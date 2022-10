La MotoGP piange il suo campione: fioccano le dediche in suo onore

La MotoGP è sempre stata un luogo affascinante e allo stesso tempo molto rischioso, ecco come mai non mancano le tragedie.

Non ci sono dubbi che poter entrare a far parte del mondo dei motori è sempre stato un grandissimo traguardo per tutti coloro che amano l’alta velocità, ma purtroppo succedono spesso e volentieri delle situazioni che non possiamo controllare, con la morte che ogni tanto continua a mietere vittime.

In questi ultimi anni abbiamo potuto tristemente assistere a una serie di morti all’interno dei Motorsport, perché per quanto siano state perfezionate le dinamiche legate alla sicurezza, purtroppo ci sono delle situazioni assolutamente incontrollabili.

La MotoGP si è perfezionata sempre di più, con la Superbike che è un’altra che ha cercato in tutti i modi di poter dare la possibilità ai propri piloti di correre in assoluta tranquillità, in modo tale da poter dare tutto senza dover rischiare la vita.

Purtroppo però stiamo parlando di uno mestiere estremamente rischioso, con la possibilità di subire incidenti mortali che è sempre dietro l’angolo, ma quando succede a ragazzi giovani promettenti il dolore è ancora più grande.

Nella giornata di martedì 11 ottobre 2022 è arrivata purtroppo la notizia che tutti quanti temevano e che alla fine è arrivata, con Victor Steeman che non è riuscito a svegliarsi dopo le gravissime incidente che lo ha visto coinvolto in Gara 1 della Superbike in quel di Portimao in Portogallo.

Il giovane ragazzo olandese aveva disputato una stagione assolutamente eccezionale, conclusasi al secondo posto alle spalle dello spagnolo Alvaro Diaz, con la lotta che per diverse settimane ha appassionato sempre di più.

In occasione della nona gara del Mondiale purtroppo però è finita definitivamente non soltanto la stagione, ma anche la vita dello sfortunato ragazzo olandese, con la notizia che ha sconvolto il mondo delle due ruote.

Sono stati praticamente tutti i piloti dalla MotoGP e della Superbike che hanno deciso di rendergli omaggio, con la stessa Federazione cardine del motociclismo che ha voluto dedicargli un momento in suo onore.

Victor Steeman non ce l’ha fatta: il ricordo della MotoGP

Non c’è stato davvero nessun pilota che non ha voluto dedicare almeno un minuto della sua giornata al ricordo di un ragazzo che quest’anno ha davvero dimostrato tutto il suo talento.

Steeman veniva da un periodo davvero sensazionale, infatti non riuscito a vincere le gare 2 degli ultimi tre Gran Premi, ovvero quello di Monster in Repubblica Ceca, di Magny-Cours in Francia e della Catalogna, dimostrandosi assolutamente in forma eccezionale.

Il suo passaggio alla Kawasaki sicuramente gli ha dato l’opportunità di mettere in evidenza tutto il suo grandissimo talento, dopo gli anni iniziali in KTM, dove sicuramente non aveva avuto l’opportunità di lottare per il titolo, nonostante fosse riuscito a vincere Gara 1 in Repubblica Ceca nel 2021.

Tra coloro che sicuramente sono stati maggiormente tristi per la notizia non possiamo non citare Fabio Di Giannantonio, con il pilota italiano che ha deciso di dedicargli un lungo e commovente post.

Steeman se ne va nel momento migliore della propria carriera, con il ragazzo olandese che era in rampa di lancio ed era davvero pronto per diventare uno dei grandi simboli della Superbike, con quattro vittorie stagionali che non sono assolutamente casuali.

Le due ruote dunque perdono un grandissimo campione che avrebbe potuto migliorare sempre di più il suo ruolo all’interno di questo mondo, con il problema della sicurezza che continua tristemente a essere ben presente nel mondo della Superbike.

Buon viaggio Victor, ci mancherai.