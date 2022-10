Sainz, ammissione su Leclerc: Carlos non digerisce un aspetto in qualifica

Carlos Sainz ha chiuso al terzo posto le qualifiche di Suzuka, ad un nulla da Verstappen e Leclerc. Ecco le sue parole a fine giornata.

Una qualifica davvero esaltante quella che abbiamo vissuto nella mattinata italiana a Suzuka, dove il Gran Premio del Giappone torna protagonista dopo ben tre anni dall’ultima volta. Max Verstappen ha conquistato la sua prima pole position da queste parti, girando in 1’29”304 e precedendo di appena 10 millesimi Charles Leclerc e di 57 Carlos Sainz.

Le Red Bull e le Ferrari hanno cannibalizzato le qualifiche odierne, con Sergio Perez quarto a chiudere la seconda fila, anche se ben staccato considerando il gap di quattro decimi dal compagno di squadra. Probabilmente, quello di oggi è stato uno dei sabati più belli e divertenti di tutto l’anno, ed è un peccato che il mondiale sia già chiuso da tempo, visto che l’equilibrio ha regnato sovrano.

Sainz ha nettamente battuto Checo ed ha garantito alla Ferrari di poter andare a caccia con due punte sin dalle prime fasi, nella consapevolezza che la partenza sarà fondamentale. Due anni fa, le Rosse persero la vittoria proprio a causa di uno scatto non perfetto, che andò a vanificare la doppietta nelle qualifiche. Il rettilineo di partenza è molto lungo ed è in discesa, per cui c’è la possibilità di portare un attacco, anche se la prima curva non è una vera e propria staccata, per cui chi è davanti ha diritto di traiettoria.

Sainz, ecco il suo commento dopo le qualifiche

Carlos Sainz è stato vicinissimo anche oggi a Charles Leclerc in qualifica, dopo aver concluso a pochi millesimi a Zandvoort ed a circa un decimo sia a Monza che a Singapore domenica scorsa. Lo spagnolo è cresciuto tantissimo in qualifica, sessione in cui, ad inizio anno, riscontravamo un enorme distacco tra i due alfieri della Ferrari.

Al termine delle prove ufficiali, lo spagnolo ha commentato quanto accaduto in pista: “Il mio è stato un giro pulito ma ho avuto tanto pattinamento all’ultima curva, ho usato troppo le posteriori probabilmente. Credo che sia stato un bello spettacolo, ci sono state tante qualifiche in cui io, Max e Charles ci siamo ritrovati così vicino alla fine del sabato, io faccio sempre la mia parte e spero di poter fare presto una pole position“.

In gara c’è grande possibilità di pioggia, ed il figlio del due volte campione del mondo rally ha detto: “Se preferisco asciutto o bagnato? Arriverà la pioggia, non sappiamo a che ora e ci sono tante cose che possono accadere, abbiamo una buona possibilità ed abbiamo anche risparmiato le Soft se dovessero servire. Siamo in una buona posizione per infastidire Max in gara“.

Carlitos ha poi parlato delle qualifiche anche in conferenza stampa: “Il mio giro è stato pulito, fino all’ultima chicane dove avevo ormai le gomme surriscaldate. Si tratta di un’altra pole position persa per mezzo decimo, sono stanco di perderla per così poco tempo, siamo spesso molto vicini ed è sempre a favore di Charles questo distacco. Spero che entro la fine dell’anno le cose si invertano e vadano a mio favore“.

“Se la macchina era perfetta oggi? Eravamo molto vicini ad esserlo, siamo riusciti a trovare un gran bilanciamento già dalle terze prove libere e questo è positivo perché riusciamo ad andare forte in tutte le piste. Ormai, almeno per me, sarà fondamentale trovare quell’ultimo mezzo decimo, che oggi è andato a vantaggio di Max e Charles“.

“Su questa pista il pilota ha una sorta di evoluzione, può prendere fiducia ed è ciò che è accaduto nel Q3. Credo che questo tracciato sia molto eccitante, spingi la macchina al limite con tutte queste Forze G, hai un grande piacere quando vai al massimo perché puoi sentirti al meglio in macchina, e poi ti diverti come accade da poche altre parti“.

“Dobbiamo trovare il modo di mettere la macchina in condizione giusta per le qualifiche, ma oggi c’era asciutto e domani ci sarà il bagnato, quindi non è facile perché non sai quello che può accadere. La cosa buona è avere entrambe le macchine lì davanti, con le quali cercare di attaccare Max sin dalle prime fasi“.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

La Ferrari, dunque, ha tutte le intenzioni di attaccare Max Verstappen e la Red Bull, nel tentativo di rinviare la loro festa iridata ad Austin, dove si gareggerà il 23 di ottobre. La Rossa sembra avere davvero le carte in regola per sfidare la RB18, anche se la pioggia e le condizioni difficili possono mescolare il tutto e magari far tornare in gioco anche le Mercedes, oggi demolite in qualifica. Tutto può davvero accadere.