’Autostrada italiana è andato in scena qualcosa di folle, con un TIR che ha viaggiato contromano per diversi chilometri.

Un qualcosa di clamoroso è avvenuto sulle strade italiane in queste ultime ore, l’ennesimo episodio che ha messo in pericolo tante vite, visto che stiamo parlando di un TIR e non di una vettura qualunque. Purtroppo, sentiamo continuamente parlare di incidenti mortali e di tragedie sfiorate, ed ancora una volta si è rischiata una tragedia, che, almeno per ora, è stata sventata, ma serve ancora fare tanto per garantire la sicurezza sulle nostre strade.

Il protagonista di questo increscioso episodio è un autista di un TIR, che ha avuto la folle idea di andare in contromano su un tratto di Autostrada. Qualche tempo fa vi avevamo parlato di una folle inversione ad U effettuata proprio in uno spazio precedente ad una galleria su un’Autostrada del Nord Italia, ed oggi abbiamo ricevuto un’altra notizia davvero inspiegabile.

TIR, folle manovra del guidatore in contromano

Quando si è alla guida di un mezzo come un TIR occorre fare sempre molta attenzione, perché si tratta di veicoli pesantissimi ed impegnativi da tenere in carreggiata, ed ovviamente occorre una patente speciale per guidarlo. Purtroppo, esistono persone che non hanno la coscienza necessaria per capire tali rischi, ed è quello che è accaduto in questi giorni.

Ad agosto, un TIR era stato protagonista di una manovra folle girandosi in Autostrada nei pressi di Genova, mentre, in questa occasione di cui vi parliamo oggi, un altro autista ha percorso in contromano un tratto della A26, nei pressi di Castelletto d’Orba, in provincia di Alessandria in Piemonte.

Un video che mette in scena la follia del conducente è stato caricato sul canale YouTube della Polizia, con le forze dell’ordine che sono intervenute in tempo per evitare una vera e propria catastrofe. La vicenda è avvenuta verso le 2 di notte di mercoledì 12 ottobre, e gli agenti, una volta visto il tutto tramite le telecamere di sicurezza, hanno chiamato la centrale operativa dell’Autostrada.

Tramite i pannelli digitali, è stata segnalata alle altre auto la presenza del mezzo in contromano, in modo da metterli in guardia sul pericolo che stavano per percorrere. Le forze dell’ordine sono intervenute in pochi minuti ed hanno fatto accostare il mezzo pesante in una zona sicura, una sorta di area di parcheggio presente sul tratto incriminato.

Incredibile la risposta del guidatore alle domande degli agenti, che hanno chiesto le motivazioni di questo folle gesto: l’autista si è giustificato dicendo di aver frainteso quanto gli era stato indicato dal navigatore che aveva a disposizione, ma la cosa è ovviamente impossibile, dal momento che i dispositivi moderni sbagliano raramente e soprattutto non indicherebbero mai di percorrere una strada così trafficata in contromano.

Ovviamente, la Polizia ha utilizzato il pugno di ferro, sequestrando il mezzo, ritirando la patente al guidatore e comminando una pesantissima sanzione pecuniaria. La speranza è che tutto ciò porti chi guarda queste immagini che posteremo in basso a non compiere manovre del genere, che possono causare davvero tragedie inimmaginabili. La cosa deve fungere da monito per tutti.