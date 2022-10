Auto, come proteggerla dal caldo infernale? Ecco alcune soluzioni

Anche le nostre auto possono incontrare alcune problematiche a causa del caldo torrido. Ora vi sveleremo alcuni segreti per proteggerla.

L’estate 2022 è stato un vero e proprio incubo per tutta l’Europa, che si è ritrovata stretta in una morsa di caldo che ci ha abbandonati solo nelle ultimissime settimane, dopo averci fatto soffrire sin dagli inizi di maggio. Oggi scopriremo come anche le nostre amate auto possano soffrire in condizioni di caldo estremo, ma anche che noi abbiamo l’occasione di evitare che possano avvenire guasti importanti giusto con qualche piccola accortezza.

C’è da dire che, prima di tutto, occorre sperare che un’estate come quella da poco terminata non si verifichi mai più. Infatti, ciò che abbiamo dovuto sopportare ha avuto davvero del clamoroso, dal momento che difficilmente, nel passato, si ricordava una stagione così lunga, considerando che già dalla metà di maggio le temperature erano salite vertiginosamente, lasciando scampo alla primavera ed alle sue giornate fresche e piacevoli.

Purtroppo, il periodo che abbiamo trascorso è stato anche drammatico per alcuni punti di vista, come quello della siccità. Ed in questi giorni ne stiamo pagando le conseguenze. L’assenza di piogge per lunghi periodi ha portato, in seguito, alla formazione di precipitazioni torrenziali, come abbiamo potuto vedere con il catastrofico alluvione che ha colpito le Marche, dopo che la siccità aveva già fatto i suoi danni in termini di raccolti durante i mesi scorsi.

Nella speranza che la prossima estate possa essere più clemente e che ci lasci respirare più a lungo, la nostra volontà è quella di parlarvi di alcuni passaggi curiosi che vi permettano di tenere sotto controllo la vostra auto quando fuori ci sono temperature estremi, cercando di evitare che si danneggi. Infatti, non solo la pioggia o il ghiaccio, ma anche il caldo torrido può causare guai alla nostra vettura, spesso anche in maniera seria.

Auto, ecco come proteggerla dal caldo torrido

La prima cosa che dovete sapere in termini di problematiche che potrebbe subire la vostra auto a causa del caldo è che la vostra batteria potrebbe subire alcuni problemi. Infatti, la prolungata esposizione a temperature torride porta la batteria a scaricarsi del tutto e molto in fretta, come può accadere d’inverno.

Quante volte vi è capitato, nel corso dei mesi più freddi, di uscire la mattina e salire in macchina per poi scoprire che la batteria era a terra? Sappiate che non è un qualcosa che avviene solo d’inverno, perché in diversi casi si è verificato anche d’estate. Dunque, per evitare che ciò accada dovete sempre cercare di non lasciare la vostra auto al sole, perché la batteria può riportare seri danni, a volte anche di difficile riparazione.

Anche sul fronte delle gomme è bene essere molto accorti, ed è sacrosanto controllare più volte nel corso della stagione più calda sia la pressione delle gomme che il battistrada. Infatti, anche se non molti lo sanno, quando la temperatura dell’aria supera i 30 e si avvicina ai 40 gradi, quella dell’asfalto può sfondare benissimo i 50-60, “cuocendo” le gomme e facendogli perdere pressione. Per questo, soprattutto prima di un viaggio lungo, fate sempre dare un’occhiata agli pneumatici.

Inoltre, durante l’estate alla vostra vettura possono verificarsi diversi problemi di ogni sorta, alcuni dei quali non risolvibili direttamente da voi. Per questo, anche se il viaggio che state affrontando non è poi così lungo, è sempre corretto portare con sé dell’acqua, una power bank per ricaricare i vostri cellulari, un kit di pronto soccorro ed anche i cavetti per far ripartire la vostra vettura in caso di guasto alla batteria.

Importantissimo anche il controllo dell’aria condizionata, che quando ci sono temperature elevate diventa fondamentale per la vostra marcia. Inoltre, in molte auto, un’aria condizionata che non funziona a dovere comporta anche un maggior consumo di carburante, per cui è davvero tassativo assicurarsi che essa funzioni a dovere.

Dunque, vi abbiamo riportato alcuni consigli per cercare di aiutare la vostra macchina a combattere il caldo torrido, anche in attesa dell’estate 2023 che non è poi così lontana. Per il momento, non ci sono ancora notizie su quelle che saranno le correnti che dovrebbero colpirci nel corso dell’inverno, ma pare che il freddo potrebbe essere più insistente rispetto allo scorso anno.

Per tutti gli automobilisti è importante prendersi cura della propria vettura, cercando sempre di metterla al riparo dal sole e dalle intemperie quando è possibile. Per ora, i nostri consigli sono terminati, ma state pur certi che nei prossimi giorni arriveremo con ulteriori curiosità in merito alla stagione invernale che si appresta ad iniziare.