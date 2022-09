Terrificante crash in Autostrada: Lamborghini sbatte a 300 km/h (VIDEO)

Una Lamborghini Huracan è uscita distrutta da un pazzesco incidente stradale. Le immagini sono terribili e fanno il giro del mondo.

Guidare una supercar significa dover conoscere alla perfezione il tipo di vettura di cui si è al volante, immaginandone comportamenti e reazioni ad ogni tipologia di manovra. Evidentemente, il proprietario della Lamborghini Huracan di cui vi parleremo oggi non era ben informato sul suo gioiello, visto quello che ha combinato mentre la spingeva ad oltre 300 km/h nel bel mezzo di un’Autostrada.

Purtroppo, spesso e volentieri queste strabilianti vetture vengono acquistate da ricchi sfondati che non hanno la minima idea di come gestirle al meglio, e che ci divertono con sfide assurde dove mettono a rischio la loro vita, ma soprattutto quella di coloro che non c’entrano nulla e che vanno per la loro strada.

Poco tempo fa, sul Grande Raccordo Anulare di Roma c’è stata una tragedia, quando il proprietario di un’Audi R8 è andato contro il muro ad oltre 300 km/h, mentre colui che era seduto nel sedile del passeggero riprendeva la scena. Il guidatore è morto sul colpo, ed è stata subito polemica per quanto accaduto e per le folli velocità che determinate auto riescono a raggiungere.

Come anticipato, la Lamborghini è la protagonista di quanto vi racconteremo oggi, in particolare della Huracan. Si tratta dell’erede della Gallardo, ed è nata nel 2014. Il nome, come accade sempre nella piena tradizione della casa di Sant’Agata Bolognese, deriva da un toro, in particolare da uno della razza spagnola, la Conte de la Palilla.

Passando agli aspetti tecnici, la potenza massima è la stessa dell’Audi R8 che appartiene alla medesima famiglia, ed è in grado di sprigionare ben 610 cavalli. La velocità massima può spingersi sino a 320 km/h, con accelerazione da 0 a 100 in 3,2 secondi, roba da supercar di altissimo livello.

Il motore è lo stesso della R8, un V8 da 5,2 litri aspirato. Della Huracan esistono diverse versioni, a cominciare da quella cabrio, la LP 610-4 Spyder, passando poi per la LP580-2, che costa leggermente meno di quella originale, con potenza massima ridotta a circa 580 cavalli, che permettono comunque il raggiungimento di una top speed pari a 318 km/h.

Per concludere ci sono altre due varianti, la LP 580-2 RWD Spyder e la LP640-4 Performante, che pesa 40 kg in meno e che sprigiona 640 cavalli di potenza, sino a portare il guidatore a provare un’esperienza di guida strepitosa. La velocità massima è di 325 km/h e, come si evince dal nome, è la Huracan più estrema e veloce che possa esistere.

Lamborghini, terribile botto per la Huracan in Autostrada

Quando si hanno le possibilità economiche per acquistare una Lamborghini Huracan, deve essere chiaro che si debbano avere anche le giuste credenziali per poterla portare al massimo delle proprie prestazioni, altrimenti è meglio rispettare tutti i limiti e procedere ad andatura lenta. Esistono le piste per far ciò che si vuole.

Oggi vi parliamo di un terrificante incidente avvenuto in Autostrada, con il video postato in basso che vi mostra ciò che è accaduto nel dettaglio. Le immagini sono state riprese dal canale YouTube “TTmodellvasut“, e sono davvero agghiaccianti per ciò che mostrano. Il passeggero riprende il guidatore che sfreccia a tutta velocità, superando le altre auto come se fossero ferme.

Il contachilometri raggiunge i quasi 320 km/h, dunque, la Lamborghini Huracan è stata praticamente portata al massimo delle sue prestazioni su un’Autostrada aperta a tutti, e non certo sul circuito. Per via di una dinamica non ben interpretabile dalle immagini, l’auto scarta improvvisamente verso destra, schiantandosi contro il guard-rail.

Stando a quelle che sono state le informazioni successive, i due che erano a bordo non hanno riportato nulla di serio, ma solo un grande spavento. C’è da scommettere che la prossima volta ci ripenseranno prima di compiere una simile bravata, che poteva davvero costare carissimo non solo a loro ma anche a tutti gli altri automobilisti.