MotoGP, GP d’Australia: Orari TV e streaming su SKY e TV8

La MotoGP torna in azione il prossimo fine settimana sulla splendida pista di Philip Island. Ecco tutto ciò che c’è da sapere e gli orari.

La stagione della MotoGP targata 2022 si prepara ad un finale da urlo, che non vivevamo da parecchio tempo. Infatti, l’ultimo mondiale assegnato all’ultima gara risale al 2017, quando Marc Marquez riuscì ad avere la meglio su Andrea Dovizioso, che dopo una splendida rincorsa dovette arrendersi allo spagnolo, non riuscendo a giocarsela fino in fondo a causa di una caduta.

La Ducati, ora, sogna in grande, e dopo aver messo in cassaforte il terzo titolo costruttori consecutivo già ad Aragon è pronta ad andare a caccia di quello riservato ai piloti, conquistato solo una volta con Casey Stoner, ma è storia del lontano 2007. L’uomo dei sogni, oggi, si chiama Pecco Bagnaia, autore di un campionato pessimo nelle prime fasi, che poi però è riuscito a raddrizzare guidando da vero fenomeno, con quelle quattro vittorie consecutive in estate che hanno ridato speranza alla casa di Borgo Panigale.

Dopo la caduta di Motegi, le cose si erano complicate nuovamente, ma a Buriram la situazione è tornata nettamente a suo favore. Il 17esimo posto di Fabio Quartararo, unito al terzo di Bagnaia, gli hanno permesso di portarsi a -2 in classifica, cosa che non era mai accaduta in questa stagione.

Il campione del mondo della MotoGP comanda la graduatoria generale dal lontano 24 aprile, quando ottenne la prima vittoria del 2022 in Portogallo. Da quel momento in poi, “El Diablo” ha sempre comandato, ed il bis iridato sembrava ormai cosa fatta dopo la doppietta di Barcellona e Sachsenring, con Pecco finito a quasi 100 punti di distanza.

La seconda parte di stagione è stata poi dominata dalle Ducati, con sei vittorie consecutive ottenute tra Assen e Motegi. Miguel Oliveira e la sua KTM hanno approfittato della pioggia in Thailandia per spezzare l’egemonia delle moto italiane, ma Jack Miller e Bagnaia hanno comunque completato il podio, condannando Quartararo ad un finale di stagione davvero complicato.

Non dobbiamo escludere dalla battaglia il mai domo Aleix Espargaró, il quale è staccato di 20 punti con la sua Aprilia, nonostante quell’infortunio di Silverstone che ha sicuramente danneggiato la sua avanzata verso le prime posizioni iridate. La volata mondiale ripartirà domenica prossima in Australia dopo una settimana di pausa, con la pista di Philip Island che farà ritorno in calendario dopo un’assenza di due anni.

La tappa oceanica si svolgerà in back-to-back con la Malesia, in programma la settimana successiva, per poi avvicinarci al gran finale di Valencia, che con ogni probabilità assegnerà il titolo iridato il 6 novembre. Siamo davvero vicini ad un finale da infarto, uno di quelli a cui non eravamo più abituati e che potrebbe tenerci incollati alla TV sino alla fine.

MotoGP, ecco gli orari e le informazioni sul GP d’Australia

Lo spettacolo della MotoGP torna in Australia, dove i piloti si confronteranno con la mitica pista di Philip Island, situata a due passi dall’Oceano Pacifico. La Ducati si giocherà tantissime carte da queste parti, dove non vince dai tempi di Casey Stoner, vero re del suo circuito di casa.

Con la casa di Borgo Panigale, il due volte campione del mondo della MotoGP si è imposto per quattro volte consecutive dal 2007 al 2010, per poi ripetersi in sella alla Honda sia nel 2011 che nel 2012. In tutto, Stoner ha piazzato sei successi di fila in Australia, rivelandosi il dominatore assoluto della tappa oceanica.

Dopo di lui, il dominio è stato di Honda e Yamaha, con Marc Marquez che qui ha vinto nel 2015, 2017 e 2019, con Cal Crutchlow che ha assaporato il gusto della vittoria nel 2016, sempre in sella alla moto nipponica. La casa di Iwata ha vinto qui per l’ultima volta nel 2018 con Maverick Vinales, con Jorge Lorenzo che si era imposto nel 2013 e Valentino Rossi nel 2014.

Il “Dottore” festeggiò proprio a Philip Island il mondiale del 2004, su una pista che lo ha visto trionfare per ben sei volte, cinque consecutive tra il 2001 ed il 2005, agguantando lo stesso numero di successi assoluti posseduto da Stoner per quanto riguarda la top class. Il pilota di Tavullia, infatti, si era imposto anche nel 1998 e nel 1999, quando partecipava ancora alla Classe 250 con l’Aprilia.

Tra gli sfidanti per il mondiale, nessuno ha mai vinto a Philip Island, dove Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo hanno corso soltanto una volta nella categoria di punta, ovvero nel 2019. Il rider torinese chiuse con un ottimo quarto posto, mentre il campione del mondo in carica fu costretto al ritiro, ed ora si augura di avere una Yamaha leggermente più performante rispetto alle ultime uscite.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP d’Australia su SKY

Venerdì 14 ottobre

Prove libere 1

Moto3 0:00

MotoGP 00:55

Moto2 01:55

Prove libere 2

Moto3 04:15

MotoGP 05:10

Moto2 06:10

Sabato 15 ottobre



Prove libere 3

Moto3 00:40

MotoGP 00:55

Moto2 01:55

Qualifiche

Moto3 03:35

Moto2 06:10

MotoGP (FP4) 04:30

MotoGP 05:10

Domenica 16 ottobre



Warm-up

Moto3 00:10

Moto2 00:20

MotoGP 00:40

Gare

Moto3 02:00

Moto2 03:20

MotoGP 05:00

Orari TV GP d’Australia TV8

Sabato 15 ottobre



Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2 a partire dalle 09:30

Domenica 16 ottobre

