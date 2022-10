Verstappen ha commesso un’infrazione? Lui spiega cosa è successo

Pole position per Max Verstappen in Giappone, ma ci sarà da discutere per quanto accaduto con Norris. Ecco il suo commento.

Il Gran Premio del Giappone scatterà nel segno della pole position di Max Verstappen, il quale ha girato in 1’29”304 con gomma Soft sul tracciato di Suzuka. L’olandese ha tutte le intenzioni di far saltare il banco anche in gara e di portarsi a casa il secondo titolo mondiale della sua carriera, e per farlo avrà bisogno di vincere con il giro più veloce.

Il figlio di Jos ha beffato per 10 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc, con Carlos Sainz a soli 57 millesimi. Una battaglia davvero entusiasmante quella che ha visto protagonista Super Max contro le due Rosse, che di sicuro hanno fatto vedere un gran bel passo in avanti su una pista dove l’efficienza aerodinamica è così importante, soprattutto dopo la batosta di Spa-Francorchamps, dove le Red Bull erano davvero imprendibili.

Sin dalle ultime libere di questa mattina, le uniche disputate sull’asciutto, si era capito che le due Ferrari e Verstappen avrebbero fatto uno sport a parte, con Sergio Perez sempre ben lontano dai primi tre. Lo stesso scenario si è ripetuto anche in qualifica, dal momento che il vincitore di Singapore si è ritrovato staccato di oltre quattro decimi.

Dietro di loro c’è Esteban Ocon, bravissimo a piazzare l’Alpine al quinto posto, seguito da una deludente Mercedes, solo sesta con Lewis Hamilton ed ottava con George Russell. Nel mezzo si è posizionato Fernando Alonso, mentre è da rimarcare la fantastica prova di Sebastian Vettel, in grado di portare in Q3 l’Aston Martin con il nono tempo. Lando Norris con la McLaren ha chiuso la top ten.

Tornando alla qualifica, siamo purtroppo costretti a sottolineare che si tratta dell’ennesimo risultato sub iudice di questo periodo dell’anno. Infatti, nel Q3 è accaduto qualcosa di molto particolare dopo la 130R: Super Max stava rallentando per preparare il giro veloce, ma ha perso all’improvviso il posteriore della sua RB18, proprio mentre arrivava Norris che aveva l’intenzione di superarlo.

Lando è stato costretto ad andare sullo sporco per evitare il rivale, con i giudici che hanno subito messo sotto investigazione la manovra. Il tutto verrà investigato proprio in questi minuti, dal momento che i piloti sono stati convocati in direzione gara, ormai un’abitudine per i membri della Red Bull dopo quanto capitato a Perez a Singapore.

Verstappen, ecco le sue parole dopo la pole position

Tralasciando per un attimo il fattaccio con Lando Norris, c’è da dire che Max Verstappen ha fatto il fenomeno anche oggi. La sua pole position è arrivata con il primo tentativo della Q3, dal momento che quello finale è stato compromesso da un piccolo errore dopo le prime due curve.

Passando sul cordolo, il figlio di Jos ha anche perso un pezzo dalla parte posteriore della sua Red Bull, ma non si è ben capito se si tratta del fondo o del diffusore, o anche della beam wing. Adrian Newey, dopo le qualifiche, è andato subito ad osservare la monoposto sulla griglia di partenza, quasi come per cercare di capire il motivo del guasto, che comunque non ha avuto effetti sul risultato delle prove ufficiali.

Verstappen si è tolto la soddisfazione di tornare in pole position, cosa che gli mancava dall’Olanda, prima delle due partenze al palo consecutive conquistate da Charles Leclerc a Monza ed a Singapore. Il campione del mondo vuole chiudere i conti mondiali, e farlo a Suzuka, a casa della Honda che fornisce i motori al team di Milton Keynes, sarebbe davvero speciale.

Ecco il commento dell’olandese al termine delle qualifiche: “Se sono soddisfatto del mio giro? Credo sia stato buono, ed in generale è stato davvero incredibile tornare a guidare qui, girare con poco carburante ti fa davvero venire i brividi soprattutto nel primo settore. Ho perso una parte del fondo però il primo giro è stato sufficiente“.

“Se temo una penalità? Con Lando stavo andando molto piano nel giro di lancio, mi sono spaventato in quel momento quando lui ha cercato di passarmi, ma spero sia tutto tranquillo. Il meteo sarà interessante in gara, potrebbe piovere ma io sono molto fiducioso perché ho una buona macchina, non vedo l’ora di correre“.

Intervistato anche da “SKY Sport F1“, Super Max ha specificato: “Cos’è successo con Lando? Stavo cercando di creare gap con chi mi era davanti e stavo anche scaldando le gomme, il posteriore mi è partito ed ho sbandato mentre Lando stava cercando di passarmi. Se mi aspetto una penalità? Assolutamente no, mi aspetto che sia tutto tranquillo perché non è successo nulla di grave“.

L’olandese sembra tranquillo, con la decisione dei commissari che è attesa per i prossimi minuti, nella speranza che non passino troppe ore per deliberare un verdetto che pare abbastanza chiaro. Ovviamente, vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi di questa vicenda, che potrebbe decidere le sorti di questo fine settimana di Suzuka.